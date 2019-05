Jakla zbili v metru kvůli SPD. Hnus. Facebooková infekce se šíří, politici přitápějí

Zavrženíhodný je přístup části politiků, strašení, „Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně!“ Nelze se pak divit, že nějaký vymytý mozek „poslechne“.

Nechutné, stupidní, nebezpečné: Ladislava Jakla, spolupracovníka exprezidenta Klause, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, napadl v metru neznámý útočník. Údajný důvod: v minulosti kandidoval za SPD. Deníku Echo24 Jakl řekl, že by zranění neměla být závažná. Napaden byl v sobotu 25. května v podvečer v jedoucím vagonu v úseku před stanicí Náměstí Republiky.

Echu24 útok popsal: "Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl." Možná se nejednalo o jednoho, ale o dva útočníky. To se ukáže, pokud se přihlásí svědci. Jakl napadení policii neohlásil, udělali to druhý den ošetřující lékaři z pohotovosti.

Představte si to, jedete v metru, koukáte do mobilu, najednou vás někdo začne mlátit a křičí, že je to kvůli SPD. Fašounské, zbabělé metody, typické, útočník uteče. Nevíme, kdo byl v metru s Jaklem, těžko jel v metru v sobotu v podvečer sám. Proč mu nikdo nepomohl? Seběhlo se to moc rychle? Je nutné, aby policie věc vyšetřila. V metru jsou kamery…

Útoky ve veřejném prostoru se u nás opakují. Na sociálních sítích jsou běžné, málem by se řeklo "normální", ač vyhrožování i jiné útoky jsou všecko jen ne normální. Připomeňme jeden čerstvý, facebookový, "politický".

Radní ODS z Jesenice u Prahy Martin Lang koncem dubna označil prezidenta Zemana za morální zrůdu, protože souhlasí se zdaněním církevních restitucí. Mimo jiné napsal: "Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho podřezat jako svini." Na Langův facebookový status upozornil server Náš region.

Podřezat prezidenta? To píše politik ODS? Lang na svých vulgárních větách trval, Deníku N řekl: "Bylo to adekvátní i vzhledem k tomu, co prezident dlouhodobě dělá. Když vzbuzuje xenofobní tendence a vyhrožuje všem občanům, kteří by si dovolili podat žalobu proti státu, že s nimi bude zatočeno, tak mi to hodně zavání bolševickým režimem…" Až později se hlavě státu omluvil a rezignoval na post předsedy místního sdružení. Vyloučen ze strany však nebyl! Nepochopitelné. Chybné.

V pondělí zas Obvodní soud pro Prahu 10 řešil napadení programátora původem z Afriky v pražské tramvaji v listopadu 2017. Dopustili se ho údajně fanoušci fotbalové Sigmy Olomouc, nejprve na muže křičeli rasistické urážky, pak na něj někdo vymačkal citron, bili ho, zhmoždili mu hlavu a nos, utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu. Šlo o útok s rasovým motivem. Konkrétním útočníkům se nepodařilo vinu prokázat, soud je - podle zásady v pochybnostech ve prospěch obžalovaných - nepravomocně osvobodil.

Institut Václava Klause: Za napadení Jakla mohou pokojné demonstrace (vrchol stupidity)

Za svoje politické postoje byl na Boží hod velikonoční na koštu vín v obci Boršice dvěma muži napaden poslanec TOP 09 Dominik Feri. Šel kouřit, někdo k němu přistoupil a už to jelo: "Přišel docela blízko a ptá se mě: 'Ty jsi Feri?' Říkám: 'Jo, jsem, jak můžu pomoct?' Ani jsem to nestačil doříct a už mě začal mlátit. Snažil jsem se hlavu krýt, vůbec jsem nevnímal, co se kolem mě dělo za chaos," popsal událost Feri. Na koštu měl prý zaznít výkřik "negři nejsou lidi".

Lidé konzumují sociální sítě, navykli si tam na "zkratku", na zjednodušení nejhrubšího zrna. Vyhrožování a útoky na Facebooku nejsou nic výjimečného (viz Martin Lang z ODS, jako politický komentátor to zažívám osobně). Tenhle způsob života se z virtuálního prostoru přenáší do metra, tramvaje, na ulici, ze skutečného veřejného prostoru se stává "fyzický Facebook", lidé ztrativší zábrany se chovají "virtuálně", jako by ani v tom fyzickém světě neexistovala zodpovědnost, riziko, jako by se to tam "taky smělo".

Taková představa svobody je mimořádně nesvobodná (svoboda jen pro mě, ne pro druhé), nebezpečná, její konce známe z dob fašismu i komunismu: fyzické likvidace.

Je nutné bránit skutečnou svobodu. Za prvé bránit každého, kdo je napaden fyzicky, nenechat to nikdy být, sám jít k němu, dát najevo, že v tom není sám. Volat pomoc a natáčet útok. Nezůstat pasivní. Stejně důležité je bránit virtuálním útokům, odmítat je na Facebooku či Twitteru, ať se týkají někoho z mé "bubliny", či z jiné.

Je nutné trvat na tom, aby policie nenechávala útoky na sítích plavat, aby se nevymlouvala, že "je toho moc, nedá se to stíhat", ne, musí se to stíhat, doslova. Jinak se otvírá prostor pro "fyzický Facebook".

Zavrženíhodný je přístup části politiků, strašení občanů, "Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně!" Pak se nelze divit, že nějaký vymytý mozek zbije politika v metru. Mimochodem, Andrej Babiš tenhle svůj slogan uváděl na Facebooku větou "Tak, a hejtři připravit do bloků". On provokuje, on tyhle situace vyvolává. Odmítám takového politika.

Napadení Jakla zneužil Institut Václava Klause: "Viníme ty, kteří po léta nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů na náměstích a spřátelených médií. V takové atmosféře je už pouze malý krůček k tomu, aby si leckdo vyložil tento stav jako normu, ve které je dovoleno naprosto všechno - včetně hrubých fyzických útoků a pokusů likvidovat lidi s odlišným názorem." Takže za zbitého Jakla mohou pokojné demonstrace? To není uklidnění, ale zase jen nalévání benzinu do ohně, vrchol stupidity.