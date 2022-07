Hlubuček vadil, rasismus nevadí. STAN se jeví jako pytel blech bez společné ideologie

Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka se na tiskovce chlubil svým rasismem. Na hnutí se lepí průšvihy, každou chvíli vyskočí nový.

Další lapálie STAN. Důvodů, proč jej stíhá jedna za druhou, najdeme víc. Základním problémem ale zřejmě bude, že jde o velmi nesourodou společnost, již nespojují nějaké jasné představy o politice. Pohromadě ji de facto drží jen naděje, že je hnutí může své členy vytáhnout do různých postů, případně je v nich udržet.

Chybějící ideologie má tu nevýhodu, že politici pak nemají žádné mantinely, v nichž by se pohybovali a které by nemohli či neměli překročit. Typický je kupříkladu fakt, že se Červinka vytahoval svým rasismem při jednání zastupitelstva Poděbrad na konci června a nikdo na to, alespoň pokud známo, nereagoval, dokud jeho věty nezveřejnila média, konkrétně Deník N. Připomenu, že Červinka je starostou za uskupení "STAN Poděbrady s podporou KDU-ČSL", ani jedno z uskupení na jeho řeči nijak nereagovalo, nežádalo odvolání.

Nejprve okolnosti: Červinka na jednání zastupitelstva reagoval na stížnosti občanů, kteří upozorňovali na problémy s konkrétní romskou rodinou, jež obtěžuje okolí. Na to starosta spustil (tento úsek je však na záznamu jednání jakousi náhodou beze zvuku…): "Možná, že jsem jeden z mála nebo jediný starosta, který dostal kdysi dávno od přednosty okresního úřadu důtku, že jsem rasista. Já rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé a ta důtka byla tehdy docela velká sranda, protože jsem před příslušníkem policie České republiky, když se řešila dopravní nehoda, kterou způsobili psi, které vlastnil romský spoluobčan…" - Poněkud zaráží už věta "rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé", výraz "nepřizpůsobiví" patří do slovníku Tomia Okamury.

Červinka pokračoval ve vyprávění historky z roku 2001, policie ji prý nechtěla vyšetřovat, neboť majitelem psů byl Rom: "A já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl jako, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy. V pátek odpoledne. V pondělí jsem byl na policii a podával jsem vysvětlení, že mám sklony k rasismu a že chci naše spoluobčany střílet. Tak to úplně nebylo. Bylo to tak, že to chci řešit a nechci trpět tydlety věci nepořádku, nečistoty…" Poté ještě říká, že město bude "muset řešit, jak je vystěhovat a vymístit někam, kde budou škodit méně. Ty lidi nezměníte.".

Červinka se rasismem chlubil

Když se na video ze zastupitelstva díváte, Červinka si vyprávění doslova vychutnává, opravdu se chlubí, jaký je pašák. Zopakuje si svůj jednadvacet let starý postoj vysloveně s gustem, s chutí. Dává najevo svou nadřazenost, i výraz "vymístit" Romy jinam je přesně z té dílny, jako by šlo o nějaké věci. Neznám tu situaci, dovedu si představit, že s onou rodinou skutečně jsou potíže, je však ryze věcí policie, aby ji řešila, rasismus, či dokonce střílení opravdu řešením není.

Toto všechno je jakoby jasné. Jenomže STAN situaci se starostou Červinkou vlastně neřeší. Zatímco na skandál s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem hnutí zareagovalo hbitě, postu ministra se musel mimo další lidi vzdát zakladatel hnutí Petr Gazdík kvůli stykům s jedním z organizátorů, tady zůstalo u výkřiků, proklamací.

Vít Rakušan, šéf hnutí: "Výroky jsou pro mě absolutně nepřijatelné." Starosta Kolína a předseda středočeských zastupitelů STAN Michael Kašpar: "Ten výrok je pro nás samozřejmě zcela nepřijatelný. Pokud vím, pan starosta se už veřejně omluvil. Věřím, že nic podobného se už nebude opakovat." Zde jen dodám, že se to již přece opakovalo, Červinka své staré výroky připomínal.

Poslanec Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště a místopředseda STAN Středočeský kraj, tweetoval podobné věty: "Výrok starosty Červinky je zcela nepřijatelný, již se za něj veřejně omluvil. Věřím, se již podobná věc nebude opakovat. Celou věc tímto považujeme ve Středočeském STAN za uzavřenou. Jeho práci za 4 roky ve městě ať vyhodnotí voliči."

Hotovo, "jeho práci za 4 roky ve městě ať vyhodnotí voliči". To znamená, že Červinka zůstává kandidátem do podzimních voleb, není stažen. Když to domyslíme, pokud se něco nezmění a stažen ještě nebude, STAN zřejmě sází na to, že by mu rasistické výroky mohly pomoci, aby uspěl.

Omluvil se, aby se udržel na kandidátce

Deníku N Červinka poskytl cosi jako omluvu, zjevně se chce na kandidátce udržet: "S odstupem času mi to nepřijde vhodné. Všechno to bylo zkreslené a mě to nyní hrozně mrzí. Začít jsem s tím vůbec neměl, trochu mě vyprovokovali spoluobčané a já řekl, že jsem v tom případu v roce 2001 byl vyřízený, ale bohužel jsem řekl o trochu víc, než jsem měl. Špatně jsem to formuloval a nemělo to vyznít tak, že jsem chtěl někoho střílet." Ještě dodal, že jeho výrok o Romech "byl hloupý před dvaadvaceti lety, kdy jsem ho řekl, i teď, když jsem na tu záležitost vzpomínal. Omlouvám se všem, koho se mohl oprávněně dotknout.". Násilí prý nepovažuje za řešení. Tak sláva, všecko se vysvětlilo.

Nevysvětlilo se nic. Znovu opakuji, kdo to video viděl, tomu nemohlo ujít, že se starosta svým rasismem chlubí. Omlouvá se, protože na něj klekli. Ale takový člověk přece nemůže zůstat starostou ani do voleb. Nechápu, že ho STAN nestáhl. Stejně tak nechápu, že člověk s takto násilnými rasistickými názory může dál kandidovat, jako by se nechumelilo.

Skutečně se nemohu ubránit dojmu, že je za tím kalkul typu "právě kvůli tomu ho zvolí". Celý ten Červinkův postoj je špatně, výroky jako "vymístit někam", "ty lidi nezměníte", to je rezignace na snahu o nějaké systémové řešení. Ale Starostům a nezávislým to nevadí. Omluvil se, aby se udržel na kandidátce, a jede se dál.

Jistěže není rasismus Starostům a nezávislým vlastní, jistěže je Červinka zřejmě dosti ojedinělý případ, ale to neřešení, ta neschopnost rychle zasáhnout, jako rychle zasáhli po odhalení Hlubučka a Redla, ta tu chybí. Vidíme, že Červinkovo jednání STAN nepovažuje za velký problém. Pro mnohé se pak ale tenhle různorodý "pytel blech" stává nevolitelným uskupením. (A pro jiné zas naopak.)

