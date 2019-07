Jsou elektroauta "zelený teror"? Otepluje se, "ovedruje", nejde nedělat nic

Je s podivem, kolik lidí docela vážně bojuje za trvající znečištění centra Prahy. Argument v kostce? Jezdit autem je "právo" nebo "svoboda". Není.

Léto v Česku: tropické teploty, vedra k zalknutí, zabijácké sucho. Ve světě přibývají věrohodné studie o klimatické změně, popírat ji dnes je jako tvrdit, že je Země placatá. A přece to mnoho lidí děla. Proč? Změna klimatu nutí ke změně života, návyků a o dosažené pohodlí se bojíme více než o vodu. Vedry těžce trpí města, proto se pražští radní zavázali snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 procent. Do stejného data se má počet elektromobilů v metropoli zvýšit minimálně na 100 tisíc.

Je to v pořádku? Dobrý výhled? Reakce se různí, "zeleně" uvažující občané vítají každý pokus o nápravu. Části lidí je to pořád ještě fuk. A další skupina drží postoj "nic se neděje" a "zelené šílení". Echo24 například snahu radních ocenilo titulkem Bursíkův zelený teror: "Běžná auta budou muset z Prahy zmizet". (Martin Bursík, exministr životního prostředí, vede pražskou komisi, jež má ekozměny připravit.)

V Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Bursík řekl: "Běžná auta budou muset z Prahy zmizet. Jsme v roce 2019 a podívejte se na trend automobilek - i Škoda Auto směřuje k elektromobilitě." Vozy poháněné spalovacími motory mají nahradit elektromobily. Bursík to říká ostře. Zní to tak trochu, jako by říkal, že lidi čeká nějaký zákaz spalovacích motorů. O to ale zjevně nejde, nikdo nic takového nechystá. Změnit se musíme sami ve svém uvažování. Podle plánů Praha usiluje jen o to, aby po ní do budoucna jezdilo 100 tisíc elektromobilů, které by se mohly dobíjet u pouličních lamp.

Poučná je debata pod textem Aktuálně.cz, který návrh popisuje: "o auta nejde, nejdřív se mají zavřít uhelné elektrárny (proč nepíšete o tom)" nebo "elektromobily budou jen pro bohaté a chudáci to zaplatí", případně "největší znečišťovatelé v dopravě jsou nákladní automobily, letadla a velké lodě a nabíječka na Muskův náklaďák má spotřebu jako menší město".

Tak určitě, uhelné elektrárny škodí tvrdě a v brzké budoucnosti půjde velmi o to, z jakých zdrojů se bude elektrická energie čerpat. Letecký průmysl je šílený a letadla budou jen těžko pohánět elektromotory. Lodě znečišťují brutálně. Bude nutné s tím vším zčásti přestat, omezit se. Ale je jisté, že elektroauta, pokud převládnou, nebudou o nic dražší než dnešní vozy, jinak by je výrobci neprodali.

Pro mladé je auto zátěž

Obecně lze vnímat odpor k novému, který je přirozený a u člověka vrozený. Stačí si vzpomenout na zavádění mobilů, i tehdy panoval zásadní názor, že "budou jen pro bohaté, normální člověk na ně nedosáhne", a dneska? Jako by pro Evropana nebylo nic samozřejmějšího a nezbytnějšího než mobil. I ti nejchudší ho mají. A jistě, mobil není elektroauto, to stojí řádově víc a v současnosti jsou elektrovozy velmi drahé.

Také najdete málo nabíjecích stanic, Praha proto plánuje přeměnit tisíce lamp veřejného osvětlení na dobíjecí místa. Instalace kabelů včetně výkopových prací prý vyjde na dvě až tři miliardy korun. A zase je to kritizováno, prý jich bude stejně málo.

Nejde jen o elektromobily, ještě větší vášně vyvolávají plány Prahy 1, jež chce do centra omezit vjezd autům a hodlá snížit počet parkovacích míst pro návštěvníky, aby bylo více míst pro místní. Modré zóny budou nově pouze pro rezidenty a místní podnikatele, těm se však má poplatek ze stávajících sedmi tisíc výrazně zvýšit.

Je s podivem, kolik lidí docela vážně "bojuje" za trvající znečištění centra Prahy. Argument v kostce? Jezdit autem je "právo" nebo "svoboda", její symbol. Pomíjeny jsou důsledky, nemoci, dusivý pobyt v centru, nesnesitelnost ve vedrech, smogové kalamity na podzim.

Spor je i generační. Všiml si toho Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, v rozhovoru pro Seznamzprávy.cz: "Bohužel se začíná projevovat, co jsme říkali už dříve, že mladá generace nepovažuje automobil za něco, co spojuje se svobodou, mobilitou. Pro mladou generaci je vůz spíše zátěž. Přestává kupovat auta, pouští se do sdílené ekonomiky, vůz podle ní znečišťuje životní prostředí, stojíte v zácpách a tak dále." Špicar říká "bohužel", protože mu jde o český průmysl, ale my bychom měli říkat "bohudík", že mladá generace - snad - přestává být závislá na "svobodě jménem auto".

Že Praha pod vedením piráta Zdeňka Hřiba chystá dlouho odkládané, léta diskutované změny jako omezení či zpoplatnění vjezdu aut do centra, zní nadějně. Že chce vykročit do budoucnosti, k elektromobilitě, je nutné, měl by nás k tomu vést pud sebezáchovy. Ten je ovšem přebíjen pudem pohodlí, lenosti, neochoty ke změně.

Pokud si mladí lidé udrží starost o ohřívající se planetu, pokud si udrží ten trend, že auto nemusím nutně vlastnit, pokud oni budou ochotni se omezit, my staří bychom se od nich mohli začít učit. (Ne jim dávat "přes držku", jak to nabídl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.)