Hnědá kampaň ODS: Vyhnat "živly", zavést pořádek. Vyděsit a nahnat k urnám

ODS vede kampaň, jež vytváří antagonii, nenávist. Tragicky "zní" mlčení Petra Fialy, šéfa ODS, i mlčení kandidáta na primátora, Bohuslava Svobody.

Kampaň ODS do komunálních voleb vrcholí. Když sledujete hlavní město, nabudete dojmu, že občanské demokraty neřídí Petr Fiala, ale spíš někdo jako Václav Klaus junior, nebo rovnou Tomio Okamura, ODS jako odnož SPD (či naopak, ale to je teď jedno), že není modrá, ale už hnědá.

Minulý týden přišli starostové ODS s požadavkem, aby mohli vykazovat lidi z městských částí. Poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová navrhne novelu přestupkového zákona, která by znovu umožnila vyhostit potížistu z území obce nebo městské části, pokud spáchal tři "vážné přestupky". Navrhuje to se starostou Prahy 3 Alexandrem Bellu, také ODS.

Již předtím někteří ódeesáci sdíleli video se zdrogovaným mladým mužem doplněným o věty "Ten taky půjde volit? Necháte ho rozhodovat za vás?" (Zfetovaný muž je zřejmě z Británie, nemůže hlasovat v českých komunálních volbách, navíc je video asi pět let staré.) Tento člověk byl použit s černými otazníky i na plakátu ODS "Pořádek proti anarchii".

Sem patří i další slogan "V klinice se léčí, nefetuje", videa opilých či zdrogovaných osob stažená z internetu a výzva "Jděte volit, jinak tihle budou hlasovat za vás". (De facto nesmysl, "za vás" nikdo nevolí, navíc je otázka, zda lidé drogově závislí, ať už na alkoholu, nebo na jiných tvrdých drogách, půjdou ausgerechnet k urnám.

Alexandra Udženija, dvojka na pražské kandidátce ODS, má zase na Facebooku fotku muže spícího v jinak prázdné tramvaji a u toho objevný nápis "Tramvaj není noclehárna" a opět slogan "Pořádek proti anarchii".

Takových příkladů najdeme víc, snad pro pořádek připomeňme, jak Václav Klaus junior na svém facebookovém profilu občanstvu oznámil, že v říjnových senátních volbách v Praze 2 nepodpoří kandidáta své strany Vladimíra Kratinu, nýbrž zástupce Okamurova hnutí SPD Ladislava Jakla.

Co to je za kampaň? V tramvaji se nespí, na klinice nefetuje, potřeba vykazovat občany z městské části nebo obce, ODS tu útočí na lidi, kterým policajti za komunistů říkali "živly", ale zároveň se, všimněme si, vůbec nezabývá tématem české chudoby, tématem lidí, kteří spadli do dluhů, do exekucí a nemají už žádný životní výhled, ač je to téma stejně komunální jako krajské a celostátní.

Další atak na soudržnou společnost, nestačí kampaně proti uprchlíkům, jichž je u nás minimum, proti muslimům, nutno přidat "živly", tedy lidi závislé nebo ty, kteří upadli do chudoby, bezdomovectví, vydělili se ze společnosti.

Pomoct jim? Ne, vyhnat je!

Kampaň ODS není vedena v duchu "pojďme jim pomoct", "vraťme je do běžného života", "dělejme pro ně něco", ale naopak, vyženeme je, štítíme se jich. Usnout v tramvaji je problém? Je to vážně velký pražský problém? Jistěže není, ale lidem vadí "nepořádek", lidé se bojí feťáků a opilců, tak hrrr na ně, jdeme s vámi proti nim. My a oni, tohle funguje.

Pokud by starostové mohli za tři vážné přestupky (co je vážný přestupek, usnout v tramvaji? opít se či sjet na hudebním koncertu? žebrat? ležet pod vlivem tvrdých drog na lavičce?) vyhnat "provinilce" jinam, kam by šli? Do vedlejší městské části? Do jiného města? Na Sibiř? Na Mars?

Je to nesmyslné řešení: tady končíte, sypejte vedle, i když tam nemáte kde bydlet či přespávat, nemáte tam práci, rodinu, přítele, nic. Místo pomoci a skutečného řešení se problém za prvé přesune jinam, za druhé ještě podstatně zhorší. Tohle "řešení" máme fakt volit?

Další fakt, už takhle lidé nemají potížisty rádi, koukají na ně skrz prsty, když se proti nim stavějí i demokratické strany (a ODS je nejen v Praze silná partaj, nese v hlavním městě vysokou míru odpovědnosti), vzdálenost mezi "spořádanými" a "problémovými" se zvýší, stav se zhorší, k ničemu dobrému to nevede a nic se tím nevyřeší.

ODS vede kampaň, jež vytváří antagonii, nenávist. Tragicky pak "zní" mlčení Petra Fialy, šéfa ODS, stejně jako mlčení pražské jedničky a kandidáta na primátora Bohuslava Svobody. Copak on, lékař, nevnímá ten malér?

Náhle nabývá jiného významu starší modrý billboard "Zpovykaní Pražáci volí ODS" (reagoval na slova primátorky za ANO Adriany Krnáčové, jež řekla o Pražanech, že jsou "zpovykaní", když jim vadí rozkopané město). Teď by ten slogan znamenal, že jsme opravdu zpovykaní, a jakmile se někdo octne v problémech, vyženeme ho. Strašné.

Je celkem jedno, jestli je ODS odnoží SPD, nebo jestli jsou okamurovci odnoží ODS, varovné je to neskrývané, vedením nekritizované, nýbrž trpěné, vulgární náckovství.

Kdyby ODS v Praze vyhrála, kdyby se stal primátorem Svoboda, skutečně by vyháněl bezdomovce "jinam", trestal lidi, kteří si dali šlofíka v tramvaji, odstraňoval drogově závislé? Opravdu by na ně kašlal, udělal z nich podlidi? Odpudivost té kampaně ještě zvyšuje, že je účinná, že to hnědomodrým v Praze (alespoň podle volebních průzkumů) funguje. Vyděsit, vystrašit, postavit proti. Osvědčený recept.