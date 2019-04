Jsme Notre-Dame de Paris

Berme požár chrámu Matky Boží jako symbol spojení, sounáležitosti, a usilujme o to, aby právě tahle nesmírně cenná evropská hodnota neshořela.

V Paříži zčásti vyhořela jedna z nejznámějších světových katedrál, Notre-Dame de Paris, Naše Paní, chrám Matky Boží. Velmi smutné, stavba z let 1163 až 1345, budovaná 182 roků, nám všem jako by patřila, mnozí lidé z celého světa ji navštívili, obdivovali. V pondělí 15. dubna, krátce před Velikonoci, největšími křesťanskými svátky, se zčásti stala obětí pomíjivosti, zmaru, ohně.

Pociťujeme to jako ztrátu, a to nežijeme ve Francii, Francouzi vnímají požár svého symbolu jako národní tragédii. Pařížané stáli na mostech a sledovali s ustrnutím, se zděšením, co se děje na ostrově Île de la Cité. Říkali: Možná ji vidíme naposledy. Naši Paní vnímali jako člena rodiny, jako blízkého člověka a jako symbol. Čeho? Spojení.

Je zvláštní, jak jsme schopni identifikovat se se stavbou, s chrámem, Češi před zhruba sto padesáti lety s Národním divadlem, které 12. srpna 1881 též zachvátil požár, zničil měděnou kupoli, hlediště, oponu od Františka Ženíška i jeviště a byl vnímán jako "celonárodní katastrofa". Tehdy lidé houfně přispívali na opravu, během 47 dní byl vybrán milion zlatých. Francouzi taky hned posílají peníze, a nejen oni.

Notre-Dame je "srdce Francie", národní symbol, ale, jak bylo vidět během požáru na sociálních sítích, jež byly požárem doslova zaplaveny, jako symbol čehosi zásadně lidského a velkolepého funguje po celém západním světě, cosi jako: tahle nádhera, velkolepost, takoví chceme být.

Osmapadesátiletý muž, který požár pozoroval, řekl deníku Le Parisien: "Tohle místo přežilo staletí a řadu konfliktů, má matka mi vždy říkala, když za války procházela kolem katedrály Notre-Dame: Dokud ta stojí, nic nám nehrozí." Podle něj požár slouží jako vzkaz a příležitost pro Francii, Francouzi by se měli v této době, kdy "roste napětí a nenávist a země je v plamenech", sjednotit. Vzkaz i pro Evropu a pro nás.

Boží soud? Ne, požár. A spektákl

Emoce, které požár vyvolal, nebyly jen "sjednocující", jen řekněme humanistické, ale i nenávistné, symboly, jak víme, fungují i pro nenávist. Předesílám, že úřad pařížského prokurátora v úterý vyloučil žhářství či souvislost s terorismem a případ považuje za nehodu. Na sociálních sítích se ovšem ihned vyrojily jiné teorie, jde o útok džihádistů, o trest boží za hříchy katolických kněží, o "boží soud" nad sekulárním světem atd. Kdosi hned napsal, že se na místě chrámu Matky Boží bude pěkně vyjímat mešita. Totální nesmysl.

Požár se stal internetovým spektáklem, "každý" tu tragédii sdílel, tisíce, miliony lidí ji komentovali, z nehody se stalo maso pro sociální sítě, to už nebyl smutek, uvědomění si, jak jsme my i naše dílo pomíjiví, ale senzace, na které se kdekdo s chutí přiživí a k níž si s gustem přidá nějaký nesmysl, případně radu, jak to hasit (Donald Trump), jak to znovu postavit (změnit) atd. Z této smrště se veškerá úcta vytratila, zbyla jen "pastva pro oči" a pastva pro nejšílenější možné teorie.

Notre-Dame je podobný skvost jako pražský chrám svatého Víta (představme si, s jakou bolestí bychom sledovali požár tohoto českého symbolu, jak bychom to, my Češi, vnímali jako jakési zlé, temné znamení). Byla to a jistě zase bude stavba spojující nejrůznější lidi, věřící, nevěřící, černé, bílé, východní, západní, po celém světě. Naše Paní, katolický kostel, je výzvou ne k nenávisti, ale ke spojení, i když hoří, nebo snad ještě víc, když hoří a je plameny ničen.

Když jsme u sociálních sítí, papež František 15. dubna netweetoval nic o požáru Notre-Dame, vyslal však do světa jiný tweet psaný pro svatý týden: "Kristus se z lásky zcela obětoval, aby tě zachránil. Jeho rozpažené ruce na kříži jsou nejvýmluvnějším znamením, že je přítel, který je ochoten nezastavit se před ničím."

A v úterý 16. dubna Vatican News napsaly, že se papež "modlí za katolíky Francie, stejně jako za obyvatele Paříže a za všechny, kdo se snaží vyrovnat s ohněm, který v pondělí večer zpustošil katedrálu Notre-Dame".

Berme požár Naší Paní nejen jako symbol zmaru, ale ještě víc jako symbol spojení, sounáležitosti, a usilujme o to, aby právě tahle nesmírně cenná evropská hodnota neshořela. Nous sommes Notre-Dame de Paris.