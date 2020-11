Kalousek si zaprymuloval. Otázkou je, zda si topka zafaltýnkuje

Jak dopadne Kalousek? Skončí jako předseda poslanců TOP 09? Uvidíme, možná že si zafaltýnkuje, Faltýnek přece taky zůstává v čele klubu poslanců ANO.

Událost typicky česky politická. Reportéři Radiožurnálu náhodou (jeden šel zrovna okolo) zastihli v úterý předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska v restauraci Hlučná samota na Vinohradech. Uvnitř strávil čtyřicet minut a dal si pivo. Jinými slovy Kalousek porušil nařízení, podle něhož "vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace, hospody a bary)". S pivem je to složitější, vláda zakázala "pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech". Když tedy Kalousek pil uvnitř, nebyl momentálně na veřejně přístupném místě, ovšem dlel na místě, kde se vyskytovat nesměl.

Mimořádně trapné, poslance nedůstojné, je však jeho usilovné zatloukání. Radiožurnál poskytl rozhovor s načapaným pivařem. Kalousek se pokouší točit na faktu, že restaurace měla "otevřené okýnko", takže vlastně mohl jít dovnitř, zatímco všichni ostatní, místní "obyč" obyvatelé musí podle nařízení čekat venku. Předseda poslanců topky: "U toho stolu, když jsem byl u okna a čekal jsem na to jídlo, jsem vypil jedno pivo."

Později ale redaktorce zatelefonoval toto: "Já jsem vám jenom chtěl říct, že pokud jste měla pocit, že než jsem dostal to jídlo, tak že jsem konzumoval to jedno pivo v restauraci… No tak to není pravda." Takže najednou není jasno, pil, nebo nepil pivo? Pil, protože jednatel restaurace Daniel Jelínek Radiožurnálu řekl následující: "S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat."

Kalousek odmítl i srovnání s exministrem zdravotnictví Romanem Prymulou: "Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal." A ještě pro méně znalé dovysvětlil: "Já nejsem ministr zdravotnictví. Já nevím, kdo vás upozornil. Prostě jsem si byl pro jídlo, bylo to dobrý mimochodem, mohu doporučit každému, aby si ho tam také kupoval…" Podle Kalouska tedy zákazy vlády zřejmě platí jen pro ministra zdravotnictví, jen ten je musí dodržovat. Poslanci nikoli?

V podstatě to nemá smysl rozebírat, Kalousek ztrapnil sebe, ztrapnil svoji konzervativní stranu a nedokázal přiznat, že udělal chybu. Jednal jako nejtypičtější papaláš, on smí, ostatní ne.

Typicky papalášské je taky jeho napomínání druhých, zatímco sám na sebe to v reálu nevztahuje. Poté, co Blesk načapal Prymulu v noci před restaurací, Kalousek tweetoval: "Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí."

Jasně, Kalousek není Prymula, jen si tak přes den zaprymuloval a prymuloval i potom, když zatloukal a zatloukal a zatloukal. Ti dva si nemají co vyčítat, mohli by oba vstoupit (s Jaroslavem Faltýnkem) do strany PaPa, tedy do Papalášské partaje. Prymula ovšem přišel o místo ministra, Andrej Babiš ho vyhodil. Jak dopadne Kalousek? Skončí jako předseda poslanců TOP 09? Uvidíme, možná že si zafaltýnkuje, Faltýnek přece taky zůstává v čele klubu poslanců ANO.

Volební kampaň 2017, topka slibovala "Neuhneme". Před restaurací Hlučná samota v Praze na Vinohradech Kalousek uhýbal, co se do něj vešlo.