Jenom kšeft. Hitler na tričku je legální, usoudila svérázná policie

Pořizují si snad lidi tuhle módu jen na doma, chodí v tom spát a okopávají zahrádku?

Policie České republiky vyšetřila, že obchod se suvenýry, na kterých jsou podobizny nacistů, je legální a o nezákonnou propagaci nacismu se nejedná. "Ve věci nebylo prokázáno, že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti," citoval web iRozhlas.cz mluvčího policie Jana Daňka.

To je pozoruhodná informace. Člověk by řekl, že propagace trička s Hitlerem nebo hrnků s Hermannem Göringem v uniformě říšského maršála (viz e-shop nakladatelství Naše vojsko) je neoddělitelná od propagace Hitlera a Göringa. To je totiž princip reklamy a podpory prodeje - nemůžete obě věci od sebe odseknout, tričko s "celebritou" prostě prodáváte skrze tu "celebritu", tak to chodí a je to tak přirozené, že nás ani nenapadne o tom přemýšlet.

Svéráz policejní dedukce ale dokázal obě věci rozlišit a našel "pohnutku". Trika za 399, hrnky za 299 korun. "Pohnutkou" pro spotřební zboží s Hitlerem, Heydrichem, Goebbelsem a na Pankráci v květnu 1946 veřejně popraveným K. H. Frankem je podle vyšetřovatelů jenom kšeft, takže je všechno v pořádku. Pochopitelně, že není.

Podstatný je přece faktický stav, a ne "pohnutka". Nakladatelství na webu sice výslovně uvádí, že nepropaguje žádnou ideologii a váží si bojovníků proti nacismu. Proklamace ale na formátu "kupte si Hitlera" nic nemění, a už úplně lhostejné tohle alibi bude, když si někdo triko s náckem zakoupí a vyrazí v něm mezi lidi. Nebo si lidi tuhle módu pořizují jen na doma, chodí v tom spát a nanejvýš okopávají zahrádku?

"Pohnutek propagace" bychom mohli vymyslet desítky. Někdo si třeba nechá namalovat na auto Hitlera a policajtům vysvětlí, že vůdce osobně vůbec nemusí, ale pozdává se mu jeho knírek a barva čepice pěkně ladí ke karoserii. Chápejte, pánové: Moje pohnutka byla čistě estetická, žádná propagace hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, to si vyprošuju! - V pořádku, pane, pokračujte. Vždyť "v českém právním řádu není jakýmkoliv způsobem kodifikován obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů či osob" (z vysvětlení policie k e-shopu Našeho vojska).

Řidič by určitě mohl také tvrdit, že auto s Hitlerem funguje jako pojízdná reklama na cosi a jde jen o "zisk v rámci ekonomické činnosti". - V pořádku, pane, pokračujte.

Bývalý tajemník hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura Jaroslav Staník tento týden dostal za nenávistné výroky rok podmíněně a 70 tisíc korun pokuty. Podle svědků loni v říjnu posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu.

Kdyby se hájil tím, že to říkal kvůli penězům, neměl by to soud uznat jako polehčující okolnost?