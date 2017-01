Jehňátko Sobotka kráčí na porážku. Pokud ČSSD podpoří Zemana, podpoří Babiše. Sebevražda

Bylo by komické, kdyby si ČSSD vybrala Zemana jako kandidáta na Hrad. Motorovou pilou by si pod sebou řezala větev. Babiš by se smál.

Těžké časy pro sociální demokraty. Visí někde mezi Milošem Zemanem plus jeho voliči a zbytky svého programu. V posledních dnech bije do očí, jak ČSSD chybí vedení. Bohuslav Sobotka? Kdo to je? Předseda oranžových, premiér, jako by se vypařil. Vlastně ano, 2. ledna poobědval se Zemanem, ale to se utajilo, takže nemáme tušení, jak stolování prezidentského a premiérského páru proběhlo.

Předseda ČSSD vyklidil pole. Občas ho nahrazuje místopředseda strany a šéf vnitra Milan Chovanec. Pak ještě víc vynikne neschopnost, neakčnost, nevůdcovství Sobotky. Čerstvě tu bídu s nouzí vidíme okolo Chovancova návrhu změnit ústavní zákon o bezpečnosti tak, aby civilní držitel legální zbraně měl právo chránit vlast proti teroristům. Dílko šéfa vnitra, který návrh upekl narychlo jako značně neodpovědný předvolební tahák.

Ministerstva a další složky státu dostaly jen deset pracovních dní na vypracování připomínek. Absurdní. Proti je obrana, jež má zajišťovat bezpečnost státu a občanů. Spravedlnost se domnívá, "že neodborné použití zbraně v případě teroristických útoků na tzv. měkké cíle může způsobit další nebezpečí a zapříčinit ohrožení dalších životů a zdraví". Proti je tajná služba BIS. Fiasko.

Zdrcující soud vynesl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Není obvyklé, aby se o nějakém zákonu vyjadřoval tak otevřeně: "Předkládaná právní úprava vzbuzuje řadu otázek a pochybností. Na obsahové úrovni nejsem přesvědčený o její nezbytnosti, zcela se vymyká evropské právní kultuře, navíc se obávám řady nezamýšlených důsledků." Napsal, že změna ústavního pořádku "by měla být ze své podstaty odůvodněnou, promyšlenou, dlouhodobě společensky diskutovanou a náležitě projednanou všemi resorty. Tyto představy však podle mě nesplňuje". - Chovancovo Waterloo.

Nejen Chovancovo. Sobotka je premiér. On odpovídá za to, že šéf vnitra spolu s šéfem vládní legislativy Chvojkou zkrátí čas připomínek na absolutní minimum u ústavního zákona. On měl trvat na tom, že tak zásadní legislativní návrh projde širokou debatou, on se měl poradit s Rychetským a dalšími. Když je návrh kritizován nejen odborníky jako "mimoňský", Sobotka vytasí svou nejmilejší zbraň: mlčení. Premiérské jehňátko ani nezabečí. Proč?

Zemanovo alter ego kouše

Chovancův návrh kopíruje nápad prezidenta. S ozbrojováním národa proti teroristům přišel loni právě on. Sobotkovi se zřejmě nechce jít do střetu se Zemanem (pokud se mu nejedná přímo o krk jako při lánském puči). Také hodlá zařadit Zemana na seznam, z něhož si členové strany vyberou kandidáta na Hrad. Oznámil to v ČT letos 1. ledna. To opět ukazuje, jak je Sobotka slaboučký.

Miloš Zeman nezpochybnitelně podporuje Andreje Babiše. Podpora Zemana je podporou ANO, ta úvaha je na úrovni trojčlenky. Podpora Zemana je tedy pro ČSSD zničující a předseda má povinnost na to členy strany upozornit. (Zatím je na to nedávno upozornil jen "náhradní premiér" Chovanec.) Pokud Sobotkův (ne)postoj domyslíme, podporuje výhru ANO a Babiše ve volbách, jen aby nemusel jasně říct: Zemana nechci z těch a těch důvodů.

Babišovi dává vyniknout i svou "neexistencí", tím, jak nechá Chovance navrhnout velmi spornou věc bez hlubší debaty. Sobotka se jeví jako slabý ne-lídr. To v tak vyhrocené době, jakou prožíváme, nezůstane bez odplaty.

Další příklad jeho politického jehňátkovství. A opět to souvisí s Chovancem (který aspoň něco dělá, dodejme). Vnitro spustilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). Jeho cílem je boj s falešnými informacemi, které se týkají extremismu nebo terorismu.

Miloš Zeman centrum napadl ve svém "vánočním poselství" na Štěpána, srovnal ho s páterem Koniášem. Zjevně jde o to, že prezident je proruský a právě ruské tajné služby jsou řazeny mezi největší hybridní škůdce, dezinformátory, rozkladače nejen u nás, ale v celé EU.

Z centra proti hoaxům se stal terč. Sledujeme snahu ho hned od začátku zpochybnit. Jedná se o státní úřad, ne o soukromou iniciativu. Vztekle ho však napadá mluvčí Ovčáček. Na Twitter napsal, že založil nový účet, jehož prostřednictvím bude reagovat na činnost obnoveného ČÚTI (centru přezdívá ČÚTI, tedy Český úřad pro tisk a informace, který u nás cenzuroval za bolševika).

Ovčáček: "Budu politicky nekorektně upozorňovat na nebezpečnou činnost centra a postupně odhalovat mocenské vazby nového útvaru. Zcela zřejmé už jsou vztahy k některým špičkám vládní ČSSD a spřízněným politickým neziskovkám. Spojovacím článkem je, žádné překvapení – antizemanismus."

Ovčáček vyslovuje názory Zemana. Zeman napadá snahu státu vyvracet dezinformace, které míří proti jeho základům. Sobotka dělá mrtvého brouka. Nezastane se svého ministra Chovance (a tady by měl). Strašná bída. Bylo by komické, kdyby si ČSSD vybrala Miloše Zemana jako kandidáta na Hrad. Motorovou pilou by si pod sebou řezala větev. A řeže si ji i tím, když má v čele neexistujícího Slávka.

autor: Martin Fendrych