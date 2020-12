Hrad jedná v zájmu Kremlu, Zeman slouží Putinovi. Už o tom nelze vůbec pochybovat

Zákon: BIS je povinna zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením. Na Hradě fakt těžko.

Snaha Miloše Zemana zlikvidovat Bezpečnostní informační službu (BIS) pokračuje, ale není úspěšná, spíše naopak. Minulý týden ve čtvrtek zasedla Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS. Hradu zhatila jeho plány. Opět se jednoznačně postavila za civilní tajnou službu a zavrhla "materiál" (kompromateriál, hanopis), který bývalý důstojník BIS Jiří Rom sepsal pro prezidenta, prezident ho odevzdal premiérovi a Andrej Babiš ho "v nějakém režimu" (rozuměj utajeně) postoupil ministrům. Zřejmě aby se pobavili.

Připomeňme čerstvou časovou posloupnost. Blíží se vypsání vládního tendru na dostavbu Dukovan v hodnotě 160 až 320 miliard korun. Rosatom ji chce získat. Prezident Zeman přijal Jiřího Roma na Hrad (už jen ten proces je zajímavý: Kdo kontaktoval koho? Jak si Roma vytipovali? Kdo kancléři Vratislavu Mynářovi či poradci s ruskými vazbami Martinu Nejedlému řekl - toho chtějte, ten se hodí?)

Rom byl za ředitele BIS Jiřího Růžka podezřelý z kontaktů na Rusy, čerstvě služba zmonitorovala jeho jednání s někdejším majitelem bezpečnostní agentury Vítem Bártou. Ten v minulosti shromažďoval "kompro" na politiky. Rom následně sám v BIS skončil a přeběhl k Zemanovi. Víme, že se tento exanalytik chtěl stát ředitelem rozvědky, ale neuspěl. Po nástupu na Hrad sepsal hanopis na jejího současného šéfa Michala Koudelku.

Zeman po x-té zaútočil na Koudelku a BIS (dlouho jej odmítá jmenovat generálem). Jako vysvětlení nabídl premiérovi Romův spisek. Krátce poté zadal službě nejbizarnější úkol v celé její historii. První o něm psal server iRozhlas. Prezident zcela absurdně vyžadoval ty nejcitlivější informace, jimiž služba disponuje.

Poté ředitel Koudelka předstoupil před kontrolní komisi, aby ji se Zemanovým požadavkem seznámil. Zastavme se u toho, čím prezident svůj krok zdůvodňoval: odvolával se na hanopis Jiřího Roma.

Členové komise se zděsili, jaké nesmysly Romův materiál obsahuje. A teď je to důležité. Proč se zděsili? Onen hradní materiál, kterým Zeman zdůvodňuje výtky proti Koudelkovi, kopíruje vše, proti čemu se bránili a brání Rusové! To, co Kreml rozporuje, co se mu nelíbí. Jako by to psal nikoli bývalý důstojník BIS, ale Putinův člověk.

Podle dobře informovaných zdrojů jde o tyto oblasti: kauzy jako novičok, vyhoštění ruských agentů, odhalení a rozbití sítě ruských serverů, informace o zpravodajských důstojnících na zastupitelském úřadu Ruské federace, "nepravdivé výroky" Koudelky na konferenci Evropské volby v kontextu hybridních hrozeb ve sněmovně o tom, že Rusové ovlivní volby do EP.

Výstupy - a ne postupy

Těsně před jednáním komise však její členové dostali dopis z Hradu. Šlo o právní rozbor, který podepsal zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Petr Mužák. Byla to reakce na skandál, který Zemanův požadavek vyvolal, pokus vystrašit poslance, který do jisté míry, ale jen do jisté míry, vyšel. Mimo jiné Mužák napsal: "Ředitel BIS není oprávněn seznamovat kontrolní orgán s tím, jaké zprávy o činnosti BIS si v rámci svých pravomocí vyžádala vláda nebo prezident republiky."

