Homosexuálové, queer lidé chtějí žít jako my, nic víc. Nenávist je zlo

Minulou středu večer v Bratislavě zaútočil střelec na queer bar Tepláreň, první bar v hlavním městě Slovenska pro LGBTQ+ komunitu. Útok stál život dva muže. Jedna žena byla zraněna. Svůj čin útočník zdůvodnil v neonacistickém manifestu. Nepochybně se jedná o zločin z nenávisti namířený proti LGBTQ+ lidem. O málo dřív vyšel u nás v Deníku N rozhovor s kandidátem na prezidenta, senátorem Pavlem Fischerem, který v něm mluví o právech homosexuálů, téma však absurdně naváže na obchod s dětmi, který spojí se stejnopohlavními páry a řekne, že je mu třeba zabránit. - Má česká společnost postoj ke queer komunitě vyřešený?

Dodám, že slovo queer se užívá jako souhrnné označení pro všechny lidi, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová, tedy určená při narození. V tomto významu může sloužit jako náhrada zkratky LGBTQ+. Pojem je často preferován aktivisty a aktivistkami, kteří odmítají striktní definici své genderové či sexuální identity.

Vyřešené to téma nemáme, stále - a to je důležité a skrývá to v sobě rizika - vzbuzuje vášně. Jako důležité vnímám, že se ty vášně zcela jistě netýkají většiny českých obyvatel. Když problém stáhnu pouze na homosexuální páry, ty už velké české většině zjevně nevadí. Otázka zní, jestli jsou queer lidé tolerováni, nebo jestli vůči nim spíš vládne lhostejnost. Nedokážu to posoudit, ale z osobní zkušenosti bych na skutečnou toleranci příliš nesázel. Řekl bych, že většině je spíš prostě jedno, co "oni" dělají.

Viděli jsme rozličné reakce na slovenský "hatecrime", vraždu z nenávisti. Farář a myslitel Martin C. Putna tweetoval: "… přemítám o tom, jak jsem si vlastně zvykl na nenávist, na denní urážky od neznámých lidí, mávnu rukou a smažu, zablokuju a jdu dál… možná to tak děláme všichni… možná je to chyba." - Ministr zahraničí Jan Lipavský reagoval na bratislavské vraždění z nenávisti takto: "Všichni LGBT+ lidé, kteří se veřejně svěřili se svou orientací, mají můj obdiv. Podporují tím ostatní. Události posledních dní dokazují, jak důležitý je boj za lidská práva. Proto budu dál na @mzvcr vyvěšovat LGBT+ vlajku a proto @PiratskaStrana podporuje manželství pro všechny."

Objevily se i úplně odlišné, nenávistné reakce, samozřejmě. Zaznamenali jsme reakce "obchodní", které chtěly na tématu nenávisti sehnat diváky. Televize Prima (CNN Prima News) minulý pátek večer, tedy dva dny po bratislavských vraždách, na sociální síti TikTok uveřejnila anketu k tématu LGBT+. Orámována byla fotografií auta slovenské policie a nabízela otázku: Vadí vám LGBT+ komunita? Ano? Ne? Pod tím věta "Středeční vražda u gay baru v Bratislavě bude vyšetřována jako čin z nenávisti…"

Vyřešeno nemáme

Už jen to, že Prima bez váhání téma využila na lapání diváků, ukazuje: vyřešeno to nemáme. Televize kvůli anketě čelila vlně ostré kritiky, a není pochopitelně divu. Představme si, prosím, jinou anketu, kde by otázka zněla: Vadí vám židovská komunita? Nebo: Vadí vám romská komunita? Teprve po takové výměně chápeme stupiditu a nebezpečnost ankety.

Prima posléze napsala: "V průběhu pátečního večera jsme na sociální síti TikTok uveřejnili nevhodnou anketu k tématu LGBT+, která vůbec neměla být publikována. Za toto pochybení se omlouváme a vyvodíme z něj v rámci redakce důsledky." Hotovo. Zkusili jsme to, nepovedlo se. Příště zas něco jiného.

Že téma není vyřešeno, předvedl i zmíněný Pavel Fischer. V rozhovoru pro Deník N odpovídal na otázku, jaký má názor na manželství stejnopohlavních párů. Řekl: "Pokud lidé dodržují zákony České republiky, je mi úplně jedno, v jakých svazcích žijí. Manželství je ale vážná věc, protože je také o dětech, a dosud jsem v této debatě starost o děti neslyšel. Dneska si děti můžete zabezpečit za úplatu z náhradních mateřství. Kdybychom připustili, že dáme naroveň manželství a stejnopohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se děti budou shánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Nikdo mě zatím neubezpečil, jak bychom garantovali, že se to nebude dít. Tohle je věc, která by se měla také připomínat."

