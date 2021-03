Kalousek vyráží na misii k antidemokratickým kmenům, zemanovcům, okamurovcům...

Jsem si jist, že Kalousek bude na TV Barrandov kopat za demokracii, za západní hodnoty, za NATO a unii. Možná dokonce i za „pravdu a lásku“, což je u nás pro mnohé neodpustitelné.

Jestli někdo umí překvapit a umí na sebe upoutat pozornost (pro politika klíčová schopnost), je to Miroslav Kalousek. Naposledy svým fandům zřejmě dost zamotal hlavu, pokud jim rovnou nevyrazil dech, když na Twitteru oznámil: "Nejraději jsem tady na síti s vámi. Je ale příliš pohodlné zůstávat v jedné názorové bublině. Rád jsem proto přijal výzvu diskutovat v novém pořadu na TV Barrandov každý čtvrtek ve 20.15. Budu si vážit vaší případné pozornosti a vašich reakcí."

Nechme stranou poněkud komické tvrzení, že nejradši dlí s námi "tady na síti". Podstatné je pokračování, tedy označení Twitteru za "jednu názorovou bublinu" a přechod do jiného typu média. Nikoliv do jiného typu prostředí, Twitter je přece taky (pokud přijmu oblíbené bublinování) sifon, soustava obřího množství bublin a bublinek.

Kalousek jistě poněkud šokoval skokem do TV Barrandov. Některé svým tweetem přesvědčil, jedna paní napsala: "Děkuji za vysvětlení - nemohla jsem pochopit, do jakého bahna lezete, ale sama si už delší dobu říkám, jestli není příliš pohodlné držet se jen vlastní bubliny :)." Další však připomínají, jak televize magnáta Jaromíra Soukupa vypadala od března 2017 do poloviny loňského ledna, kdy na ní Soukup "diskutoval" s Milošem Zemanem (v pořadu Týden s prezidentem).

Ostatně se loni televize Barrandov štítil i Kalousek. Když v ní měl v dubnu vystoupit šéf ODS Petr Fiala, tweetoval: "Stále žiji v přesvědčení, že slušný člověk k Soukupovi nechodí. Tím spíš se nebudu dívat na předem připravenou frašku pro hloupé." Není divu, že Kalouska v ODS moc nebaští. Ale měl pravdu. I když Slušní lidé z Brna k Soukupovi chodili…

Nabízejí se dvě otázky: proč to dělá Kalousek a proč to dělá Soukup? Začněme magnátem. Nevíme přesně, proč se s ním Zeman rozešel. Mluvčí prezidenta Ovčáček tehdy Soukupovi napsal, že pořad vyčerpal svůj potenciál a nemůže přinést nové impulzy. Plk. Potenciál měl neskutečně štvavý, společnost rozdělující, impulzy v pozitivním smyslu nepřinášel žádné, jako je dávno nepřináší Zeman. Něco se stalo, nevíme co, možná snaha Soukupa kandidovat na Hrad. Nevíme. On sám to jasně nevysvětlil.

Lidé, kteří s ním spolupracují, však tvrdí, že u majitele TV Barrandov nastala jakási vnitřní proměna, že dnes už ví, na čem se podílel, a - jak mi jeden z nich řekl - "chce si to odpracovat". Rozuměj odčinit. Do odpracování údajně náleží právě pořad Hovory Kalousek Soukup a snad i další podobné. Podle toho Soukup prodělal jakési "Pavlovské obrácení" (nikoliv poprvé, původně byl zelený a demokratický, pak se přidal k Miloši Kremlu Zemanovi, teď se zas obrací k demokratům). Možné to je. Nebo Soukup sleduje svůj cíl, slibuje si rozšířit publikum, své obdivovatele. Má přece politické ambice.

