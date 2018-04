Jako by se z Babišova hnutí ozýval šepot: „ANO není firma...“ Revolta proti šéfovi?

před 56 minutami

Vliv mají i protibabišovské demonstrace. Je známo, že šéf ANO bere „ulici“ smrtelně vážně, vždyť hnutí ANO je z osmdesáti procent marketing.

Veletoč Andreje Babiše? Nebo se v hnutí ANO něco děje, emancipuje se od svého majitele a předsedy? Ve čtvrtek večer vedení oznámilo, že chce znovu jednat s ČSSD o vládě, překonat krach minulého vyjednávání. Rozhodl to výbor a předsednictvo, největší vliv na změnu postoje prý měli předsedové krajských organizací, součást výboru. A výbor je "mezi sněmy nejvyšší orgán hnutí," pravil místopředseda ANO a vicepremiér Richard Brabec.

Lehoulince nadějné. Pozorovatel však musí být k takovým zprávám velmi opatrný, ANO bylo až dosud plně ovládáno miliardářem Babišem, takže buď jde o první malou vzpouru krajských lídrů, kteří odmítají svazek s Tomiem Okamurou, nebo o něco jiného. (Nezapomeňme také, že hnutí dluží Babišovi přes 120 milionů korun, je na něm závislé.)

To "něco jiného" by mohla být třeba snaha Babiše, aby ANO nevypadalo jako strana jednoho pána, za niž ji mnozí považují. Ale je to jen slabá hypotéza.

Ještě před jednáním vedení hnutí totiž Babiš tvrdil, že vláda opřená o okamurovce a komunisty je jediná varianta, jež padá v úvahu, a že ho podpora od SPD v Bruselu nijak nepoškodí. "To jsou jen výmysly českých novinářů," tvrdil ve čtvrtek v MF Dnes, jež spadá pod Agrofert.

O výmysly nejde. Eurokomisařka Věra Jourová o případné podpoře SPD pro vládu řekla Aktuálně.cz: "Může to ovlivnit postavení Česka v Evropě, protože tohle se bude těžko vysvětlovat, proč vládu drží strana, která má renomé, jaké má. I pro mne bylo toto doporučení velice vážným impulzem k zamyšlení, jak tohle půjde vysvětlit a co bude dál. Vyčkávám, jaký bude další vývoj."

Takže to přece jen vypadá, že se "krajánci" ANO postavili proti spojení s SPD, že mají Okamury a jeho boys plné zuby a nechtějí s nimi mít nic společného. SPD je nepochybně problém pro nemalou část ANO (zřejmě ne pro většinu poslanců, ale pro část určitě), dokonce takový problém, že opatrně vystupují proti předsedovi. Připomeňme taky, že kvůli inklinaci anoistů k SPD už nebude v příští vládě ministr Robert Pelikán.

Babiš se ocitl pod tlakem, demokratickou podporu pro svou menšinovou, personálně slaboučkou vládu nenašel, druhý pokus se mu nedaří, neumí to. Zároveň neumí nevyhrávat a tady najednou nestačí opakovat stále dokola "je to účelovka, spiknutí". To nefunguje, marketing opakované lži selhává.

Zemanovo mytí rukou

Jednání s ČSSD krachlo údajně kvůli ministerstvu vnitra, jenomže předseda sociálních demokratů Jan Hamáček popírá, že by se on sám dral na tento post, Babiš dost možná sám účelově lhal a o vnitro zas až tolik nešlo.

Další problém: suverén Babiš, "nepolitik", manažer, miliardář, hvězda, machr přes PR, sklouzl do područí Miloše Zemana, prezident ho tlačí do spojení s SPD a KSČM, obě ty strany veřejně podporuje, jako by chtěl vygumovat podstatu české státnosti založenou v listopadu 1989. Kopíruje model ruské hybridní války, jejímž cílem je rozbourání hodnot, demokracie, zpochybnění EU a NATO (SPD i KSČM jsou antibruselské a antinaťácké partaje).

Po jednání na Hradě Babiš vyhlížel poněkud bezradně, přitom jestli něco nechce, tak aby působil jako loser. Loseři jsou přece ti druzí, ne on. Zároveň zuby nehty nechce ztratit druhý pokus o sestavování vlády a svoje vysněné premiérství.

Další potíž, premiér v demisi už několik měsíců vládne s lidmi, které si osobně vybral, ale preference hnutí ANO nijak nesílí, zatímco hlavní konkurenci, pirátům a ODS, se daří o něco líp. Předčasné volby se tedy pro hnutí začínají jevit jako nejistota, problém. V současné době by ANO víc poslaneckých křesel nezískalo. Možná dokonce méně.

Obrat v postoji ANO přišel těsně poté, co Okamura navštívil prezidenta a Zeman SPD opět podpořil, stranu, kterou Pelikán označuje za fašistickou, cpe Babišovi. Není divu, že se krajští šéfové ANO ošívají či bouří. Mají k Babišovi dál, jsou samostatnější než ministři a poslanci.

Babišovi se vyjednávání nedaří a Zeman si myje ruce. Mluvčí Ovčáček ve čtvrtek tweetoval: "Za rozhodovaní o vyjednávacím postupu nesl, nese a ponese plnou odpovědnost pan premiér. Prezident republiky je moderátorem debat zástupců parlamentních stran." Tomu se říká strkat psovi čumák do loužičky. Zeman jen moderuje? Lež, vnucuje SPD a komunisty Babišovi, dělá si z něj svůj antievropský nástroj.

Ještě jeden faktor má nepochybně na premiéra vliv, Milion chvilek pro demokracii a demonstrace, které v pondělí proběhly ve dvaceti českých městech. Protestující odmítali jak trestně stíhaného Babiše coby premiéra a coby bývalého agenta komunistické StB, tak vládu podporovanou okamurovci. Je známo, že Andrej Babiš "ulici" bere smrtelně vážně. Logicky, vždyť hnutí ANO je z osmdesáti procent marketing. A marketing přece nemůže být hluchý k hlučnému hlasu lidu.

Pokud je něco nadějné, pak onen mírný protest v ANO. Jak už jsme psali, ta strana byla dosud plně závislá na Babišovi, ale má šanci se vzepřít, dokud je čas. Zdá se, že se o odpor k šéfovi pokusila. Jako by se z hnutí ozývalo šeptání: "ANO není firma, ANO není firma…"