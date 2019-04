Jseš Feri? Jo? Tak ti rozbiju hubu. To není "odlišný názor", to je nenávist

Na útoku během boršického koštu vína nebylo normálního nic, stal se odrazem české reality minimálně na sociálních sítích, ale, jak vidno, i v reálu.

Na Boží hod Velikonoční odpoledne napadla na koštu vín v obci Boršice na Uherskohradišťsku dvojice mužů poslance TOP 09 Dominika Feriho. Útok popsal Radiožurnálu: "Šel jsem si ven zakouřit, měl jsem v ruce koštovací skleničku, sáhl jsem do kapsy pro cigarety a najednou vidím - měl jsem skloněný zrak -, jak ke mně někdo přichází. Přišel docela blízko a ptá se mě: 'Ty jsi Feri?' Říkám: 'Jo, jsem, jak můžu pomoct?' Ani jsem to nestačil doříct a už mě začal mlátit. Snažil jsem se hlavu krýt, vůbec jsem nevnímal, co se kolem mě dělo za chaos." Pak se přidal ještě starší ze dvou útočníků.

Jeden ze svědků, Feriho kamarád Vít Neruda, uvádí, že zazněl i rasistický výkřik, něco ve smyslu "negři nejsou lidi". Není však jasné, jestli to vykřikl jeden z útočníků, které policie zná. Mlátičkám je 25 a 48 let, starší podle Radiožurnálu na sociálních sítích v minulosti sdílel vyjádření nacionalistického hnutí Řád národa. Fakt, že napadli Feriho, vysvětlil takto: "Prostě špatná, jakoby blbá náhoda. Alkohol a tak. Znáte to prostě. Nebyl to konkrétní záměr, jestli chcete vědět tohle."

Vyšetřování dozoruje státní zástupce Tomáš Pindur z Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti, serveru iRozhlas.cz k incidentu řekl: "Byl to košt vína, který začínal v devět hodin, a k události mělo dojít kolem pěti hodin, tak asi tak." Rasistický podtext útoku? "Žádný. Určitě ne."

Nejen žalobce Pindur, mnoho dalších lidí na sociálních sítích se vyjadřuje podobně: Pili, ke koštu vína to patří, nalili se, porvali se, co z toho jako děláte.

Tak tedy úplně základní věc: ke koštu vína to nepatří, není v pořádku někoho napadnout pěstmi, tak se normální člověk nesmí chovat ani pod vlivem. Feri jasně popsal, že nikoho neurážel, neprovokoval, jen potvrdil, že je Feri, a hned poté byl napaden pěstmi. To není hospodská rvačka, nýbrž nenávist vůči známé tváři.

Rasistický motiv? Feri má část předků v Etiopii, nevyhlíží jako tuctový Moravák. Nevíme, jestli se za ranami pěstmi do hlavy skrývá rasismus. Policie však má jistě dost svědků, aby to vyšetřila. Pokud zaznělo "negři nejsou lidi", je to rasismus jak na kraslici vymalovaný.

Slušňáci z Uherského Hradiště

Bagatelizovat bezdůvodné napadení kohokoli, nejen poslance, je chyba, jde o nelegální jednání. Feri k tomu řekl v DVTV: "Byl jsem napaden a nevidím jinou příčinu, která by za tím mohla stát, než odlišné politické názory."

Politické názory? Za ty se bije do hlavy? Předcházela nějaká debata? Hádali se o politiku? Pokud známo, tak ne.

Dnes se každá prasárna skryje za "názor". Nenávidět muslimy je "názor", nenávidět "pražskou kavárnu" je názor, bát se lidí, kteří utíkají před smrtí, je "názor". Omyl, nejedná se o názory, ale o nesnášenlivost, netoleranci, nenávist. Poslanec Feri se mýlí, nešlo o "odlišné politické názory", ale o to, že jsou lidé svými vůdci vháněni do bezmyšlenkovitého strachu z jiného, cizího, odlišného, do odporu a zloby.

Dominik Feri na moravském koštu byl dokonalou ukázkou jinak vypadajícího člověka. Nikomu neubližuje, s útočníky neztratí slovo, ne, nejde o názory, jde o "tady nemáš co dělat, cizáku, tady je to naše". (Vzpomeňme na vánoční "poselství" Miloše Zemana z roku 2015: "Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.")

Boršický útok je zároveň jakýmsi oživlým Facebookem, tam se toto přece odehrává neustále, nelíbíš se mi, nejsi z mé smečky, tak do tebe řežu, následky žádné. Tady sociální síť nahradil alkohol (mlátičkám dal "tu svobodu"). A dodejme: i Feri útok "řešil" na sociálních sítích, na Instagramu.

Jak incident vidí starosta Boršic Roman Jílek (za Ekologické sdružení Zahrada Moravy)? Oba útočníky omlouvá: "Podle mě jsou to slušní lidé z Uherského Hradiště, protože ten mladý muž vystudoval na lékaře. Když někdo je lékařem, měl by být slušně vychovaný," řekl.

Neuvěřitelné, "slušní lidé z Uherského Hradiště", rozuměj, jsou to naši, tedy automaticky v pořádku. Jo, občas se jim někdo nelíbí, tak mu rozbijou hubu, nemá k nám lézt. A další věta o lékaři, že by "měl být slušně vychovaný"? To ano, to by měl. Představte si, že k němu vejdete do ordinace, budete mít etiopský vzhled nebo budete z TOP 09, tak vás nejdřív zmlátí?

Na útoku během boršického koštu vína nebylo normálního nic, stal se odrazem dnešní české reality minimálně na sociálních sítích, ale, jak vidno, i v reálu. Je to plod práce lidí jako Okamura, Zeman a další a další.