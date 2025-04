Finský prezident má recept na Trumpa. Golfovou diplomacii!

Finský prezident Alexander Stubb zjevně našel recept, jak na Donalda Trumpa. Dali si spolu na Floridě golf a Trump na adresu finského prezidenta nešetřil superlativy. Jsme v éře "golfové diplomacie"?

Už dlouho nějaký zahraniční státník nepotěšil Donalda Trumpa tako jako právě Stubb. Při jeho návštěvě Trumpova floridského sídla si zahráli golf a společně se vyfotili. Trump byl zjevně v dobré náladě a finského prezidenta označil za velmi dobrého hráče s tím, že v turnaji v Palm Beach společně zvítězili. Stubb, který 1. dubna slaví 57. narozeniny, je vynikající sportovec, který běhá maratony, soutěží v triatlonu a má titul Železného muže.

Trump se Stubbem se zároveň shodli na posílení vztahů mezi oběma zeměmi. Američané také ve Finsku nakoupí "velmi potřebné ledoborce". Finsko je loďařskou velmocí, která vyrábí šedesát procent světové produkce ledoborců. Už loni Finsko, Kanada a Spojené státy uzavřely trojstrannou dohodu o spolupráci, jejímž cílem je společný vývoj a stavba arktických a polárních ledoborců.

Pro Evropu je důležité, že Stubb před svojí cestou za oceán hovořil (alespoň to tvrdí) s klíčovými spojenci - s Volodymyrem Zelenským, Emanuelem Macronem, s britským premiérem Keirem Starmerem, se šéfem NATO Markem Ruttem, ale také s premiéry severských zemí a představiteli EU. Trumpovi následně tlumočil jejich společné stanovisko o podpoře Ukrajiny.

Trump se finského prezidenta ptal na jeho názor na to, zda lze věřit Vladimiru Putinovi (dozvěděl se, že ne…). Stubb také navrhl, aby případné příměří na frontě bylo komplexní (tedy nejen moratorium na určité typy útoků) a aby byl připraven efektivní sankční mechanismus, který okamžitě vstoupí v platnost, jakmile Rusko příměří poruší. Údajně na takovém mechanismu už Spojené státy pracují.

Sám Trump v neděli v rozhovoru pro NBC řekl, že je "velmi rozzlobený" na Vladimira Putina, a zdůraznil, že pokud získá dojem, že Rusko blokuje cestu k míru, uvede sekundární cla ve výši 25-50 procent na všechny kupce ruské ropy. "To by znamenalo, že pokud kupujete ropu z Ruska, nemůžete podnikat ve Spojených státech," podotkl Trump k onomu ekonomickému ekvivalentu výbuchu jaderné bomby.

Alexander Stubb je zkušený politik, zběhlý v mezinárodních vztazích (má o tom na YouTube velmi zajímavou sérii přednášek). Je členem umírněně pravicové Národní koalice. Byl poslancem Evropského parlamentu, působil v evropských strukturách, byl ministrem zahraničí, financí i premiérem. Vlastně málokdo ztělesňuje klasického politika, kterými Trump spíše pohrdá, jako právě on. Přesto se mu na nevyzpytatelného vládce Bílého domu podařilo zapůsobit.

Chtělo by to ale vědět detaily. Už víme, že pro dobré vztahy s Trumpem je vhodné být dobrým hráčem golfu a pomoci jeho týmu k vítězství. Je ale vhodné hrát lépe než on? Neurazí se Donald Trump? Nebo to naopak sportovně ocení? Samé otázky…

Každopádně je smutné, že osud světa záleží na tom, jak se vám povede odpal na jamku. Ale to nic nemění na tom, že by evropští státníci měli začít chodit na kurzy golfu.