Hidžáb od Nike, černoch v teplákách z Lidlu. Muslimobijci nevědí, kam dřív skočit

Dnes 12:15

Nechceme, aby někdo "vychovával" nás. To nám vadí. Výchovu "těch druhých" naopak požadujeme. I od výrobců sportovních potřeb, glosuje Jan Moláček.

Výrobce sportovního oblečení Nike zařadil do své nabídky sportovní hidžáb. Před pár lety by to byla zpráva z kategorie, které se v českých newsroomech svého času říkalo "lyžující veverky" - kuriozita, nad kterou pobaveně zakroutíme hlavou.

Dnes se takový frontální útok na západní hodnoty samozřejmě neobejde bez bouřlivých reakcí těch, kdo se (mylně) pokládají za jejich obránce.

A ty jsou zajímavé, byť jen z jednoho jediného důvodu - naši čeští muslimobijci se totiž v tomto případě rozhodli pro zcela opačný postoj než před nedávnem v podobně zásadní civilizační katastrofě představované fotkou černocha v teplákách v reklamním letáku řetězce Lidl.

Společnost Nike v souvislosti s hidžábem čelí lidovému hněvu za to, že jí "jde jen o byznys", že udělá "za prachy cokoliv".

Řetězci Lidl vyčítal stejný segment společnosti přesný opak. A sice že se nás snaží "převychovat k multikulti" místo toho, aby si hleděl svého, staral se o svůj byznys a prodával nám rohlíky a salám v akci.

Podle čeho se opinion makeři našeho "antiislámského hnutí" rozhodují, jakou reakci zvolit, vědí asi jen oni sami. Možná je budou pravidelně střídat. V rámci zmatení nepřítele.

Pravděpodobnější vysvětlení je toto: nechceme, aby někdo "vychovával" nás. To nám vadí. Výchovu "těch druhých" naopak požadujeme. I od výrobců sportovních potřeb, kteří by zřejmě měli působit na muslimky, aby se hidžábu (a nejlépe i své víry, samozřejmě) zřekly.

Samozřejmě že Lidlu i Nike jde o byznys, žádné spiknutí ani nic nepochopitelného v jejich krocích není. Nike udělá se sportovním hidžábem dobrý obchod v muslimských zemích - dvoumiliardový trh není k zahození - a nádavkem se dostane do médií na celém světě. A ještě získá image progresivní a otevřené značky, která kašle na západní stereotypy. To vše zadarmo. Kdybych u Nike rozhodoval, řekl bych na tento projekt: Just do it!

Pokud jde o Lidl, tam asi spíš jen nikoho ani ve snu nenapadlo, že by mohl černý model v teplákové soupravě někoho pobouřit. Ale když se tak stalo, dokázalo firemní PR pseudokauzu dokonale zužitkovat. Diskontní řetězec na špici boje proti rasismu - za to nejspíš Lidlu jeho odpůrci odpustí i nějaký ten pokácený strom.

Mimochodem, ty hidžáby by měla zvážit FIFA. Pro fotbalisty a povinně. Stejně mám už teď pocit, že mužský fotbal nenápadně metamorfoval v soutěž kadeřnických salónů.

autor: Jan Moláček