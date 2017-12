Horáček není Ondráček, "ztělesňuje hodnoty 17. listopadu" fikaněji než Drahoš

6. 12. 2017

Michal Horáček přišel letos 17. listopadu na Národní třídu, kde rozmlouval s lidmi. Nikdo mu tam nevyčítal, že by "neztělesňoval hodnoty" sametu... | Foto: Jakub Plíhal

Kandidát Horáček vybral jednodušší a chytlavější téma než kandidát Drahoš. Češi jsou na listopad 1989 citlivější než na ruskou hybridní válku.

Jak na sebe strhnout pozornost? Jak ji na sebe upoutat vhodně, šikovně? Jak se trefit do nálady veřejnosti, aby mi to pomohlo? Takové rébusy řeší kandidáti přímé prezidentské volby ve finiši před lednovým prvním kolem.

Michal Horáček zabodoval s dopisem, který poslal Andreji Babišovi a v němž ho žádá, aby uplatnil svůj vliv a nedopustil zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela poslanecké komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Důvod, který Horáček uvádí, známe; Ondráček "… v roce 1989 coby člen pohotovostního pluku zasahoval brutálním způsobem proti občanům na Václavském náměstí během Palachova týdne. Stal se tak přímým aktérem represí, uplatňovaných v zájmu totalitní moci a okupantů naší vlasti."

Ideální je zvolit téma, na které jsou čeští občané citliví, ale zároveň není politiky buď bagatelizováno, nebo rovnou zpochybňováno. Podle průzkumů druhý nejsilnější kandidát přímé volby, Jiří Drahoš, přišel minulý týden s varováním, že české volby ovlivňuje ruská hybridní válka.

S touhle vážnou hrozbou ovšem narazil. Ač je jistě pravda, co Drahoš tvrdí, řeší to celá EU, Kremlem řízení trollové naše vnímání reality a rozhodování značně ovlivňují (potvrzují to i zprávy tajné služby BIS), prezident Zeman se mu obratem vysmál a ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka vzkázal, že BIS o ničem takovém nemá relevantní informace.

Drahoš sice na své varující tiskovce nezveřejnil žádné konkrétní ukázky ruského ovlivňování, které by se týkaly přímo jeho kampaně, ale později se na jeho webu objevily důkazy, jež vyvracejí lživá tvrzení dezinformačních webů a mailů kupříkladu o tom, že spolupracoval s StB. S výroky o ovlivňování voleb se však pro většinu veřejnosti dostal do roviny tvrzení proti tvrzení, do oblasti, v níž má Miloš Zeman letité zkušenosti (relativizace reality).

Horáček vybral téma jednodušší a chytlavější. Češi jsou hákliví jak na rok 1968, na ruskou dodnes přežívající interpretaci, že nás okupanti "přišli osvobodit", tak na listopad 1989 a události, jež mu předcházely. Zeman to schytal, když se objevil na Albertově 17. listopadu 2015 s xenofobem Martinem Konvičkou a nepustil tam studenty: znevážil Listopad. Jako podobné znevážení lidé z nejrůznějších skupin vnímají fakt, že Ondráček, mlátička z Palachova týdne, má předsedat komisi pro kontrolu GIBS.

Horáček se s dopisem obrátil rovnou na Babiše, nešel jako Drahoš za Bohuslavem Sobotkou, drží se zásady jít ke kováři, ne ke kovaříčkovi. A vyšlo mu to, Babiš zareagoval, hnutí ANO požádalo komunisty, ať nominaci Ondráčka do čela výboru zváží. (Ti to obratem odmítli.)

Babiš: Já taky "ztělesňuju"!

Horáček téma dál rozvíjí, tweetoval: "Komunisti trvají na jmenování mlátičky Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. To se nesmí stát. Oslovte ty, které jste volili, ať se připojí k mé výzvě. #kdomlcisouhlasi @P_Fiala @PavelBelobradek @petrgazdik @IvanCzechPir8 @Pospisil_Jiri @Milan_Chovanec @tomio_cz". Oslovuje všechny šéfy sněmovních stran včetně Tomia Okamury, přikládá pod kotel, je silně "aktivistický".

Jiné volby ve sněmovně ho tolik nevytočily, třeba fakt, že Stanislav Grospič patřící do stalinistického křídla KSČM povede imunitní výbor. To odbyl tweetem: "Funkce v PSP se začínají plnit poslanci za KSČM a SPD. Jedna strana je založena na nenávisti k demokracii, druhá svou politiku založila na komerčním nacionalismu a kapitalizaci strachu. Přesto věřím, že jim nedovolíme příliš. Ceremoniální důstojnost prezidenta stačit nebude." (My = já + vy.)

Ondráček je však přímo, svým služebním obuškem, spojen s minulým režimem. Horáček tady zdůraznil to, co mu chtěli vzít, že i on je s Listopadem osobně spojen, jen zcela opačně než Ondráček. Při letošních akcích v Praze, když se vzpomínalo na "samet", Horáčka nepustili na pódium u koně nahoře na Václavském náměstí, kde probíhal Koncert pro budoucnost. Prý "neztělesňuje hodnoty 17. listopadu".

Takové zdůvodnění není fér, Horáček není Ondráček, usiloval o pád komunistického režimu a stál a stojí o svobodu. Teď to předvádí při snaze nenechat mlátičku řídit důležitou kontrolní komisi. To, že na jeho výzvu slyší nejen sociální sítě, ale i Babiš, je pro něj satisfakcí. Dokazuje, že hodnoty 17. listopadu ztělesňuje.

Typické bylo, že Babiš na Drahošovo varování nereagoval (jistě taky ví, že jsou u nás ruské tajné služby velmi aktivní a škodí, ale nechce dráždit Putinova přítele Zemana, proto tohle ryze premiérské, státní téma radši nechal plavat). Horáčkovy výzvy se naopak ujal, i on potřebuje ukázat, že pád komunismu vítal (aby ne, díky sametu je z něj druhý nejbohatší tuzemec).

Horáček, zdá se, dokáže líp než Drahoš využít nálad české veřejnosti. A ještě jeden postřeh, Zemana lidé jako Grospič nebo Ondráček nechávají v klidu, jeho by ani ve snu nenapadlo se nad nimi sebeméně pozastavovat. Přitom i jeho Listopad vynesl hodně vysoko…