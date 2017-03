Hitler a Stalin, výhodné balení dva v jednom. Umělohmotný esesáček zdarma

Dnes 11:55

Kupodivu se pořád najde dost lidí, kterým připadá nechutné prodávat hrnky a trička s masovými vrahy.

Nakladatelství Naše vojsko (do roku 1996 státní, nyní v soukromých rukou) obnovilo nabídku svého e-shopu s hrnky a tričky s portréty masových vrahů. Adolf Hitler, Josif Vissarionovič Stalin, Saddám Husajn. (Vedle nich tu mají i Karla Gotta nebo Marilyn Monroe, ale to je vedlejší, respektive to jen ilustruje cynismus tohoto podnikání. Celebrita jako celebrita, hlavně jestli prodává.)

Anotace spolu s fotografiemi příslušného sortimentu působí, jako by to byly nějaké poznámky k provozu vražedné mašinerie.

Hrnek s potiskem portrétu J. V. Stalina. - Sběratelská edice. - Objem 300 ml - Lze použít v mikrovlnné troubě. - Lze mýt v myčce nádobí (min. 100 cyklů bez ztráty kvality).

Tričko s potiskem Saddam Hussein. - Výrobce: Adler. - Složení: 100% bavlna - Gramáž: 160 g/m2. - Perte obrácené naruby, max. na 30 °C. - Použijte jemný prací prostředek, který neobsahuje chlór a nemá bělicí účinek. - Žehlete pouze obrácené naruby, nikdy ne přes potisk - Nesušte v sušičce na prádlo.

Vzhledem k ohlasu, jaký (zřejmě úspěšný, první náklad Hitlerů byl vyprodán) podnikatelský záměr vyvolal, se dá soudit, že se stále kupodivu najde dost lidí, kterým to nepřijde normální, nýbrž nechutné. Odlidštit tváře zla a udělat z nich logo na suvenýr. Rejžovat na tom.

Přeživší oběti a pozůstalí by mohli po registraci dostat slevový kupón, ne? Nebo ke každému Hitlerovi jednoho Stalina gratis.

Kolik rozruchu bylo kolem vydání Mein Kampfu (i ten Naše vojsko má, stačí kliknout vedle), řešil to soud. Mein Kampf vychází s kritickým komentářem - tričko je Mein Kampf bez komentáře. Kdo si ho natáhne, dělá Hitlerovi reklamu. Použijte jemný prací prostředek, který neobsahuje chlór a nemá bělicí účinek. Nebo by se vám führer vyšisoval. Khaki hnědá taky.

Celá záležitost zapadá do doby, kdy se zločiny nacismu a komunismu nepřímo, zato ustavičně bagatelizují veřejnou řečí. Každou chvíli si je někdo bere do úst jako příměr vůči dnešku, jako hlášku, aby ukázal, jak je něco příšerné, nebo prostě jen aby byl zajímavý.

Entertainer v přímém televizním přenosu zažertuje, že vypadá jako "kulturista z Mauthausenu". Finanční správa pod Babišem je prý jako "daňové gestapo". Hlava státu dá na veřejné besedě - řeč byla o konkrétním člověku, řediteli nemocnice - k lepšímu Stalina: "Jesť čelavěk, jesť probľema, nět čelavěka, nět probĺema." Mluvčí to na dotaz médií vysvětlil jako "politicky nekorektní bonmot, který nepotřebuje komentář." (Mimochodem, Jiří Ovčáček si v souvislosti s Německem rád hraje s přívlastkem "říšský".)

To jsou všechno jen příklady z posledních dní. Fašismus, ale i komunismus se skrze veřejné "hlášky" vyprazdňují dlouhodobě, jsou v tom bohužel namočeni i někteří politici (Zaorálek se alespoň za přirovnání dalajlámy k Henleinovi omluvil, Zeman takové věci vůbec neřeší). Zvykáme si na to příliš.

Pak není divu, že se hrnky s Hitlerem prodávají a kupují, jako by to byly zimní pneumatiky. Úpadek. Příště ve vašem obchodě: U každého balení umělohmotný esesáček zdarma.

autor: Jan Lipold