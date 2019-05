Jak se ministr Staněk postavil elitám. Nahradit by ho mohl Milouš Jakeš

V Česku platí, že jednotkou současné kultury je jeden staněk. A nejvíc staňků nyní naměříte na Hradě.

Člověk žije v bludech, kupříkladu si představuje, že ministr kultury je elita. Dotáhl to do vlády a zřejmě je znalec umění, nějaké jeho části nebo i celku. Odtud plyne, že i ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) náleží mezi české elity. Omyl, on není elita, nýbrž antielita.

Staněk funguje jako sociálnědemokratická mucholapka na maléry, lepí se na něj samy, on za to snad ani nemůže. Není dne, aby nehasil nějaký malér. Tak třeba v úterý na svou funkci rezignoval ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny v Národní galerii Praha Otto Urban. Důvod? Kvůli nekompetenci a mediálním výstupům ministra kultury. Auvajs!

Ale klid, Staněk si z toho hlavu až dosud nedělal, MF Dnes řekl toto: "Dostávám řadu osobních reakcí. Veřejně vystoupili odboráři Národní galerie. Komentáře pod články stále více reflektují, že se někdo konečně postavil elitám."

Jsme doma, Staněk se postavil elitám. Zametá s nimi, vyhodil světově respektovaného ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta (nechal si platit za odvedenou práci!) a jedním vrzem i ředitele olomouckého Muzea umění Michala Soukupa. Na oba podal trestní oznámení, aby bylo jasno, co je to za lidi. Pozavírat ty elity! (Fajtovi pak v NGP nabídl jeho dočasný nástupce místo finančního ředitele, prý musel… zřejmě to je zavedený postup, když na vás podají trestní oznámení kvůli financím.)

Ale pojďme k elitám. Jsou exředitelé Fajt a Soukup elity? Nikdo o tom ani vteřinu nepochybuje. A Staněk se jim postavil, Staněk jde proti nim. Vytáhl do boje proti české kultuře (nebo, řečeno slovníkem Hradu, proti "pražské kavárně").

Jeho věta o antielitářství evokuje jeden z citátů Milouše Jakeše (do pádu komunismu generálního tajemníka ÚV KSČ), který pronesl v roce 1989 na Červeném Hrádku k předsedům okresních výborů strany v místním kulturním domě, ano, v kulturním domě. Stěžoval si tam na signatáře petice Několik vět: "Ti umělci, kteří to podepsali. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis… seznam těch umělců, kteří berou nad těch 100 tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další ne 600, milión, dva milióny berou. Jandové a jiní každý rok. Ty náhodou neprotestovali."

Antoří Staňčáček, vtělení Zemanových idejí

Pokud by náhodou Staněk padl (a jak se ukázalo ve středu v podvečer, on podá demisi), Jakeš by byl jeho opravdu důstojným nástupcem, KSČM, k níž má ministr kultury tak blízko, by jistě neprotestovala.

Staněk se tedy konečně postavil proti elitám. Zřejmě si připadá jako takový kulturní Jánošík. Objasňuje to jeho dřívější kroky. Jak (ne)pokřtil literární dílo komunistického poslance Miroslava Grebeníčka o církevních restitucích nazvané Ve znamení kříže, podtitul Podvody nelze halit svatou rouškou, na jehož obálce elita Jan Ruml líbá ruku elitě, papeži Janu Pavlovi II., za nimi elita Václav Havel.

Náhle chápeme, proč si osvojil návrh poslance Lea Luzara z KSČM, aby státní vyznamenání obdržel komunistický básník Karel Sýs. Tehdy to Staněk srozumitelně vysvětlil: "Byla oceněna celá řada umělců, a jak jsem uvedl, ocenění se dává za nějakou tvorbu. Takže já už se k tomu dál vyjadřovat nebudu. Co jsem potřeboval, jsem uvedl." Dnes by asi dodal, že Sýs není žádná elita, tak se proti němu nemusel stavět.

Když se ho tehdy ptali, jestli by neměla být vyznamenána též herečka, komunistka Jiřina Švorcová, pravil: "A vy si myslíte, že třeba občany, kteří se dívají na seriál Žena za pultem, by nepotěšilo ocenění paní Švorcové? Já neříkám, že bych ji navrhoval. Já se ptám, jestli by občanům této země vadilo, že paní Švorcová za seriál Žena za pultem dostala ocenění." On se nejen staví elitám, on podporuje jejich opak.

A co Andrej Babiš, miliardář, premiér, který nás tahá na špici Evropy, není on taky elita? (Ostatně se Fajta elitářsky na svém facebookovém účtu zastal!) Že by měla ČSSD Staňka jako takového antielitářského disidenta ve vládě? Asi.

Staněk tedy není elita (kdybyste mu řekli "ty elito jedna", k smrti ho urazíte), i když se stal ministrem. Čím pak však je? On se stal zhmotněním, vtělením myšlení Miloše Zemana. Kdyby měly ideje českého prezidenta nějakou fyzickou, lidskou podobu, stal by se jí kříženec Antonína Staňka a Jiřího Ovčáčka, Antoří Staňčáček.

Vydrží nám na kultuře, ve vládě? Pro Babiše je Staněk takové malé požehnání (ministr promine ten nevhodný, elitní termín), strhává na sebe pozornost a odvádí ji od ministrů ANO.

Zároveň všichni víme, jak to v téhle neelitní vládě chodí, vyhozen může být jen ten, koho povolí vyhodit "koaliční partner" a deus ex machina kabinetu Miloš Zeman. Pro něj Staněk vyhodil Fajta, vykonal pomstu, čím asi tak by jeho vyhození Babiš zaplatil? Ne, nebojme se, Staněk se bude neohroženě stavět elitám ještě dlouho.

V Česku platí, že jednotkou současné kultury je jeden staněk. A nejvíc staňků nyní nepochybně naměříte na Hradě.

A přece Staněk končí, údajně sám od sebe, na konci května. Babiš ho nebude muset odvolávat, nebude muset prosit Zemana, aby ho "pustil", zjevně na svého politika zatlačila sociální demokracie v poněkud opožděné hrůze, co provede s jejími preferencemi. Zdá se, že elity vyhrály. I to se dnes ještě stává. (Nebo místo Staňka nastoupí Milouš Jakeš?)