Než budu pokračovat - Fischer to za tuto zjevně nedomyšlenou odpověď pěkně schytal. Nedořešení postoje ke queer komunitě vede k tomu, že se drsné, až nenávistné odsudky objevují na obou stranách, nemíří jen proti homosexuálům, ale i proti lidem, kteří třeba odmítají manželství pro všechny. Je to téma, kde mnozí "vidí rudě" a pro urážku nejdou daleko.

Senátor Fischer tedy naznačuje, že zlegalizovat manželství pro všechny by mohlo vést k obchodu s dětmi, "že se děti budou shánět na trhu". Jako by se asistovaná reprodukce - od aplikace spermatu či vajíček anonymních dárců, až po náhradní mateřství - netýkala heterosexuálních párů. Jenomže tak to vůbec není, právě "heteráci" asistovanou reprodukci užívají zdrcující většinou. Fischer z homosexuálů dělá jakési zloděje dětí či obchodníky s dětmi, tím proti nim obrací hněv svých fandů a vyvolává - zřejmě nechtěně - nenávist. Chyba.

Nežijeme v rezervacích

Že to dělá nechtěně, to vyvozuji z toho, co řekl v tom samém rozhovoru: "Pokud mluvíme o stejnopohlavních párech, je potřeba jim pomoct. Přišlo mi neuvěřitelně diskriminující, když se během pandemie covidu smělo za určitých podmínek uzavírat manželství, ale registrovaná partnerství nikoli nebo jen na vybraných úřadech. To mi přišlo jako velký faul a s tím by bylo potřeba něco dělat."

Zmíním ještě jeden pokus o uvážlivý postoj. Na Fischera reagoval premiér Petr Fiala, opět v Deníku N. Řekl, že obavy, které vyslovil senátor, nesdílí, a pokračoval: "O mně je známo, že nejsem stoupencem toho, abychom postavili svazky stejnopohlavních párů na roveň manželství. Mám pro to hodnotové, náboženské a další důvody, ale to vůbec neznamená, že nejsem připraven respektovat jiné životní styly. Musíme mluvit o tom, jaká práva mají lidé, kteří žijí v registrovaném partnerství. Ani to neznamená, že nejsem připraven se podrobit demokratické vůli většiny."

Jako pokus o uvážlivost vidím Fialovo vyjádření proto, že homosexualitu či queer lidi vidí pouze jako "jiné životní styly". Nenajdete v tom nenávist, ta u Fialy nehrozí, ale naleznete v tom buď až překvapivé nepochopení situace LGBTQ+ lidí, nebo jakousi nadnesenost, nadřazenost. Jen dodám, není to žádný životní styl, není to "jsem odeesák", "jsem androš", "jsem sparťan", "jsem vegan", je to jejich život.

O tom, že nemáme postoj ke queer komunitě vyřešený - a že nemáme vyřešena další zásadní témata, jakým je třeba asistovaná reprodukce - svědčí vášně, které u menšiny vyvolává téma manželství pro všechny. A vášně, nenávist, jež jsou vrhány proti lidem, kteří prostě řeknou, že to nechtějí, i když jsou v české silně sekulární společnosti zjevně v menšině a i když si to nemyslí ani zdaleka všichni věřící.

Možná to souvisí s tím, jací jsme z podstaty, jak je nám nenávidění blízké, jak v sobě nenávist všichni nosíme, a ne všichni se ji učíme potlačovat a zahánět. Ale právě proto, že je nám vrozená, nemají ji elity nejrůznějšího typu rozdmychávat. Jenomže nenávist je v téhle vzduté době v módě. Frčí, nosí se, bují.

Zakončím tím, co napsala Kristina Němcová do A2larmu: "Nežijeme v rezervacích. Queer lidé jsou mezi vámi. Chodí do běžných škol. Vykonávají běžné profese. Odvádějí daně, platí koncesionářské poplatky. Skutečně nejde o ojedinělý, mimozemský druh. Jsme obyčejní lidé, kteří chtějí obyčejně žít a mít rovná práva jako ostatní. Je neuvěřitelné, že toto musíme pořád dokola opakovat."