To by mělo stačit k tomu, aby dopis letěl do koše. Proč? Paragraf 19 zákona o BIS, odstavec 2, bod c mluví jasnou řečí: "Ředitel (pozn. red.: rozuměj ředitel BIS) předkládá kontrolnímu orgánu písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky".

Není to tedy tak, že by Koudelka přišel s žádostí, aby poslanci kontrolní komise posoudili, jestli má splnit úkol. To by ho zřejmě ani nenapadlo. Pouze podle zákona předložil to, co mu Zeman písemně zadal. Ale prezident udělal hrubou chybu, když úkoly doprovodil "vysvětlením" v podobě hanopisu, který pro něj stvořil Jiří Rom.

Z výstupu po jednání komise je jasné, že Michal Koudelka všechny body hanopisu vyvrátil. Podle poslanců se ředitel žádného zásadního selhání nedopustil. Odtud plyne, že hanopis je lež, nic z uvedeného není pravda. Dodejme, že v tu chvíli měl být Rom z Hradu vyhozen. Ale nebyl, to totiž zjevně není v ruském zájmu (v našem ano).

Ostře se vyjádřil člen komise Marek Benda (ODS). Neumí si představit, aby jakýkoliv šéf tajné služby zadání Zemanova typu splnil, tajná služba by pak ztratila smysl. "Ale to není jen věc paragrafů. Prostě platí, že prezident má z práce tajné služby znát výstupy - a ne postupy," řekl Benda. (Mimochodem není pravda, že prezident není informován, za letošní rok dostal od BIS stovky zpráv.)

Ředitel BIS musí zaručit ochranu informací

Pro českou veřejnost je otřesné, že se Zeman postavil zcela na stranu Kremlu. Asi právě tímto faktem byla komise otřesena. A pak se zčásti nechala Hradem zastrašit. Výsledkem hradního bububu je opatrný výstup předsedy komise Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL). Sdělil, že dopis z Hradu adresovaný komisi je v její historii ojedinělý. O Zemanových zadáních řekl: "Byla svým charakterem velmi podrobná až neobvyklá. Zda to bylo v souladu se zákonem, není na posouzení stálé komise."

Vskutku tato stálá komise není s to posoudit, zda zákon Koudelku nutí vyzradit "zlato" BIS, to nejtajnější, co získala prací svojí i západních služeb? Jak pak chce práci "bisky" kontrolovat? Na základě čeho, prosím?

Pojďme ještě k jednomu aspektu Zemanových požadavků. Co mu vůbec může služba poslat, i kdyby směla? Seznam ruských agentů? Byl by to materiál přísně tajný. Mohl by se s ním seznámit Zeman (ten bohužel nepotřebuje prověrku nejvyššího typu). Jak by Koudelka vůbec materiál předal, komu? Kancléř Mynář prověrku nemá, nemohl by odpovědi BIS převzít. Prověrku má jen autor hanopisu Jiří Rom (to jsou paradoxy).

Co dál? odpovědi by musely být uloženy ve speciální, chráněné místnosti, kam by měli vstup jen lidé, kteří se s tak tajným materiálem mohou seznámit, tedy Zeman, Rom… Má Hrad takové režimové pracoviště? Těžko. A další problém, o němž už jsem psal - Zeman pro ty informace nemá žádné (pozitivní) využití.

Je tu ještě zákonná překážka. Paragraf 16 zákona o BIS zní: "Bezpečnostní informační služba je povinna zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením." Koudelka nesmí dopustit, aby takové informace byly ohroženy, nejde jen o něj a o BIS, ohroženy by byly životy mnoha lidí, bezpečnost České republiky, náš národní zájem. Odtud plyne: že Koudelka sice odpovědět musí, velí mu tak zákon, ale jedině tak, aby neohrozil životy a chránil naše zájmy.

Závěr: Zeman sice dokázal do jisté míry komisi zastrašit, ale přesto prohrál. Hanopis Roma byl komisí smeten ze stolu. Pro nás je zásadní, děsivé, že to vypadá, jako by materiál proti Koudelkovi pocházel z Kremlu, ne z Hradu. Zeman jedná jasně, zjevně ve službách Putina.

