Jurečka chce osekat důchody kádrům KSČ, řadovým členům ne...

Nemělo by být nejprve uzákoněno, že bývalí členové KSČ a bývalí agenti StB nesmějí řídit stát či prezidentovat?

Je to kampaň! mohli by volat lidé, kteří před rokem 1989 (v době od 25. února 1948 do 9. prosince 1989) pracovali v Československu jako členové vlád, poslanci, byli členy či zaměstnanci ÚV KSČ, tajné policie StB, zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA či zpravodajských jednotek Pohraniční stráže a pobírají v Česku důchod. Proč? Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ve středu tweetoval toto: "Podal jsem dnes návrh na snížení důchodů komunistickým pohlavárům a jejich přisluhovačům, je třeba tuto historickou křivdu narovnat! Perzekuovali národ, není důvod, aby za tuto perzekuci byli navíc odměněni ještě dnes!"

Jurečka je nepochybně nejviditelnějším lídrem ze všech tří předsedů koalice Spolu (ODS, lidovci, TOP 09). Po tornádu sedl na traktor a jel likvidovat škody do zničených vesnic, teď, tedy 31 let od sametové revoluce, přichází s krokem, který lze chápat jako malý pokus o velmi pozdní vyrovnání s minulostí. Jurečka v kampani existuje.

Vychází ze zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, který minulý režim pojmenovává jako zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný a vypočítává, co vše měla KSČ a její páky na svědomí. Jurečka vyvozuje, že "klíčovou roli ve výše uvedených činech sehráli vrcholní představitelé komunistické státní moci, straničtí funkcionáři, pracovníci některých bezpečnostních složek a další osoby ve vymezených orgánech, institucích a sborech".

Tyto osoby byly nadprůměrně odměňovány platově i sociálními výhodami pro sebe a své rodiny například ve formě vyšších starobních nebo výsluhových důchodů atd. A v České republice jsme se podle Jurečky nevypořádali s přetrvávající sociální nespravedlností. Proto jim chce důchody osekat. Jak? "Nový výpočet vychází ze změny zákona o důchodovém pojištění, která dobu služby vylučuje z doby pojištění. Při výpočtu důchodu tak nebudou zohledněny vyměřovací základy za dobu služby pro komunistický režim." Ostré.

Co s tím? Jak se na Jurečkův návrh dívat jednatřicet let "po"? Má ještě smysl? Je spravedlivý? - Blbé, nesympatické je, že s ním lidovecký poslanec přichází v ostré kampani, že je to tedy zcela jasný, zřetelný předvolební tah. Navíc se zřejmě počítá s tím, že ANO, okamurovci a komunisté návrh zamítnou a bude možné to vytáhnout proti nim.

Důležité je vědět, jestli by snížení důchodů těmto lidem bylo spravedlivé. Tak jistě, jestli někdo za komunistů pracoval pro Hlavní správu kontrarozvědky SNB - II. správu SNB, tedy jako estébák pracující na "vnitřním nepříteli", pak by za to neměl mít vyšší důchod. Stejně ministr a další vyjmenované činnosti tehdejšího zločinného režimu. V tomto smyslu to skutečně spravedlivé je. Tihle lidé ničili životy našich prarodičů a rodičů i naše vlastní. Vím, o čem mluvím.

Bez řadových členů KSČ by to bylo nešlo

Navíc svoji roli hraje i zásadní fakt, že to v jiných zemích udělali (ze zákona snížili důchodové dávky pracovníkům pro totalitu v Estonsku, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a Německu, jak uvádí Jurečka v důvodové zprávě). Byli jsme napřed těsně po revoluci, když jsme rychle rozpustili StB a přijali lustrační zákony, ale pak se to všecko nějak zaseklo, chuť vyrovnat se s minulostí opadla.

Vidím dnes jeden dosti zásadní problém celého Jurečkova nápadu. Chce důchodově trestat mimo jiné každého, kdo byl "zaměstnancem Ministerstva vnitra, Ministerstva národní bezpečnosti, Ministerstva národní obrany nebo zaměstnancem Sboru národní bezpečnosti odpovědným za řízení útvarů Sboru národní bezpečnosti, složky Státní bezpečnosti, Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády nebo Pohraniční stráže", ale k tomu jen toho, kdo byl "členem nebo zaměstnancem Ústředního výboru Komunistické strany Československa", tedy jen komunistické hlavouny.

Nechci si hrát na ostrostřelce, na jestřába, ale Jurečka vynechal všecky ostatní členy KSČ. Přitom bez těchto lidí by to prostě nešlo, to oni tvořili masu, o kterou se hlavouni opírali. Někteří z přesvědčení, jiní, mnozí, zřejmě většina - režimu skutečně věřil málokdo - z naprosto ryzího, nefalšovaného prospěchářství. Stejně vynechal agenty StB. (Jako že je už potrestal lustrační zákon?)

Proč tedy předseda lidovců Jurečka nechce snížit důchody i lidem, kteří byli členy KSČ a tajnými spolupracovníky? No jistě, ono by to z nynějších asi 5000 zřejmě vyskočilo o dva řády výš (ministryně Alena Schillerová by se zřejmě radovala, to by státní pokladně skutečně bodlo).

Jenomže z kroku, který by se dotkl opravdu minima lidí a pro voliče pravice zní populárně, by se najednou stal krok mimořádně problematický a v Česku zcela jistě nepopulární, protože skutečně spravedlivý. Najednou by se dotkl i řady věřících, kteří tiše kolaborovali v KSČ.

To, co Jurečka navrhuje, je cosi jako mikrospravedlnost, velmi výběrová spravedlnost. Skutečné, celistvé spravedlnosti se širokým obloukem vyhýbá.

Další poznámka. Lepší než pozdní mikrospravedlnost by bylo pořádně přidat lidem, kteří proti minulému režimu pracovali, těm posílat královské důchody. To kupodivu nikoho nenapadne. A nebojte se, bylo by jich jako šafránu.

Poslední poznámka. Předseda vlády je bývalý člen KSČ a agent StB. Prezident je exčlen KSČ. Vládu léta držela KSČM, jež je zčásti stalinistická a vede ji Vojtěch Falmer Filip. Pokud by tedy výběrové osekání důchodů prošlo, nemělo by nejprve projít, že tito lidé nesmějí řídit stát? Amen.

