Kdo může za Babiše? Kauzy Jany Nečasové-Nagyové nám to ukazují

Nejsme z toho venku, ale taky nemůžeme předstírat, že nevíme, "jak je možné, že vězíme po prsa v marasmu". Víme to velmi dobře. A čeká nás to znova.

Píše se květen roku 2019, drsný policejní zásah na Úřadu vlády proběhl v červnu 2013, před šesti lety. Dodnes se táhnou soudy, případy spojené s Janou Nečasovou, rozenou Nagyovou, v roce 2013 milenkou premiéra Petra Nečase (ODS). Často slýchám otázku: Jak je možné, že tu máme Babiše? Jak se mohlo Česko tak změnit? Kauzy Jany Nečasové na to poskytují část odpovědi. Ukazují, kam se česká politika zřítila, začalo to financováním ODS, pokračovalo opoziční smlouvou, končilo kmotry, klientelismem, dárky pro ředitelku kabinetu předsedy vlády za deset mega.

Voliči nejsou slepí a hluší, demokracie, v níž stát zčásti řídí jedna úřednice, která udržuje vztah s premiérem, je nenormální, nedemokratická. Pak není divu, že se zjeví miliardář, který přece "nepotřebuje krást" (nesmysl), který "jde proti korupci", "není jako politici", založí si a zaplatí "antikorupční hnutí", bere obří dotace pro firmy, které musel zaparkovat ve svěřenském fondu, ale stále z nich má zisk, a převezme ve státu otěže. Lidé mu uvěří, že to se zemí myslí dobře. Babiš je, obrazně řečeno, trest za Nagyovou-Nečasovou, za kmotry, za oposmlouvu, ač sám byl na politiky přisátý úplně stejně.

Jednou z kauz Jany Nečasové jsou nezdaněné "dárky" za celkem 10,1 milionu korun, které dostala v pozici vedoucí kabinetu premiéra Nečase a nepřiznala (zkrácená daň činí 736 tisíc korun, obžalovaná před časem peníze zpětně doplatila). Za nedanění může vyfasovat několik let vězení.

U soudu vypovídal miliardář Daniel Křetínský (patří mezi deset nejbohatších Čechů, dolarový miliardář, vlastník 94 procent skupiny Energetický a průmyslový holding, a. s. - EPH). Jako jediný z "dárců" při policejních výsleších přiznal darování drahých šperků: dva náhrdelníky v hodnotě 350 tisíc a 180 tisíc korun. Tvrdí, že s Nečasovou měli přátelský vztah a šlo o dárky k Vánocům a narozeninám. Zjevně nechce být obviněn z korupce, proto "dárky".

Policie podle veřejných informací identifikovala tucet dárců, mezi nimi najdeme ředitele ČEZ Daniela Beneše, Křetínského, exministra životního prostředí Tomáše Chalupu (ODS), lobbistu Vladimíra Johanese či někdejšího ekonomického ředitele pražského dopravního podniku Martina Horáka. (Mnozí popírají, že by Nečasové luxusní dárky kupovali.)

Čeká nás to znova

Najednou to před sebou máte jak na talíři, dárky, o kterých policie ví (O kolika neví? Za kolik milionů?) v hodnotě, na kterou průměrný smrtelník vydělává léta. Za co dárky? Za jaké služby? Popisoval mi jeden český průmyslník, jak "jít za Nečasem" se v době jeho premiérování dalo jedině přes Nagyovou a musel být přinesen "dárek". Jinak to nešlo.

Tohle lidem bohatě stačí, aby si udělali obrázek o politickém systému. Náhle bylo všecko svlečeno do naha. Do toho další kauzy spojené s Nečasovou-Nagyovou: podle policie stála v pozadí dohody mezi "rebely ODS" a vládní koalicí z podzimu 2012 (poslanci ODS Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř se vzdali poslaneckých mandátů a umožnili tak schválení vládního daňového balíčku). Nejvyšší soud pak dospěl k závěru, že exposlanci jsou kvůli imunitě (indemnitě) vyňati z pravomoci orgánů činných v trestním řízení a nelze je trestně stíhat. I tohle lidi vnímali, nemohli nevnímat, na ně se žádná indemnita za trafiky nevztahuje, že.

Další kauza, "milenecká": zneužití tajné služby, Vojenského zpravodajství, kdy Nagyová nechala sledovat tehdejší Nečasovu manželku, aby na ni něco vyšťourala. Ona a zpravodajci Kovanda, Páleník a Pohůnek už dostali podmíněný trest a zákaz činnosti. Naprosto absurdní případ, použít v manželském trojúhelníku tajnou službu; a zpravodajci to pro ni dělali, šéfové vojenské tajné služby jí na to kývli! Jak se jí asi báli, jakou mocí, vlivem musela disponovat. Strašné.

Podobné je vynášení tajné zprávy BIS, kde je stíhán také podnikatel Ivo Rittig, médii označovaný za "kmotra", a s ním právníci David Michal a Tomáš Jindra, kterým je kladeno za vinu vynášení informací z tajné zprávy BIS určené Nečasovi. Plus kauza oněch nyní soudem projednávaných nezdaněných "dárků" za miliony.

Strašný, potupný mix telenovely a kriminálky dohromady. Když tohle bylo možné a zjevně "normální", proč nevolit Babiše? Proč ještě volit "tradiční demokratické strany"?

Je tohle období za námi? Ale kdepak, stačí se podívat na Hrad, na kancléře Mynáře, který si staví na černo rybník, lobbuje za neznámou firmu Liglass Trading, aby stavěla elektrárnu v Kyrgyzstánu (všecko to pak zkrachuje), stačí se podívat na něj a další Zemanovy lidi, kteří sice nenechávají sledovat manželky, ale pokoušejí se kupříkladu ovlivňovat soudy.

Ne, nejsme z toho venku, ale taky nemůžeme předstírat, že nevíme, "jak je možné, že vězíme po prsa v marasmu". Víme to velmi dobře. A čeká nás to znova, jen v jiné formě, už ne "dárky" pro milenku premiéra, ale Čapák, lány řepky, okradené vuřty, miliardové dotace a tak podobně.