Kdy lidem v ANO docvakne, že je pro ně Babiš brzdou? Premiér a Zeman selhali

před 55 minutami

Fascinace Babišem je pro ANO jako nemoc. A ta nemoc oslabuje nejen toto hnutí, ale celé Česko.

Víc jak pět měsíců od voleb a vláda nikde. Jednání s ČSSD krachlo, úterní schůzka Babiš - Zeman v Lánech nepřinesla lautr nic, sebemenší posun. I zarytý babišovec a zemanovec už musí tušit, že ti dva na sestavení vlády bez (podpory) KSČM a SPD, tedy demokratické, západní vlády, bohužel nemají.

Andrej Babiš vystupuje jako supermanažer, který si umí vždy poradit, není "politik", tvrdí, nezatěžuje ho balast starých schémat. Jenže skutek utek, povolební situaci nedokáže vyřešit, neumí vyjednat kloudnou vládu či slušnou podporu pro menšinový kabinet.

Miloš Zeman vystupuje jako mentor, vyšší politická bytost naditá zkušenostmi, leč jediné, co teď umí zemi nabídnout, je spojení ANO s komunisty a okamurovci, s extrémem, který Česko v západní Evropě poškodí (zřejmě Zemanův cíl).

Výsledek pětiměsíčního pachtění: do orgánů sněmovny se dostali extremisté, rasisté, šiřitelé fake news a bašťouni proruských webů. Jediné strany, s nimiž se Babiš umí dohodnout, jsou SPD a KSČM. Prezident přesně toto podporuje, proti zájmům Česka doporučil Babišovi vyjednávat o vládě i nadále s Filipem a Okamurou.

Sněmovna (jsme stále ještě parlamentní demokracií, nikoli nějakým autoritářským systémem) je paralyzována, "nemaká", shodují se na tom poslanci zleva doprava.

Výstup z Hradu po schůzce dvou špiček? Mluvčí Ovčáček tweetoval: "Pan prezident požádal pana premiéra, aby na Evropské radě hlasoval proti Dublinu IV. Pan premiér to panu prezidentovi slíbil." Být proti postojům EU, ne být pro něco. Rozkládat a žádat o rozkládání premiéra.

Zeman i Babiš prohrávají. Pro prezidenta je stav, kdy pět měsíců chybí stabilní vláda, ačkoliv ANO získalo ve volbách skoro třicet procent hlasů a vládních variant napočítáme mnoho, prohra. Neumí, nepřesvědčil, nemaká, lpí na trestně stíhaném premiérovi (dluží mu, jak víme).

Pro Babiše je prohra, že by měl vládnout s okamurovci a poststalinskou KSČM. Chce uspět v EU, poslanci popisují, jak je při jednáních pyšný, že si podal ruku s Junckerem (s tím levičákem), jak si užívá ty významné výlety do Bruselu. O tom zřejmě snil. Ale za extremisty ho Brusel nepochválí.

Je pět měsíců u vesla, a přece preference ANO nerostou. Jakpak to? Babiš přece říká, že důvěru nepotřebuje, že "vláda maká" (třeba tak, že peníze na důchody odloupne ze školství a vědy, jež chce strašně moc podporovat) i bez důvěry. Když maká, proč nemá ANO preference 40 procent?

Ty dlužíš mně, já tobě. Jak v mafii

Sen o řízení státu jako firmy se rozplývá. Příkladem budiž Praha (menší entita než stát), kterou řídí Adriana Krnáčová z ANO: město kolabuje, ucpalo se, vedení nezvládá dopravní situaci, jen špatně hasí maléry a Krnáčová už ani raději nebude kandidovat na primátorku. Proč? Prahu nelze řídit jako Agrofert, jemuž se tak skvěle daří?

Reportér Aktuálně Radek Bartoníček v úterý večer z Lán tweetoval: "Nevím, jak to vypadalo v televizi, ale zblízka působí premiér Babiš zcela bezradně… Sice má stále podporu prezidenta a může dal hledat vládní uspořádání, ale nevypadalo to, že je nějak zvlášť šťastný…"

Jak by mohl být šťastný z dalšího jednání s Tomiem Okamurou? Do vlády ho vzít nemůže, to nepadá v úvahu a on to ví, a za podporu mimovládní tvrdě zaplatí. Doma i venku.

Spojení s komunisty? V říjnu 2016 Babiš řekl Právu: "Já určitě nepůjdu do žádné koalice s KSČM na vládní úrovni." V únoru 2017 kritizoval, když se chtěl tehdejší šéf ČSSD spojovat s KSČM: "Pan Sobotka udělá cokoliv, aby byl zase premiérem, s klidem se spojí i s ďáblem." (Ďáblem byli komunisté.) A teď vyjednává nejen s ďáblem, ale i s rasistickým, xenofobním čertem. Husté politické sado maso.

Jediné, čeho Zeman a Babiš zatím dosáhli, je probouzení občanské společnosti. Pokud Babiš vyjedná podporu u Filipa a Okamury, demonstrací ve městech přibude, někteří lidé si to nenechají líbit.

Česko nyní ovládají dva pánové, Zeman a Babiš. Nikoli parlament, nikoli vítězné ANO. Toto hnutí se smrsklo jen na Babiše (ono bylo od začátku jen Babišem, ale teď to začíná být strašně vidět).

V ANO nepracují hloupí lidé, má více velmi schopných poslanců a ministrů. Jak to, že toto dovolí, připustí? Jak to, že jediný, kdo balí kufry, je ministr spravedlnosti Pelikán? (A ne kvůli hegemonovi Babišovi, ale kvůli SPD.)

Kdy poslancům a ministrům ANO docvakne, že Andrej Babiš, který je vytáhl k volební výhře, dnes funguje jako brzda hnutí? Kdyby byl tento trestně stíhaný politik ochoten stáhnout se z postu premiéra, situace by se změnila, bylo by možné vyjednat demokratickou vládu.

Fascinace Babišem je pro ANO nemoc. A ta nemoc oslabuje nejen samotné hnutí, ale celé Česko. Zeman a Babiš jsou jeden druhému dlužni, prezident nemůže jmenovat premiérem někoho jiného. Jak někde v mafii, zoufalé poměry.