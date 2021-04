Zeman sejmul Blatného. Jmenování Arenbergera se zvrtlo v reklamu na Sputnik

Babiš prohrává. Lidé ho volili jako suveréna, jako idol, teď však najednou vidí, že se ten machr nechává ovládat zlostným a nikoli nám, ale Rusku sloužícím člověkem.

Stalo se očekávané, ministr zdravotnictví Jan Blatný byl ve středu dopoledne odvolán prezidentem Zemanem na návrh premiéra Babiše. Víme velmi dobře, jak to proběhlo. Miloš Zeman začal Jana Blatného napadat, dělal to veřejně, nikoli takticky, za zavřenými dveřmi. Tím mu zřejmě o něco málo prodloužil ministerský život. Platí však, že Blatný byl odvolán na prezidentovo přání, nebylo to přání Babiše. Premiér jenom poslechl, zjevně ve strachu, že se Zeman postaví proti němu a poškodí ANO v podzimních volbách. Jsme v situaci, kdy se Babiš stal loutkou prezidenta.

Loutkaření však pěstuje sám úplně stejně. Způsob, jakým byl Jan Blatný sestřelen, je doslova potupný a zbabělý. Ještě v úterý večer na vládní tiskové konferenci, kde byl přítomen Jan Blatný, ministr školství Robert Plaga a vicepremiér Karel Havlíček, ministři sdělili, že o žádném odvolávání nepadlo ani slovo. Babiš sám nic nepotvrdil, dělal mrtvého brouka. A ve středu Blatného na příkaz Zemana sestřelil.

Máme loutkovou vládu. Snadno v ní vydrží ten, kdo poslouchá, ale pozor, nejen Babiše, taky - a možná hlavně - Zemana. Přešli jsme do poloprezidentského systému, jaký ovšem naše ústava samozřejmě nezná. Ministři mají dvě možnosti, buď pracovat poctivě a za sebe, pak jim hrozí odvolání. Nebo poslouchat, nemít vlastní názor, vlastní vůli. Pak dojedou až k volbám.

Zeman dlouho tlačí na to, aby byl sestřelen prozápadní, nikoli proruský a pročínský sociální demokrat, šéfdiplomat Tomáš Petříček (čeká se na volby v ČSSD, Babiš mu díky volebnímu sjezdu druhé vládní strany "uhrál" pár týdnů). Jan Blatný, který seděl na ministerstvu, jež vede ANO, odmítl posvětit ruskou vakcínu Sputnik bez souhlasu Evropské lékové agentury (EMA), musel skončit. Neposlechl.

Robert Plaga nějakým zázrakem přežil. Spekulovalo se i o jeho konci, ale na ten zřejmě netlačil Zeman, o jeho konec stál jen premiér. Proč? Plaga se mu postavil jak s maturitami, tak s plánovaným návratem dětí do škol. Babiš to zase všecko věděl lépe než odborníci, jenže Plaga necouvl. Zjevně mu pomohl fakt, že se za něj postavila řada profesních organizací (podobně jako při sporu o maturity). Babiš zjevně nečekal, že má šéf školství tak mocnou podporu. Za Blatného se, kupodivu, nepostavila žádná organizace.

Blatný nakonec obstál

Dodejme jedno zásadní poznání: Blatný byl na začátku velmi nepřesvědčivý, neuměl informace sdělovat, dopustil se chyb (viz kývnutí na vánoční rozvolnění a viz jeho snahu snížit počty mrtvých v souvislosti s covidem). V tom zásadním však nakonec neuhnul. Odmítl Sputnik V a další vakcíny, které EMA neodsouhlasí. A další důležitý fakt, začal mnohem víc spolupracovat a brát vážně experty. Asi i proto ho Babiš rád odvolal, on sám na experty nedá.

Důležitá otázka, jež se týká nás: co se odvoláním Blatného zlepší? Každý, kdo pracoval ve vysoké státní funkci (ministr, náměstek), ví, že poznat a pochopit resort trvá nikoli týdny, ale minimálně měsíce. Příchodem Petra Arenbergera, dosavadního ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, se nic dobrého nestane. Rozkouká se tak za tři měsíce.

Blatný byl odvolán během nouzového stavu, v době, kdy nouzový stav bude končit a vládní opatření, jež připravuje ministerstvo zdravotnictví, se nadále budou řídit novým, nevyzkoušeným pandemickým zákonem. Výměna ministra je chyba, risk, omyl. V ničem nám, občanům, nepomůže. A Babišovi taky ne, Zeman na něj bude dál vší silou tlačit, aby pustil Rosatom do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Samotné jmenování Arenbergera se zvrhlo ve frašku, v propagaci ruských a čínských zájmů. Už to je chorobné, už se na to nedá dívat. Zemanovo sdělení znělo: "Váš předchůdce a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Sputnik blokovali. Je dobré si uvědomit, že každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí České republice a nese spoluodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají. Jenom za dnešek jich bylo 150," tvrdil Zeman.

Petr Sputnik Arenberger

Kde vzal čísla za středu, není jasné. V úterý zemřelo s covidem 53 lidí, v pondělí 102, čísla za středu ještě nemohla být k dispozici, ale to bylo Zemanovi šumafuk, hlavně že tam něco vrazil. Pokud by u nás ve středu do 11:30 zemřelo 150 lidí, byl by to katastrofální skok nahoru.

Vyjádření Zemana bylo strašné, "hlava státu" v přímém přenosu obvinila Blatného a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenu Storovou ze smrti stovek lidí. Babiš tam stojí jak mužik před carem a mlčí. Nechutné, skandální, ruské divadlo.

Paradoxní byl závěr prezidentovy řeči adresované Arenbergerovi: "Přeji vám, abyste svoji funkci vykonával v zájmu českého národa a zdraví našich občanů." Zeman a zájmy českého národa? Píchání nezkontrolovaných ruských a čínských vakcín? Stačí se podívat na Slovensko, kde tamní Státní ústav pro kontrolu léčiv stále nerozhodl, zda se smí dovezeným Sputnikem očkovat. Bylo zjištěno, že vakcíny dovezené na Slovensko nejsou zcela identické s vakcínou, jejíž výsledky účinnosti a bezpečnosti byly publikovány v prestižním časopise Lancet. Nejsou totožné ani s vakcínami, které se používají v jiných zemích. Na pováženou.

Ovšem Arenberger již dříve sdělil serveru Novinky, že on by zájemcům umožnil, aby se Sputnikem V očkovali v rámci klinického zkoušení. Stačil by prý souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), což by podle jeho názoru zabralo zhruba měsíc. - Proto je ministrem. Dalším ministrem prezidenta Zemana ve vládě Zemana a Babiše.

Babiš tím, že poslechl Zemana a na příkaz odvolal Blatného, prohrává. Lidé ho volili jako suveréna, jako idol, teď však najednou vidí, že se ten machr nechává ovládat zlostným a nikoli nám, ale Rusku sloužícím člověkem. Tohle se Babišovi podepíše na volebním výsledku.