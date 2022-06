Kauza Hlubuček je knokaut pro STAN, velké zklamání pro voliče toužící po změně

Starostové a nezávislí předvádějí, že se politikům nesmí věřit. Bez velkého maléru dnes zbývají jen Piráti.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve středu zasahovali na několika místech v Praze, včetně magistrátu a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Obvinili náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), zlínského podnikatele Michala Redla a dalších devět osob z trestného činu přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině. Rána. Velká rána. Malér pro Starosty a nezávislé. Ale taky malér pro voliče, kteří STAN věřili a dali své hlasy.

Zdá se, že pražská a středočeská politika je prokletá, nebo je prostě do hloubky mafiánská. Točí se v ní příliš mnoho peněz, nepoctivé politiky přitahuje jak krvavé maso sršně. Tohle ví každý z nás, obří zakázky fungují jako velké pokušení. Proto volič, který musí všecko to svinstvo zaplatit, korupci a mafiánství logicky nechce, hledá jiný typ politiků. Takové, kteří nejen nekradou, ale kteří taky nastaví pravidla, jež zlodějnu pokud možno znemožňují.

Ještě k probíhající kauze. Detektivové podle zjištění médií vyšetřují také okolnosti plánované revitalizace míst kolem nádraží Holešovice v Praze 7. Svou akci založili na tvrzení, že si Hlubuček spolu se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, který má vazby na některé špičkové představitele STAN, a s ekonomickým náměstkem dopravního podniku Matejem Augustínem, který je v kauze také obviněný, řekli o úplatek pět milionů korun.

Tady by se dalo skončit. Jakmile se objeví podnikatel Redl, můžeme tušit, že něco těžce není v pořádku. V minulosti měl úzké vazby na odsouzeného Radovana Krejčíře. Tento známý zločinec ho kupříkladu naváděl, jak vytunelovat Českou spořitelnu v kauze společnosti Technology Leasing. Z maléru Redl vyklouzl jen díky tomu, že mu během policejního vyšetřování lékaři napsali potvrzení, podle něhož byla jeho svéprávnost omezena natolik, že nebyl schopen vnímat průběh vyšetřování. Dodejme, že média nejednou upozorňovala na vazby špiček Starostů a nezávislých s Redlem. Dejme si to dohromady, omezená svéprávnost Redla politikům STAN nevadila?

Mohli politici STAN něco tušit? Jak vyplývá z již napsaného, nejen mohli, ale především měli. Měli vědět, že styky s Redlem povedou jedině k maléru. Pokud chcete dělat slušnou politiku, nestýkáte se s kumpány Krejčíře. Ale tušit mohli i z jiných důvodů, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (nestraník za Praha sobě) už dávno na činnost okruhu lidí okolo Petra Hlubučka upozornil.

Babišo-švachulo-hlubučovsko

Ve středu nejprve tweetoval, že byl kvůli kauze odvolán člen představenstva dopravního podniku Matej Augustín, nominant klubu Spojené síly pro Prahu (TOP 09, KDU-ČSL a STAN). Mimochodem, nenachází se v České republice a odmítá se do ní vrátit. Dál Scheinherr tweetoval: "Takové chování a kauzy netoleruji a jsou důvodem, proč jsem před dvěma lety podal trestní oznámení. U ostatních členů představenstva čekáme na výsledky výslechů a oficiální vyjádření policie. Přijali jsme i rezignaci členů dozorčí rady Petra Hlubučka a Michala Zdeňka."

Nemá smysl pokračovat, pro Prahu je to malér, pro STAN je to megamalér a pro vládu nastává mimořádně nepříjemná situace. STAN, který vede Vít Rakušan, měl být jedním z nositelů změny, na kterou čeští voliči roky čekají. Změnu před deseti lety nabízelo hnutí ANO, nepřineslo ji, ukazují to kauzy jejího předsedy Babiše nebo kauza Stoka Jiřího Švachuly. Od Pirátů a od Starostů a nezávislých si hodně voličů slibovalo nový přístup, proto je volili.

Ministr vnitra Rakušan ve středu tweetoval: "Když jsme se ucházeli o vaše hlasy, říkal jsem, že nejtvrdší nároky máme sami na sebe. To samozřejmě stále platí. Obvinění P. Hlubučka jsou natolik vážná, že jsme pozastavili jeho členství ve STAN a vyzvali k rezignaci na post náměstka i všechny další veřejné funkce."

Jak jdou dohromady "nejtvrdší nároky máme sami na sebe" a kamaráčofty s Redlem? A to nemluvím o jiných kauzách, které před volbami a po volbách STAN provázely (Rakušan se musel vzdát nedávno zesnulého Věslava Michalika na post ministra průmyslu, na účtu STAN se objevily podivné sponzorské dary). Proč si starostové nedali pozor na Hlubučka, proč je nevarovalo Scheinherrovo trestní oznámení?

Rakušan po začátku včerejší razie tweetoval: "Policie prý zasahuje na pražském magistrátu, údajně v kanceláři P. Hlubučka. To je samozřejmě znepokojivá informace, nic dalšího však nyní o tomto zásahu nevíme. Nechme prosím policii dělat její práci." Komu ministr vnitra adresuje větu "nechme prosím policii dělat její práci"? Nám? Starostům? Mafiánům?

Blíží se volby nového vedení Prahy. Pro STAN je obvinění Hlubučka, na kterého samozřejmě musíme zatím pohlížet jako na nevinného, obrovský problém. ANO se nepokrytě raduje, multiexministr Karel Havlíček tweetoval: "Dosavadní kauzy STAN byly okresním přeborem na úrovni kapesních zlodějů. To, co se odehrává na pražském magistrátu a ve Středočeském kraji, je liga mistrů organizovaného zločinu. Úplatky, drogy, konspirace, vysoká politika… a to je zřejmě jen začátek." Cítíte tu radost, že malér má taky někdo jiný, že. Mimochodem, je to zhoubná radost, ošklivá radost. Nebezpečná radost. Ale nedělejme si iluze, znají a pěstují ji všechny strany.

Malér ale máme především my, voliči. Staré strany nás opakovaně zklamaly. Jedna z nich, ODS, se tváří napraveně, ale kupříkladu do křesla ministra spravedlnosti posadila Pavla Blažka spojeného s brněnskými kauzami. Naděje byly vkládány do mladších stran a hnutí. STAN předvádí, že se politikům nesmí věřit. Bez velkého maléru dnes zbývají jen Piráti. Pražský primátor Zdeněk Hřib opakuje, že kauza Hlubuček se přímo magistrátu netýká, že magistrátní zakázky jsou prý přísně kontrolovány, a že mechanismus nastavili Piráti ostřeji, než ukládají zákony. Doufejme, uvidíme. Důvěře v politiku zasadil (stále nevinný) Hlubuček tvrdý úder.

Hřib: Hlubuček na kandidátce? Zásadní blokátor. Koalice je připravena ho odvolat (video DVTV z 15. června 2022)