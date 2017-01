Já jsem agent Sí Aj Ej, jsem nebezpečnej a jsem zlej. Trumpovi se líbím stejně jako Putinovi

Dnes 12:50

Putinovi to dokonale vychází. Dokázal nemožné, Trump veřejně napadá tajné služby USA, ponižuje je, zpochybňuje, obrací proti nim hněv Američanů.

Donald Trump se v lecčems podobá Andreji Babišovi. Rád provokuje, staví věci na hlavu, napadá "nedotknutelné" a podporuje nepodporovatelné. Jeho politický styl je dobře patrný na obdivu k Vladimiru Putinovi, který slouží jako dráždidlo, sexy změna. S obdivem ruského prezidenta jde ruku v ruce odpor k americkým tajným službám.

Trump je považuje za zpolitizované (v kampani prý stranily Hillary Clintonové) a přemnožené. V tom druhém se liší od zbytku světa. Kupříkladu EU si uvědomuje, že má jen velmi nedostatečné tajné služby, že by v časech teroru potřebovaly víc agentů. Trump v tajných vidí kancelářské krysy, jež je třeba vyházet nebo vyhnat do terénu.

Putin oblibuje Trumpa, kdežto Clintonovou viděl jako soka. Rusko si přálo Trumpa, ne Hillary. Nebylo by tedy divu, kdyby ruské tajné služby Donaldovi maličko píchly. Pro nastupujícího amerického prezidenta je ovšem zcela nemyslitelné, aby to přiznal, i kdyby to byla pravda. Vyhrát s podporou ruských služeb volby v USA? Ajajaj!

Američtí zpravodajci ale tvrdí, že Rusové volbu ovlivnili a že pro to mají důkazy, které nemohou zveřejnit. Ve čtvrtek ředitelé tajných agentur USA vydali společné prohlášení, v němž uvedli, že Rusko představuje zvyšující se vážnou hrozbu pro zájmy Spojených států. Používá špičkové (hackerské a jiné) programy, nejlepší technologie.

James Clapper, končící ředitel zpravodajských služeb, Michael Rogers, šéf Národní bezpečnostní agentury (NSA) a Marcel Lettre, náměstek ministra obrany, uvedli: "Rusko je plnohodnotný hráč v kybernetickém prostoru, který představuje závažnou hrozbu pro americkou vládu, vojenskou, diplomatickou a obchodní infrastrukturu."

Má pravdu Trump a Putin, který vměšování Rusů popírá, nebo tajné služby USA? Pomohli hackeři Rusů dehonestovat demokraty a Clintonovou? Trump k tomu řekl: "O hackerství vím hodně. A je velmi těžké ho prokázat, takže to mohl být někdo jiný." Dokonce citoval Juliana Assange, jehož server WikiLeaks zveřejnil dokumenty uniklé z počítače šéfa kampaně Clintonové Johna Podesty.

Trump nevyzpytatelný jako Putin

Tajné služby USA tvrdí, že získaly přímý důkaz o spojení Assange a Moskvy. Trump tvrdí, že to není pravda. My nevíme, jak to bylo, ale něco přece jen víme: Putin by za dané situace nepřiznal ruský vliv. Přizná ho, klidně, ale až se mu to bude hodit (jako s Krymem). A Trump nemůže připustit, že ho do Bílého domu dostali i ruští či proruští hackeři. To radši rozvrátí tajné služby USA.

Ve svém putinovském postoji je taky protievropský. EU si již uvědomuje, jak rozkladný vliv má Kreml, jehož agenti využívají sociální sítě, infikují veřejné mínění, podporují Evropskou unii destruující, nacionální, separatistické strany, používají média. Brusel se brání (i v Česku vzniká centrum pro boj s hybridními hrozbami a taky zde se centru brání proruští politici).

Je vysoce pravděpodobné, že Rusové "svého" Trumpa podpořili, že jim vyhovuje, co dělá, včetně roztržky s EU. Je to jejich styl práce, jsou v tom dobří. WikiLeaks funguje jako kanál, skrze který mohou Americe škodit. Putin umí Trumpa výborně využívat. Reorganizace tajných služeb by mu bodla. Po fiasku se Saddámem Husajnem (nepravdivé informace o jeho zbraních hromadného ničení) už jedna čistka proběhla, teď přijde další. Schopnosti zpravodajců USA budou omezeny, reorganizace vždycky zastaví práci (policisté z českého antimafiánského útvaru ÚOOZ by mohli vyprávět).

Putinovi to dokonale vychází. Dokázal nemožné, Trump veřejně napadá tajné služby USA, ponižuje je, zpochybňuje, obrací proti nim veřejný hněv. A zároveň lidi v nich pracující samozřejmě znechucuje. (V tom za ním kupodivu český prezident Miloš Zeman zatím zaostává, naše tajné služby nechává celkem na pokoji, i když kupříkladu civilní kontrarozvědka popisuje ruskou činnost u nás dost otevřeně.)

Trump se stal nástrojem ruských tajných služeb, dělá vlastně jejich práci. Obklopuje se lidmi k Moskvě mimořádně vstřícnými (kupříkladu Rex Tillerson z ExxonMobil povede americkou diplomacii). Psalo se, jak je Trump nevyzpytatelný, dnes můžeme říct: je stejně (ne)vyzpytatelný jako Putin.

Poznámka na závěr: dejme tomu, že tajné agentury USA nejsou v pořádku, že obnova po Iráku nezabrala, ač tomu nic zvláštního nenasvědčuje. I kdyby to byla pravda, Trump by měl změny dělat potichu a po nástupu do funkce. Aniž by služby veřejně osočoval, snižoval důvěru v ně. Bezpečnostní složky v demokracii stojí na důvěře občanů, neobejdou se bez ní. V totalitě nikoli, tam ji nepotřebují.

Trump otevřeným střetem s tajnými službami škodí Spojeným státům a slouží Moskvě. Ví to? Pokud ví "hodně o hackerství", pak jistě ví i tohle a dělá to úmyslně. O to víc by se Evropa (a její tajné služby) měla starat o sebe.

autor: Martin Fendrych