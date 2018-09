Havel se reinkarnoval, řekl to dalajláma. Je jeho vtělením Babiš?

Na Hradě si asi myslí, že by to mohlo být dítě, že se do něj Havel mohl vtělit už loni a že jde letos do první třídy. Proto Zeman navštívil školu TGM.

Když se v Česku zjeví dalajláma Jeho Svatost Tändzin Gjamccho, bývá poslední dobou malér. (Vzpomeňme, jak v roce 2016 málem rozvrátil naše nerozborné přátelství s Čínou). Nejinak je tomu nyní, kdy sice do Česka nezavítal, ale poslal sem zprávu, jež mnohé k smrti vyděsila: prezident Václav Havel žije v novém těle, pravděpodobně v České republice.

Důležité jsou okolnosti, za nichž ta zpráva (video) do republiky dorazila. Žijeme v čase, kdy premiér Babiš rozdává iPhony za to, že si někdo nechá vytetovat koblihu na rameno. Doba koblihová, nikoli duchovní. O člověku s koblihou na těle napsal Babiš na svůj Facebook: "Tomáš je ale vážně super kluk. Pokorný, milý, dobře jsme pokecali."

Do toho přijde oznámení, že se Havel vtělil do nějaké osoby v Česku, ať už do chlapce, či do dospělého člověka. Daljláma řekl v Indii českému leteckému akrobatovi Kramaříkovi toto: "Zesnulý prezident Havel (žije) v novém těle, pravděpodobně v České republice. Protože myslím, že Českou republiku miloval. A jsem si docela jistý, že když umíral, tak myslel právě na Českou republiku. A díky té energii, tomu entusiasmu pro svou zemi, je podle starobylých indických učení pravděpodobné, že by se reinkarnoval právě v České republice. Tak je to podle naší víry."

Takže malér, Havel je zpátky. Už se zdálo, že se jeho odkaz podařilo zcela zničit (jen v té unii a NATO ještě trčíme, ale to snad taky skončí), a on se nám vtělí třeba do kluka, takže Česko za nějakých dvacet třicet let čeká zřejmě další samet, další "slušňákování", jehož máme plné kecky. Ne muslimové, ne uprchlíci, Havel nás převálcuje.

Zásadní otázka: Do koho se exprezident vtělil? A jde o chlapce, nebo o dospělého? Dalajláma totiž o věku vtělení nemluvil, Václav Havel zřejmě vězí v kůži kohokoli! Může dlít v Jiřím Paroubkovi (vrací se do politiky a má potíže se ženami), ale může to být kdokoli jiný, třeba Andrej Babiš.

Všimněme si, prosím, 3. září Babiš z ničeho nic pověsil na svůj Facebook toto: "Projev Václava Havla, který pronesl na Konferenci o nenávisti 28. srpna 1990 v Oslu. Doporučuju." Co to do něj vjelo? Je to samo od sebe? Koblihář doporučuje řeč Václava Havla?

Disident Havel byl po revoluci velice oblíbený, Babiš je nyní také velmi oblíbený, proč by se první porevoluční prezident s mimořádným citem pro drama a paradox sakra nemohl vtělit právě do Andreje Babiše?

A jistě, Babiš to být nemusí, na Hradě si zřejmě myslí, že by Havel mohl žít v dítěti, že se do něj mohl vtělit už loni a že jde letos do první třídy. Proto Miloš Zeman navštívil pražskou školu TGM (odhadli, že vtělení Havla by asi šlo někam k Masarykovi), a proto tady vyřkl větu, že "musíme vzít v úvahu to, co nám nařídili, a musíme poslouchat, protože ve škole se musí poslouchat". Zjevná snaha o zkrocení prvňáčka Vaška, uvidíme, zda bude Zeman úspěšný.

Podle nepotvrzených zpráv Babiš chystá billboardovou kampaň, kde bude vyfocen s dalajlámou, který jí koblihu, a pod nimi nápis "Tändzin má číslo na můj mobil". Variantou je billboard, kde je s Havlem, bez koblihy a s nápisem "Vašek má číslo na můj mobil".

K reinkarnaci Havla se zatím nevyjádřil ani Institut Václava Klause, ani inkarnace Václava Klause seniora, tedy Václav Klaus junior. Zdá se, že jsou oba Klausové a jejich týmy zprávou naprosto paralyzováni.