Výjimečně nečekat to horší

Proč to dělá demokrat Kalousek? (Že je demokrat, o tom snad nikdo nepochybuje.) Nejprve poznámka. My, Češi, jsme zvyklí čekat, předpokládat, hledat to špatné. Takže i tady očekáváme nějakou špínu nebo aspoň chytristiku, zlý kalkul, něco, co by "slušný člověk neudělal". Slušný člověk by se prostě se Soukupem nespojil. Fakt? I kdyby opravdu prodělal obrácení? I kdyby TV Barrandov nabídl k něčemu, co může pomoct?

Ale i kdybychom hledali to horší, co by to asi bylo? Že Kalousek nechce vypadnout z veřejného povědomí? Že má své další politické ambice? Třeba kandidovat na prezidenta? A nebyl by i přes všechny své minulé úlety a chyby o letadlovou loď (nikoliv o parník) lepší než Zeman? Je proevropský, pronaťácký, ctí ústavu.

Kalousek sám tvrdí, že chce vyjít ze své "bubliny" a vejít do jiné, jemu, demokracii, nepřátelské, cizí. Dveře mu otvírá magnát, který se minimálně tři roky podílel na úmyslném rozdělování společnosti a podporoval rozvrat. Teď to údajně chce napravit. Na Twitteru mi Kalousek napsal toto: "Máte-li lepší nápad, kde a jak oslovit konzumenty řetězových mailů, sem s ním. Ani Vás, ani @PetrHonzejk nečtou, což je sice škoda, ale pak je třeba hledat jiný komunikační kanál."

O. K., jde tedy "oslovit konzumenty řetězových mailů". Ti nepředstavují žádnou bublinu, žádnou ucelenou skupinu. Mimochodem, jedním z dennodenních adresátů řetězových mailů jsem já, chodí mi jich mraky.

Má chuť se rvát

Co můžeme čekat od Kalouska v TV Barrandov? Určitě neudělá stejné salto mortale jako Soukup. Nezačne velebit Putina jako Zeman. Kalousek nepochybně zůstane Kalouskem, bude dál vtipný, ostrý, drzý, kousavý, bude dál demokrat a nadaný řečník. A nějaký čas bude mluvit k jinému publiku.

To je důležitý moment. Nejde o rozhovor naživo, o oslovování lidí s jiným postojem, třeba zemanovců či babišovců. Jde o rozhovor se Soukupem. Oni "konzumenti řetězových mailů" se na to budou jen koukat. Nevylučuju možnost, že se někdo chytí za nos a řekne si: Hele, on ten ďábelskej Kalda není zas až tak ďábelskej. Ale zároveň předpokládám, že okamurovci, zemanovci, dokonce i babišovci, pokud se náhodou na Barrandov koukají, na Kalouska nedají, možná si ho podruhé či potřetí ani nezapnou. Nebo ho budou mít jen k tomu, aby jim vylétl adrenalin a doma křičeli. Možná se na Barrandov začnou koukat kalouskovci, to se může stát, s tím zřejmě Soukup počítá.

Nezapomeňme, že Miroslav Kalousek má na zádech hodně, hodně naloženo. Babiš a Zeman si ho zvolili jako symbol zla, tohle ze sebe shodit, to je nejen v Česku nadlidský úkol. Lidi strašně rádi ukazují prstem směrem od sebe, to on, on za to může, on je vinen naší neschopností.

Nechci vyznít pesimisticky. Obdivuju Kalouskovu neutuchající energii, jeho chuť se rvát, chuť pokračovat, vystavovat se kritice, útokům, odporu ve veřejném prostoru. Jsem si jist, že Kalousek bude na TV Barrandov kopat za demokracii, za západní hodnoty, za NATO a unii. Jistě dokonce i za "pravdu a lásku", což je u nás pro mnohé neodpustitelné.

I kdyby to Kalousek dělal mimo jiné proto, že má své další politické plány, je politik, bylo by to v pořádku. Je to podobné, jako když chce spisovatel psát další román. Jistěže pomáhá Jaromíru Soukupovi změnit barvu, kabát, legalizuje ho. Ale třeba Soukup opravdu prohlédl. Miroslavu Kalouskovi přeju, aby na téhle misii (je to typická misie u antidemokratických kmenů) uspěl.

