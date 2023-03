Když chce EU zavést pasivní domy, je komunistická. Pro ODS je neomarxistou i cyklista

Věty o tom, jak cyklisté "ohrožují řidiče", jsou jako z pravěku. Skrývá se za nimi představa, že cyklista do velkoměsta nepatří, ať si jezdí venku, ale i tam jedině tak, aby nebránil autům v rozletu.

Novinka, která mnoha konzervativním tuzemcům zvedne mandle. Evropský parlament (EP) minulý týden schválil revoluci, jež se týká budov. Majitelé domů a bytů budou muset během deseti let značně snížit jejich energetickou náročnost. Nově stavěné budovy budou muset mít od roku 2028 nulové emise a solární panely. Nezateplené domy se budou zateplovat a povinně budou využívat zelené technologie jako tepelná čerpadla. Od roku 2035 nebudou pro vytápění povolena fosilní paliva. Renovace zaplatí eurofondy.

Je to dobře, nebo špatně? Je to chytrý plán. Plyn je drahý, elektřina zdražila, vytápění stojí ročně majlant. Každý rozumně uvažující a plánující člověk tohle přivítá. A jasně, za plánem číhá obava "kde na to, sakra, vezmu?".

Odpověď nabízí europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti): "Díky podpůrným programům a finanční podpoře bude možnost renovace přístupná pro všechny, včetně zranitelných domácností. Ve zprávě (o návrhu eurosměrnice - pozn. red.) existují i sociální záruky, které členské státy musí přijmout, například zákaz nepřiměřeného zvyšování nájemného." Dodám jen, že se zdražením energií se dnes logicky zdražilo i nájemné.

Ještě jeden důležitý moment: podle údajů Evropské komise jsou budovy zodpovědné za dvě pětiny celkové energetické spotřeby v celé evropské sedmadvacítce. To je velmi vysoké číslo.

Jak hlasovali "naši lidé"? Klasika, pro směrnici zvedli ruku jen čtyři europoslanci, tři Piráti z frakce Zelených, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa a Marcel Kolaja, a topkař Luděk Niedermayer, který dlí v lidovecké frakci EP. Patnáct dalších našich hlasovalo proti návrhu.

Jan Skopeček, místopředseda sněmovny za ODS, tweetoval: "Do EU jsme vstupovali jako do svobodného prostoru s volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu. Dnes nám eurosoudruzi nařizují do 10 let vyměnit okna a zateplit fasády u starých domů. My jsme se v r. 1989 zbavili socialismu s centrálním plánováním. EU nám to zavádí zpět."

Půlrok českého předsednictví EU byl zřejmě nějakým odeesáckým omylem, výjimkou. Jakmile skončil, antibruselské koleje jsou zpět. A s nimi děs z jakékoli změny. K tomu "diktátu": pro směrnici hlasovalo 343 europoslanců, proti 216, 78 se zdrželo. Demokracie, žádný diktát. A posun jinam, k městům s čistším ovzduším a k nižším výdajům za topení.

ODS bývala před třiceti lety stranou změny, leč proměnila se v doupě, jehož obyvatelé cítí nenávist ke všemu novému. Změny dostávají ihned nálepku "komunismus", neomarxismus", "plány soudruhů", "EU je nová RVHP".

Tramvaje ano, ale nebudou překážet autům?

Slyšíme to denně od ODS, ale i od politiků ANO. Připomenu neustálé hádky o pražskou dopravu, snahu za každou cenu dávat přednost autům před tou hromadnou, před cyklisty a dalšími alternativami. To samé se děje s vášnivou obhajobou spalovacích motorů, z nichž se stalo nové fosilní náboženství.

K tomu poznámka: ve snaze snižovat znečištění a brzdit klimatické změny nevidím nic levicového, zrovna tak jako nic pravicového. Dělat z lidí, kteří chtějí bezemisní dopravu či pasivní domy, neomarxisty je neskutečně hloupé.

Jeden typický pražský příklad nepružného myšlení. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) odpovídal na otázku, zda podpoří stavbu pražského tramvajového okruhu. Pro Piráty jde o jednu z priorit v dopravě. Řekl, že bude, okruh má "ale jeden problém. V okamžiku, kdy na něj postavíte moc tramvají, nepojedou, protože budou stát v řadě za sebou. Ale ano, jsem si vědom, že prodloužení tramvajových úseků je velmi smysluplné. Tato doprava je ekonomicky levná, pro lidi příznivá a ve městě má své místo. Má ale taky jednu velkou nevýhodu - trvale zabírá určitý úsek silnice". Tramvaje překážejí autům a auta zůstávají pro ODS prioritou.

Před pražskými volbami rozjela ODS kampaň o "sebevražedných cyklopruzích", které musí zmizet ze silnic. Svoboda nyní: "Problém je, že není možné, aby jeden typ dopravy bránil druhému. Je rozumné udělat cyklopruhy tak, aby ohrožení cyklistů bylo co nejmenší, ale zároveň cyklopruhy nesmí ohrožovat řidiče. Stane se, že jim najednou cyklopruh křižuje nájezd na dálnici, a to prostě není možné, tam k nějakému neštěstí musí dojít."

Věty o tom, jak cyklisté "ohrožují řidiče", jsou jako z pravěku. Skrývá se za nimi představa, že cyklista do velkoměsta nepatří, ať si jezdí venku, ale i tam jedině tak, aby nebránil autům v rozletu. Vzpomeňme, jak ministr dopravy Martin Kupka (ODS) vyhrožoval, že musí změnit cyklonovelu, jež zákonem zajistila bezpečný odstup auta 1,5 metru od kola při předjíždění.

Jako zlo a hrůzu vnímají modří řidiči prosazování povinné plošné třicítky v hustě obydlených částech města. Hodí se jim protesty, kdy aktivisté na hodinu blokují magistrálu. Ihned proti třicítce poštvou milovníky volantu a plynu. Zajímavé, řidiči mnohem lépe snášejí zácpy, kdy "to prostě nejede, protože je špička a moc aut", než protest aktivistů.

Třicítka ve městě představuje změnu myšlení, změnu v pohledu na město, roli chodce, dětí na ulici, bezpečnosti. V oblasti, kde bydlím, třicítku zavedli, což kvituji s povděkem, ale dodržuje ji jen zlomek šoférek a šoférů. - V Paříži to plošně jde, u nás je to "hrozba" a "opruz".

Dvě poslední poznámky. V Praze roste počet cyklistů. Od roku 2019 stoupl o více než 70 procent. Druhá poznámka plyne z výzkumu agentury Median: 59 procent lidí by jezdilo více, kdyby padly bariéry, které je od toho odrazují. Přitom nejefektivnější zvýšení bezpečnosti provozu přináší právě plošná třicítka. Posiluje svobodu zvolit si podle svého gusta způsob, jak po městě pojedu. Tedy svobodu, kterou ODS slovně často a mocně prosazuje.

