Hejtman Zimola vysvětluje, proč jeho manažer bere víc než Merkelová. Obrázky z resortu Lipno

Dnes 15:30

Odměny 600 tisíc měsíčně jsou vážně moc.

Před několika lety část veřejnosti a bulvární tisk rozrušilo oznámení ředitele Českých drah Petra Žaludy, že bere půl milionu korun měsíčně. Vox populi měl za to, že je to moc.

V roce 2014 nastupoval do drah Daniel Kurucz s platem 370 tisíc plus pohyblivá složka 222 tisíc závislá na hospodářských výsledcích firmy. Petr Krtek, nynější generální ředitel ČD, uzavřel smlouvu na 320 tisíc, s měsíčními odměnami do 192 tisíc (informace z ledna 2015).

České dráhy zmiňuji jako příklad státní korporace, kde jsou platy šéfů od jisté doby předmětem nadprůměrného veřejného zájmu. A také pro srovnání: když šéf krajského holdingu Jihočeské nemocnice Martin Bláha pobral za rok zhruba 7,2 milionu, není to totiž rozhodně normální. Jak mimo jiné plyne z uvedených příkladů, vypadá to jako přemrštěná částka.

Generální ředitel Českých drah, strategické firmy s cca 15 tisíci zaměstnanci, to je náročnější manažerská práce než spoluřízení osmi krajských zdravotnických zařízení (Martin Bláha v sedmi z nich vykonává funkci předsedy představenstva a v osmém je místopředsedou).

Odměny ředitele Bláhy jsou teď středem pozornosti kvůli tomu, že na Bláhově pozemku u Lipenské přehrady se staví rekreační domy: pro něj, pro jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD) a jeho náměstka Jaromíra Slívu (ČSSD). Záležitost víří jihočeská opozice, ODS tvrdí, že se skrze vysoké odměny vyvádějí z Jihočeských nemocnic peníze. Kritické je i místní ANO, které se sociálními demokraty zasedá v koalici.

Zimola i Bláha vehementně odmítají, že by měli nějaký problém: nákup pozemku i stavební práce se prý odehrávají v obvyklých cenách, jako by si chaty pořizovali pan X a pan Y. To je ale nedorozumění.

Tady nestaví kamarád pro kamaráda či známý pro známého (Zimola říká, že část peněz Bláhovi zaplatil, zbytek mu dá po kolaudaci), ale také podřízený pro šéfa. Který spoluzodpovídá za jeho mimořádný příjem 600 tisíc korun za měsíc. Ovšem superman Bláha podává nejen excelentní manažerské výkony, ale jako koníčka zvládá i výstavbu několika domů na Lipně.

Situaci ještě rámuje skutečnost, že Jiří Zimola je jakousi tváří Lipna, loňské billboardy Užijte si jihočeské olympijské léto jsou ještě v dobré paměti. Sám přitahuje k rekreační oblasti pozornost. Těžko se může divit, že se propírá i jeho vlastní zdejší investice.

Hejtman od začátku záležitost bagatelizuje: pomlouvačná kampaň… a tak dále. Tradiční komunikační styl připomíná starší regionální příběhy ODS nebo loňské historky kolem exkolegy Michala Haška a jeho mluvčí. Jako by Zimola nerozuměl, co má vlastně vysvětlovat.

Pěknou ukázkou je jeho facebooková reakce na připomínku, že odměny ředitele Bláhy jsou v přepočtu vyšší než platy státníků jako Angela Merkelová (viz obrázek níže).

Zimola opáčil: "… jihočeské zdravotnictví funguje a prosperuje, Merkelové Německo je bezpečnostně v rozkladu…" Srovnávat plat krajského zdravotnického manažera a německé kancléřky, to sice trochu je míchání hrušek s jabkama - ale pokoušet se obhájit, proč ten manažer bere víc, to už se hrušky nesrovnávají s jablky, ale s parním strojem.

Jiří Zimola je - úspěšným - politikem v dresu strany, která se profiluje jako zastánkyně "neprivilegovaných" a před volbami obrátila ještě více doleva, viz například její daňové návrhy. Ale také strany, která má nepříjemné zkušenosti s regionálními aférami, viz například Ústecký kraj. Člověk by řekl, že tahle kombinace způsobí, že docení situaci. Že bude vědět, že 600 tisíc měsíčně je moc. A že dát si stavět dům v destinaci, které dělám z titulu své funkce reklamu, od královsky placeného manažera společnosti stoprocentně vlastněné krajem nevypadá úplně dobře.

autor: Jan Lipold