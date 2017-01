Hip hip Rýbrcoul! Olympiáda 2030 v Krkonoších. Vrchol ekologie a Krakonoš ve vajíčku

Dnes 13:25

Praha by hostila závěrečný ceremoniál. To by byl zlatý hřeb olympiády: přesun fandů a sportovců z Krkonoš do Prahy. Zážitek na léta dopředu.

Převratná myšlenka: Polsko a Česko uspořádají zimní olympiádu 2030 v Krkonoších. Poprvé dvě země spolu. Převrat toho nápadu vězí hlavně v tom, že by Krkonoše (už dnes pořádně zničené komercí) nejen na pár dní převrátil na ruby a proměnil ve světovou fabriku zimních sportů. Nádherná idea.

Přišli s ní Poláci, kteří neuspěli se zimními hrami v Zakopaném pod Tatrami. Ani my, Češi, nemáme s olympiádami štěstí, Pavel Opencard Bém chtěl, aby Praha uspořádala letní olympijské hry v Praze (maraton se mohl běžet v tunelu Blanka), ale Česko neuspělo, nepronikli jsme ani mezi oficiální kandidátská města. Proč? Dost možná se někdo z Mezinárodního olympijského výboru (MOV) sídlícího v Lausanne projel v létě po Praze autem.

Vize polsko-české olympiády v Krkonoších je lákavá. Když třeba jedete do Špindlu či Pece na jarní prázdniny, můžete si již letos modelovat, jak by to asi vypadalo. Autozácpa by začínala za Prahou. Olympionici by se k velké radosti krkonošské zvěře přesouvali ve vrtulnících. Hlavní sjezdovka by se vybudovala na Sněžce, start nahoře na Poštovně.

Krkonoším by olympiáda jistě nesmírně prospěla, přibylo by hotelů, lanovek, vleků, sjezdovek, širokých silnic, zimních stadionů. Vystavěly by se betonové nádrže pro vodu na umělé zasněžování. Paráda. Hlavním "tlačákem" na MOV, o tom už je jasno, by byl "ohled na ekologii". Uspořádat olympiádu v Krkonoších? Těžko si představit něco ekologičtějšího, přírodě nakloněnějšího.

Už od letoška bychom my i Poláci měli schovávat sníh. Poslední dobou v zimě nebývá, ale to není problém, dá se ukládat a pak navozit ekonáklaďáky a nahrnout ekobagry na sjezdovky, můstky a běžecké tratě. Příprava her by byla za hubičku, podle Poláků by přišla na 930 miliard korun. (Možná by se nám však podařilo předstihnout cenu her v Soči 2014; ty stály víc než 50 miliard dolarů, přes bilion korun. Pevně v překonání rekordu věřím.) Jako předobraz zimních her v Krkonoších může posloužit šampionát v klasickém lyžování 2009 v Liberci; tratili jsme pouhých sto milionů.

Kejvala by to velmi lákalo

Hry 2030, už za třináct let, by se odehrály v polském středisku Karpacz, ve Sklářské Porubě, ve městech Jelenia Góra a Szczyrk. V Liberci by se konal hokejový turnaj. Ve Špindlu sjezd, v Harrachově skoky na lyžích, v Peci snowboard a akrobacie na lyžích. Praha by hostila závěrečný ceremoniál. To by byl zlatý hřeb: přesun fandů a sportovců z Krkonoš do Prahy. Zážitek na léta dopředu.

Není divu, že šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval pravil, že by ho pořádání her na našem území velmi lákalo. Zatím však s Poláky neproběhlo žádné jednání. Projekt "jak změnit Krkonoše k nepoznání" má tedy šanci na domácí úspěch. Jak by se k němu postavil MOV, netušíme.

V jedné věci, a ta je rozhodující, máme jasno: kdo bude maskotem krkonošské olympiády. Liczyrzepa. Tak mu říkají Poláci. Rübezahl, jak ho nazývají Němci, česky Rýbrcoul či v době národního obrození Řepočeta (tedy překlad Rübezahla; Rübe je řepa; zählen počítat). Krakonoš.

Nesmírně vousatý duch Krkonoš, přírodní bytost hájící hory, zvěř, ptáky a chudé obyvatele, jehož místní lidé vyřezávají ze smrkového dřeva, klobouk má z kůry a mechu a nesmí mu chybět fajfka (ta by se ovšem musela odstranit, jednak kvůli protikuřáckému zákonu, jednak proto, že sportovci nebafají či bafat nemají).

Už pouhé sousloví "maskot Krakonoš" celý ten smělý podnik a jeho smysl vystihuje v plnosti, zřetelně. Představte si Rýbrcoula ve sjezdové kombinéze a ve vajíčku, nebo oděného jako Sáblíková na rychlobruslařském oválu (klobouk by zůstal, hůl by musela pryč), případně na skokanském můstku s tělem nakloněným vpřed a v letu. Nádhera.

Doufejme, že se toho projektu poloviční vé čtyřky chopí čeští a polští politici, slovanští bratři, že ho uzří jako česko-polský národní zájem a budou za zimní olympiádu kopat víc než za tu v Zakopaném. Jarda Jágr v tu dobu jistě ještě bude hrát NHL a klub ho uvolní. Po zlatých hoších z Nagana se těšme na zlaté hochy z Liberce. A v Krkonoších už nebude Krakonošovo, ale Coubertinovo.

autor: Martin Fendrych