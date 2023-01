Babiš není "zlo". A jeho voliči nejsou vyznavači zlého

Hodit všechnu vinu na jednoho člověka - a cítit se pak lepší -, je nebezpečný morální kýč. Už proto, že dává vzniknout opovržení těmi, kdo "zlému" věří. Což jsou - jak se ukázalo - v případě bývalého premiéra skoro dva miliony lidí. Je nízké jimi pohrdat.

Do vypjaté prezidentské kampaně pronikl náboženský a mytologický pojem zla. Po prvním kole volby, v němž skončila na třetím, nepostupovém místě, spojila Danuše Nerudová zcela jednoznačně zlo s osobou Andreje Babiše. V sobotu 14. ledna večer na své tiskové konferenci řekla toto: "Pořád je tady velké zlo a to zlo se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo a dostalo poměrně dost procent tady v těchto volbách. Nezapomínejme na to, že tady máme člověka, který vlastní mediální domy, politickou stranu, poslance a teď by chtěl vlastnit i Lány a Pražský hrad. A to zlo musíme společně porazit."

Po nedělní debatě obou finálních kandidátů v České televizi Nerudová tweetovala: "Andrej Babiš je zlo. A dnes jsme se o tom mohli opět přesvědčit." Den po debatě se k Nerudové na Twitteru připojil vojenský kaplan, evangelický farář Pavel Ruml. V rozhovoru s Pastoral Brothers řekl: "Mě fascinuje taková ta mytologie, když Nerudová řekne, že Babiš je zlo. Já jsem Babišovi psal (pozn. red.: zřejmě něco podobného) a on: Já přece nejsem zlý. Tak já jsem mu napsal, zlo dle bible znamená: rozvrací, pomlouvá, krade, lže a působí chaos. Nehodící se škrtněte a ověřte si to u vaší místopředsedkyně, protože ona nosí masivní kříž mezi svými ňadry."

Je tedy Babiš zlo? Jinými slovy, je zosobněním zla, podobně jako je Ježíš Kristus pro křesťany zosobněním dobra? Už ta otázka sama ukazuje, jak nebezpečné a jak mimo takové nahlížení je.

Pokud by byl Andrej Babiš "zlo", co by pak představoval Putin, Stalin nebo Hitler? U masových vrahů, kteří mají na rukou krev celých zástupů nevinných lidí a šíří světem zkázu obřích rozměrů, jsme snad ochotni kývnout na to, že v sobě mají cosi bytostně, do morku kosti zlého, zvráceného. Babiš ale nic takového nedělá, je s nimi naprosto nesrovnatelný. Opakuje poměrně často, že s vražděním na Ukrajině, s Putinem, nesouhlasí.

A lze jít dál, Babiš přece nedělá jen špatné věci. Ano, v debatách často lže a manipuluje, má zřejmě dost podivný vztah se svým synem a tak dále. Najdeme na něm mnoho chyb. Našli bychom je ale i na sobě, pokud bychom hledali. Člověk, který vysloví soud "Babiš je zlo", jako by se tím stavěl nejen nad něj, ale i nad zlo samotné. Jako by se jej netýkalo.

Není Putin, není Hitler

Lidský život je ale samozřejmě komplikovanější. Nechci teď hodnotit Danuši Nerudovou, ale předpokládám, že ani ona není svatá, jako nejsem svatý já, jako není bez viny nikdo. Veřejné opakování výroku "Babiš je zlo" naprosto brutálním způsobem dělí společnost na dvě kategorie.

Dává najevo, že 1 952 213 občanů této země dalo svůj hlas zlu. Osobně znám některé Babišovy voliče, stejně jako třeba voliče proruského kandidáta Jaroslava Bašty - ani jeden z nich nešel k urně s pocitem, že podpoří něco zlého. Vidí prostě Babiše nebo Baštu úplně jinak. Je hrozivě nezodpovědné vyostřovat společenský konflikt absolutním odsudkem. Vnášet do něj prvek souboje pravdy se zlem, elity s póvlem. Ano, souboj se zlem se dnes zřejmě odehrává na Ukrajině, však se taky v mnoha kostelích věřící modlí za to, aby neprohrála. Ale souboj zlo versus dobro neprobíhá v demokratické prezidentské volbě.

Aby nedošlo k mýlce, s mnoha činy Andreje Babiše samozřejmě nesouhlasím. Nelíbí se mi, že byl agentem StB, že zhusta lže, že zatáhl ukrajinskou válku tím nejhorším možným způsobem do kampaně, nelíbí se mi, jak se neustále vykrucuje, jak se chlubí jako páv, jak lidmi se svým marketérským týmem manipuluje. Zděsilo mě, když řekl, že by nepomohl napadenému státu NATO, ač nás k tomu zavazuje smlouva.

Ale není sám, takových politiků tu máme víc. Babiš udělal i jednoznačně pozitivní věci. Vyhostil kupříkladu ruské agenty - diplomaty, ačkoliv tím riskoval hluboký konflikt s Milošem Zemanem. Nikdy neřekl, že máme vystoupit z EU a NATO, jak to dělá Tomio Okamura. Neodvolal, ač pod Zemanovým tlakem, ředitele BIS Michala Koudelku. A mohl bych pokračovat.

Zlo je absolutní kategorie, je to naprostý opak dobra a pravdy. Označit někoho za "zlého" znamená absolutně jej zavrhnout. Máme ve věznicích chladnokrevné vrahy, je Babiš horší? Jistěže není, to je nesmysl. Mohu tvrdit, že není dobrý politik, i když s lidmi umí výtečně manipulovat. Mohu tvrdit, že dělá zlé věci, třeba když lže o svých soupeřích, když šíří dezinformace, jako to dělal ve sněmovních volbách o Pirátech. Ale není "zlo". Není Putin, není Hitler, není monstrum.

Je nebezpečné zanášet do politiky náboženské prvky. Zlo je náboženský pojem. Bible, Nový Zákon, říká, že "svět všecken ve zlém leží" (1. list Janův 5,19). My všichni patříme do světa, jsme ten svět. Nemůžeme hodit všechnu vinu na jednoho člověka a cítit se pak lepší. Byl by to fake. Navíc tím obviňujeme skoro dva miliony dalších lidí, že věří zlu, tedy jsou taky zlí. A to prostě není pravda.

Video: "Pořád je tady velké zlo a to zlo se jmenuje Andrej Babiš," řekla Nerudová (14. 1. 2023)