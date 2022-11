Kandidáti na Hrad jsou zrcadlem Česka. Babiš, Pavel, Nerudová, žádný Havel ani Minář

Demokracie u nás i v našem okolí dostává na frak. Desetitisíce lidí demonstrují - zmanipulovaní dezinformacemi - proti svobodě, ale o prezidentský úřad se neuchází ani žádný rváč za ni, ani žádná duchovní osobnost.

V úterý 8. listopadu skončila možnost přihlásit se do soutěže o pětiletý pobyt na Pražském hradě. Postoupilo 21 kandidátů, ty ještě proseje kontrola důvěryhodnosti nasbíraných podpisů. Jednadvacet je hodně, ale tak jsou konstruována pravidla přímé volby. Má jednu zajímavou vlastnost - vypovídá hodně o zdejší společnosti. Plejáda kandidátů se stává zrcadlem českého myšlení, zrcadlem lidí, kteří tady žijí a volí.

Po revoluci jsme si zvolili a volili Václava Havla. Pravda, ne v přímé volbě, ale dá se tušit, že by se tento bojovník proti totalitě tehdy prezidentem stal, i kdyby byli hlasovali občané. Tak se teď podívejme, kam jsme za 33 let dospěli. Protože vzorek jednadvaceti osob vypovídá hodně.

Je mezi nimi nějaký nový, současný Havel? Tedy muž či žena se silným osobním příběhem, bojovník za svobodu, za práva slabých, za moc bezmocných, za pravdu proti lži? Člověk, který ovládá slovo a oslovuje nejen naše lidi, ale i svět? A hledáme vůbec někoho takového? Cítíme potřebu zvolit si někoho takového? Nebo je to dneska jedno, svobodu už máme, silné příběhy najdeme na Netflixu nebo HBO, Rod draka…

Když se podíváme na hlavní kandidáty, vidíme ten sešup. Velké šance má pořád Andrej Babiš. Minulost mizerná, exkomunista, exagent StB. Přítomnost mizerná, stojí před soudem a my nevíme, a asi ani nebudeme vědět, jak první soudní kolo skončí. Nebudeme vědět, jestli mu po prvním kole Zeman nedá milost. Babiš je volba naslepo.

Generál Petr Pavel. Zase exkomunista plus jeho zápletka s totalitní vojenskou tajnou službou. Momentálně největší Babišův soupeř. Nenašli jsme lepšího, díváme se do zrcadla, křivíme tvář. Ale silný příběh má. A od Babiše se zásadně liší svojí proměnou. Minulost zavrhl, přešel do svobodného světa a v něm mimořádně uspěl. V něčem je to pro Česko ilustrativnější příběh než osudy lidí, kteří komunistům vzdorovali. Pavel v tomto smyslu ukazuje cestu k pochopení zdejší minulosti. A venku by - jako bývalá dvojka v NATO - politiky zcela jistě oslovoval.

Danuše Nerudová, úspěšná žena. Její příběh? V čem může být vzorem? Ekonomka, kariéra univerzitní, taková úspěšná současná žena, proč ne. Veřejně se nijak neangažovala, říká, co si myslí, že chceme slyšet, trend prozápadní, normál. Byla by to tedy asi normální prezidentka, žádná ostuda, žádná sláva. Je moc mladá, aby mohla být v minulém režimu komunistkou. O. K. Její kvalita? Určitě je pro zemi lepší než Babiš.

Doba myslitelů pominula, Masaryk by si neškrtl, Havel taky ne

Kandiduje taky Jaroslav Bašta za extrémní, proruskou, antievropskou, antialianční SPD. Za komunistů byl disident. Opačný příběh než generál Pavel. Od svobody k nesvobodě. Bašta je Pavel stojící na hlavě. Zdá se ovšem, že šanci nemá žádnou. Kandidují i další jedinci s malou šancí, s lepšími i horšími příběhy, ale rozhodně žádná postava Havlova rozměru, Havlovy úrovně. Proč? Není to dnes potřeba? Nežijeme snad v extrémně složité, nebezpečné době, kdy by se někdo takový hodil?

Jakým nebezpečím čelíme? Lidé se shodují, že nás ohrožuje změna klimatu. Kde je silný prezidentský kandidát, který má toto jako své klíčové téma? Kde je nějaký český David Attenborough, česká Greta Thunbergová ve věku čtyřicet plus? Chápete? My si nevolíme lidi podle hrozeb. Ani na Hrad, ani do sněmovny. Výjimkou je Petr Pavel, v době války není k zahození mít na Hradě člověka, který rozumí armádě, vyzná se ve válce, těší se úctě cizích státníků. Je ale proto jedním z favoritů? Nebo se spíš líbí jeho mužná tvář?

Jsme poškozená společnost. Ale žádný kandidát tomu neodpovídá. Nekandiduje žádný filozof, teolog, myslitel. Doba myslitelů pominula, Masaryk by si neškrtl, Havel by si neškrtl. Máme skvělé, ve světě uznávané lidi. Tomáš Halík, držitel Templetonovy ceny, "Nobelovky" za duchovní práci. V zahraničí v roce 2014 ocenili jeho zásluhy o svobodu, demokracii i jeho snahu o dialog mezi náboženstvími. Fascinující postava, ale šanci stát se prezidentem u nás prostě nemá. Jsme jinde. Politika spadla na jinou úroveň, Havla a Halíka nepotřebuje. Její favorité se líhnou jinde.

Koho mají volit mladí lidé? Který kandidát je pro ně? Marek Hilšer? Co o něm vědí, co pro ně dělá, jak se k nim vztahuje? Nechce peníze od velkých firem. Fajn. Má mladé názory. Fajn. Ale co dělá, čím může mladé strhnout? - Kde jsou nějací lidé jako Mikuláš Minář (29) či Benjamin Roll (27), kterým by ovšem bylo nad čtyřicet a mohli by kandidovat? Tihle dva založili Milion chvilek pro demokracii, do jisté míry dokázali probudit občany k pozitivní aktivitě. Kde jsou jim podobní, které by mladí s nadšením volili? Kde jsou schovaní?

Demokracie u nás i v našem okolí dostává na frak, desetitisíce lidí demonstrují de facto proti svobodě, zmanipulovaní dezinformacemi, nespokojení sami se sebou a se svým složitým světem, ale na Hrad nekandiduje ani žádný rváč za svobodu, ani žádná světová duchovní osobnost. Když se díváme na kandidáty, díváme se do zrcadla - to jsme my dnes. Nic víc nechceme, myslíme si, že ještě není tak zle.

Michopulos: Prezident bude ten, kdo se nejlépe vymezí proti Babišovi. Pokud ho porazí (video DVTV z 9. listopadu 2022)