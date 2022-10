Inspekce odkývala surovost na Babišově akci. Fiala nechává Dragouna ve funkci

Není důvod stát o policii, která jedná drsně, násilnicky proti slabým, brutálně, když cítí převahu. Není důvod stát o policii, která nadbíhá politikům.

Máme policii, která vůči slabým ráda uplatňuje tvrdou ruku. Vůči silným je to jinak, s tím máme mnohaletou zkušenost. Slabí jsou třeba bezdomovci, kteří za covidu ukradli nějaké to jídlo, třeba pizza housku, a byli stíháni a odsouzeni do vězení. Slabý byl patnáctiletý autistický chlapec, který počátkem srpna na mítinku Andreje Babiše sebral reproduktor se stojanem a běžel s ním na trávník o kus dál. Dohnala ho Tünde Bartha, žena, jež pracuje pro Babiše, pak další lidé ze štábu expremiéra a mládenec jim reproduktor vrátil. Až poté ho zaklekli tři muži v civilu, kteří vypadali jako vyhazovači z baru, rozhodně ne jako policisté, jak dokazuje dnes již notoricky známá fotografie.

Na incident, který vidělo mnoho svědků a který velmi podrobně popsala redaktorka časopisu Respekt v reportáži, tehdy reagoval policejní prezident Martin Vondrášek: "Informacemi zveřejněnými v souvislosti se zákrokem Policie ČR v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou věc proto předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů." Sdělil, že nepřipustí, aby příslušníci Policie ČR nedodržovali zákony této země a nectili její demokratické principy. Zdálo se jasné, že policisté nejednali správně.

Inspekce se poté případem začala zabývat, ale postupovala podivně, nestandardně. Na Novinkách.cz se v průběhu vyšetřování (!) k zakleknutí v Borovanech vyjádřil ředitel GIBS Radim Dragoun: "Ještě jsme to neukončili, ale mohu konstatovat, že jako generální inspekce jsme v minulosti řešili řadu mnohem závažnějších zákroků, kde došlo k daleko významnějším újmám na zdraví či právech osob, proti nimž bylo zakročováno. Mediální odezva v tomto případě byla vůči zasahujícím policistům velmi silně negativní, někdy až hysterická a za hranou jejich presumpce neviny. Musím se vážně pozastavit nad tím, jaký se vůči nim spustil mediální lynč."

Postoj Dragouna k vyšetřování byl tedy naprosto jasný. Jeho podřízení, o tom nepochybujme, věděli, jak by on chtěl vyšetřování ukončit: žádný lynč, tohle bylo O.K., jiné zásahy byly horší, nechte to plavat. Stál jednoznačně na straně tří neuniformovaných policistů, kteří vypadali mnohem spíš jako ochranka mafie, nebyli označeni policejními páskami a na místo dorazili, až když byl reproduktor chlapcem vrácen. Ještě jedna věc - když takto mluvil do médií, jak se asi o případu vyjadřoval "doma", na inspekci?

Babišův člověk v čele GIBS

Svoji roli zřejmě hraje i fakt, že Dragoun do čela inspekce nastoupil poté, co Andrej Babiš drsným způsobem odstranil předchozího ředitele Michala Murína, který se nechtěl nechat zatáhnout do pronásledování vyšetřovatele Čapího hnízda, komisaře Pavla Nevtípila. Babiš si Dragouna vybral jako Murínův opak. Trefil se. Nesmíme zapomínat, že incident se odehrál na Babišově akci.

Výsledek vyšetřování GIBS jsme se dozvěděli tento týden. Inspekce oznámila, co se dalo čekat už po interview Dragouna na Novinkách.cz: zákrok policie a použití donucovacích prostředků proti školákovi byly oprávněné, přiměřené a v souladu s předpisy. "Policisté v rámci plnění svých služebních úkolů reagovali na nezákonné jednání mladého muže, který odnášel zvukovou aparaturu, a proto se rozhodli tohoto muže legitimovat," sdělila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. - Patnáctiletý kluk je tedy muž? To jako vážně?

"Předtím, než provedli služební zákrok, se opakovaně prokázali služebním průkazem a bezprostředně vyzvali muže, aby předložil občanský průkaz. Tento výzvy neuposlechl a ve snaze odejít z místa pryč navíc užil aktivního pohybu proti jednomu z nich." - Sorry, ale zní to směšně.

O chlapci Nguyenová mluví jako o "muži", který "se vizuálně jevil jako osoba zjevně starší 15 let a v danou chvíli nevykazoval žádné známky autismu. Až po ukončení služebního zákroku bylo matkou sděleno policistům, že se jedná o 15letého chlapce, který trpí poruchou autistického spektra".

Dodám, že chlapcova matka na policisty volala, že je autista. Dodám, že reproduktor už vrátil. Dodám, že chlapi opravdu nevypadali jako strážci zákona. Dodám, že na něm klečeli tři, jeden mu zezadu tlačil koleno na krk. Dodám, že jeden z těch tří svalovců byl viděn a nafocen v babišovské propagační červené čepici s nápisem Silné Česko…

Mají rádi násilí a na slabé si troufnou

GIBS se - v médiích, veřejně instruována svým ředitelem Dragounem - zastala brutality. Vůbec nereflektovala atmosféru Babišových mítinků, nevzala v potaz, že ti tři násilníci nevypadali jako policisté a použili chvaty, jako by bojovali s Mikem Tysonem, nikoli se školákem. Jistěže chlapec udělal chybu, neměl reproduktor brát, ale ještě před zakleknutím ho vrátil Babišově spolupracovnici. Nikoho neohrožoval.

Policisté v Borovanech předvedli, že mítinky neumějí, že jsou moc nakrátko s Babišem, že nemají správný výcvik a neumějí odhadnout situaci. Že mají rádi násilí a na slabé si troufnou. Jako zásadní chybu vidím, že nebyli jasně, viditelně označeni coby policisté. Bylo by mnohem vhodnější, kdyby na takové akce chodili v uniformách. Chlapce neměli zakleknout, měl za ním jít někdo z antikonfliktního týmu. Na Babišovy akce by měli povinně chodit antikonfliktní policisté. Ti by kluka určitě nezaklekli.

Podle mého soudu ti tři zasahující "vyhazovači" jednali nesmyslně, pokud ne přímo protizákonně. Za hrubou chybu považuji, že ředitel Dragoun i po svém vystoupení na Novinkách.cz, kde viditelně stranil brutálnímu zákroku a ovlivňoval své podřízené během vyšetřování, zůstává dál v čele inspekce. Je to přímý podřízený Petra Fialy, odpovědnost za jeho postup nese premiér. Ten nijak nereagoval, neslyšeli jsme jeho vyjádření, že šéf GIBS nemá co veřejně hodnotit probíhající vyšetřování. Chyba.

Dovoluji si tvrdit, že nechceme policii, která jedná násilnicky se slabými, brutálně, když cítí převahu. Policii, která nadbíhá politikům, zde zjevně Babišovi. Doufám, že i přes tento - dle mě skandální - výsledek šetření GIBS policejní prezident zařídí, aby se nic podobného neopakovalo. Mítinků, na kterých politici rozdmýchávají emoce a rozeštvávají společnost, bude přibývat.

"Jsou to fašisti a nacisti, jsou to voliči vládní koalice." Babiš zaútočil v Táboře na své odpůrce (Video z 5. srpna 2022)