Heslo „bude líp“ nahradilo „bude hůř“. Přitom rok 2022 může být úspěšný

Politici před sebou mají těžké, ne však neřešitelné úkoly. Pokud budou méně malovat čerta na zeď a víc pracovat, letošní rok může nakonec přinést rozlučku s covidem, zkrocení inflace i slušný hospodářský růst.

Kdo neprorokuje Česku nejtěžší období historie, jako by nebyl. Začalo to hned po volbách, kdy lákadla o instantní růžové budoucnosti vystřídalo lomení rukama nad rozvalem státu po vládě Andreje Babiše.

Prezident Miloš Zeman pak ve vánočním poselství zkombinoval reálné problémy země, jako jsou covid, energetická nouze a stav veřejných financí s ryze smyšlenými, jen aby mohl profackovat "zlý" Brusel.

Následně po něm vystoupil na Nový rok i premiér Petr Fiala, který umně okopíroval slavný Havlův první novoroční projev o zemi, jež nevzkvétá. "Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky," zaprorokoval. Plynule tak navázal na tragický tón koaliční smlouvy, podle níž "Česká republika má za sebou nejtěžší období polistopadové historie".

Apokalyptické akordy postupně ovládají veřejnou debatu. Utrácejte a nakupujte, protože inflace bude nad deseti procenty a všechny nás schvátí! Pořiďte si do zásoby cokoliv na covid (od roušek po koňské masti, záleží na nátuře a naladění), protože je tu už zase další vlna! A kdo může, tak honem na klestí do lesa, protože elektřinu a plyn už nikdy nezaplatíte!

Ne že by nešlo o závažné problémy. Měly by však být v dobře řízeném státě řešitelné.

Rozhodně nejsme v situaci srovnatelné s tou, jež zde panovala těsně po ukončení čtyřicetileté komunistické devastace, abychom znovu museli slyšet ozvuk Havlova projevu. A co víc, dokonce je docela dobře možné, že se ani nemusíme připravovat na nějak zvlášť těžký rok. Když politici budou dělat dobře a rychle svoji práci, můžeme na letopočet s číslicí 2022 jednou také vzpomínat jako na čas pokoronavirové obnovy.

Problémy, ale řešitelné

Úspěch Babišova marketingu spočíval v tom, že odmítl lidem dokazovat praktickým programem, jak skutečně zařídí, aby bylo lépe. Prostě jen opakoval, že přijdou dobré časy, a mnozí voliči tomu kupodivu uvěřili, i když vršil politickou chybu za chybou.

Nový kabinet Petra Fialy zatím působí, jako by chtěl pro změnu dokola opakovat, že bude hůř, neboť jinak po Babišově vládě ani být nemůže. "Doslova žila ze dne na den," hořekoval čerstvý premiér v novoročním projevu.

Je to chytrý tah, který efektivně sráží očekávání voličů namlsaných spoustou nerealistických slibů. Hořekování nad minulostí ještě ale nikomu z potíží nepomohlo. Cestu ven může zajistit jen politická odvaha soustředit se na současnost a budoucnost.

Nová vláda ji po počátečním váhání projevila například v boji s covidem. Úvodní zmatky ministr zdravotnictví Vlastimil Válek odčinil razantním návratem k testování ve školách i firmách, které předtím Babišův kabinet zrušil. Jistě je to opatření nepopulární, mělo by ale pomoci stabilizovat situaci. A pokud se navíc ukáže mutace omikron jako opravdu citelně méně nebezpečná než všechny dosavadní, vzroste naděje, že bychom se už letos mohli rozloučit s lockdowny a omezeními.

Horší je to zatím bohužel s přístupem vlády k energetické krizi. Petr Fiala z ideologických důvodů kompletně odmítl řešení, které navrhl a připravil Andrej Babiš. Pokud teď ale mají průměrné domácnosti stoupnout měsíční útraty za energie skoro o tisíc korun, nezdá se být nápad snížit u nich dočasně DPH tak úplně špatný.

Není ji sice možné úplně zrušit, jak Babiš protiprávně zamýšlel, v Bruselu lze ale vyjednat povolení, aby mohla poklesnout na pouhých pět procent. Takové opatření alespoň do konce topné sezony by mělo smysl a pomohlo by srazit hřebínek i inflaci.

Čímž se dostáváme k dalšímu strašákovi. "Jako by neustálé zadlužování naší země nemohlo nikdy způsobit inflaci," podivoval se premiér Fiala nad konáním předchozí vlády. Jenže ten příběh nedořekl. Zatímco covidové fiskální injekce odezní, každoroční stomiliardová díra po zrušení superhrubé mzdy a snížení daní zde zůstane. A ODS má na jejím vzniku lví podíl. Ano, vskutku není překvapivé, že pokud lidé dostanou každý rok do peněženek 100 miliard navíc, všimne si toho také inflace.

Sugerování iluze, že by nová vláda ve stále ještě neschváleném rozpočtu mohla během několika týdnů najít úspory takového rozsahu, aby to srazilo růst cen, nelze nazvat jinak než politickým divadlem. Krocení inflace je nyní především věcí České národní banky a dlužno říci, že ta se v tomto ohledu již činí - úrokové sazby prudce a vytrvale stoupají. Ač to jistě pro mnohé dlužníky není příjemné (zdravíme Agrofert), je to dobrá zpráva. Svědčí o tom, že centrální bankéři se nenechali zastrašit předchozím premiérem ve střetu zájmů a navzdory jeho přáním dál dělali svou práci.

Trochu optimismu

Aktuální pokusy o politickou dramatizaci Zjevení svatého Jana (ateisté mohou nahradit populárním filmem Don't Look Up!) jsou zkrátka přehnané. Na boj s covidem jsme již vybaveni, stát má prostředky, jak pomoci lidem překonat energetickou krizi, a centrální banka zase nástroje, jak zastavit růst cen.

Úplně kormutlivý není ani ekonomický výhled. Podle odhadů to vypadá na růst do čtyř procent (centrální banka věští 3,5 procenta, ministerstvo financí 4,1 procenta a Česká bankovní asociace 3,9 procenta). Takhle přece nevypadá katastrofa. Rok 2022 může být po táhlém trápení s covidem opět zas jednou úspěšný. Pokud politici najdou odvahu dělat, co po nich situace žádá. A pokud my - jako občané i jako spotřebitelé - nepodlehneme heslu "bude hůř" a neuděláme z něj ošklivé sebenaplňující se proroctví.

