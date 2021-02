Kardinál Duka šíří konspiraci. Je těžké chápat, že ho papež nechává ve funkci

Jsme lidé omylní, kardinál Dominik Duka prostě mohl naletět. Drsné však je, že se neomluví, že neřekne: Promiňte, šířil jsem konspirační teorii a mrzí mě to.

Kardinál Duka: "No a teď, v této situaci je to čínský virus, únik biologické zbraně, o tom jsou přesvědčeni vojenští specialisté na celém světě, buď se to bojí říct, nebo to nesmí říct..." | Foto: Jakub Plíhal

V nedávném kázání (viz video ze 14. února 2021) v chrámu svatého Víta šířil nejvýše postavený český katolík kardinál Dominik Duka konspirační teorii, fake news, dezinformaci. Koronavirus je prý uniklá čínská biologická zbraň. Jde o rok starý hoax.

Duka nejdřív popisoval, jak se Bůh na stránkách Starého zákona vyznává ze své lásky k člověku… "a to je láska, kterou má máma nebo otec k dítěti, to je láska, kterou má dítě ke svým rodičům, především k matce, když vyjde na svět a zděsí se, poněvadž je to všecko jinak, než to bylo, když bylo pod srdcem matky, proto děti vykřiknou a pláčou". Už ta představa o zděšeném novorozenci je dost na pováženou.

Pak pokračoval: "Ta situace koronaviru nás vrací k tomu. Čeho se nejvíc bojíme? My křesťané? Co nejvíc sledujeme? Počet úmrtí… No a teď, v této situaci je to čínský virus, únik biologické zbraně, o tom jsou přesvědčeni vojenští specialisté na celém světě, buď se to bojí říct, nebo to nesmí říct, který nastoupí místo zlomeného krčku, nastoupí místo další nemoci, máme zde i lékaře, mohou mě korigovat, a odcházíme."

O koronaviru se šíří mnoho dezinformací, jeden balík tvrdí, že vlastně neexistuje, druhý, že existuje a je to výtvor buď farmaceutů, nebo vojáků. Duka je křesťan, jeden z nejznámějších českých křesťanů, symbol víry. Jako takový by měl šířit pokoj, nikoli vyvolávat děs a zasévat zlobu.

Pokud by byl koronavirus SARS-CoV-2 vojenskou biologickou zbraní vyrobenou v Číně, jistě by to vyvolávalo nenávist k Číňanům. Podle serveru News.com.au je původcem konspirace označující koronavirus za uniklou biologickou zbraň Dany Shoham - bývalý zaměstnanec Mossadu, expert na biologické a chemické zbraně. Odborník na bezpečnostní studia z Massachusettského technologického institutu (MIT) Vipin Narang již loni řekl: "Neexistují žádné důkazy o tom, že by se jednalo o biologickou zbraň. Jakákoliv podobná tvrzení jsou úmyslným šířením dezinformací a jsou neuvěřitelně nezodpovědná."

Zjevně nepravdivé bylo i Dukovo tvrzení, že jsou o tom "přesvědčeni vojenští specialisté na celém světě, buď se to bojí říct, nebo to nesmí říct". Ta věta postrádá logiku, jak Duka ví, že jsou o tom přesvědčeni, když se o tom bojí mluvit, nebo o tom dokonce nesmějí mluvit? Vojáky "na celém světě" navíc obviňuje, že nám tají pravdu, kterou on v klidu v kázání propíchne z pozice kněžské autority. Děs.

Je ne suis pas Duka

Jakmile podpoříte jednu konspirační teorii, dáváte prostor všem ostatním. Jestliže může Duka hlásat, že je koronavirus uniklá biologická zbraň, pak někdo jiný může v klidu tvrdit, že covid-19 není nebezpečná nemoc.

Jsme lidé omylní, Duka prostě mohl naletět. Drsné je, co následuje. Mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz pro CNN Prima News sdělil: "Pan kardinál se s tímto názorem setkal jak v zahraničím tisku, tak mezi vybranými představiteli naší armády. Považuje ho za pouhou hypotézu. Podstata jeho kázání byla úplně o něčem jiném." Chápete, žádná omluva Duky, žádné "promiňte, bratři a sestry, řekl jsem blbost", ne, opřou se o "vybrané představitele naší armády", které nejmenují. Vůbec jim nevadí, že armáda tvrdí opak: "Žádný takový důkaz nemáme, ani jsme ho nikdy nikde neprezentovali."

Když to slyší normální věřící, má chuť křičet "nejsem křesťan jako Duka" (nebo jen "je ne suis pas Duka"). Pro mnoho katolíků je však český primas zásadní, nezpochybnitelnou autoritou. Kopírují pak jeho polsky laděný odpor k LGBT komunitě (neomarxistický mor), odmítání muslimských uprchlíků, podporu náckům (viz útoky na hru Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí) a nyní i nebezpečnou konspirační teorii o čínské biologické zbrani, která zabíjí lidi po celém světě.

A znovu, nebavíme se o nějakém nevzdělanci, ale o kardinálovi, který ovlivňuje myšlení desetitisíců svých českých oveček. Dvě věci jsou těžko pochopitelné. Že se Duka za chybu neomluví. A že Vatikán tohoto muže, který vedle lásky Boží staví konspirační teorii, stále dál udržuje ve funkci.

