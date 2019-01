Klaus junior napsal zákon pro ruské trolly. Česku chce zakázat, aby se bránilo lžím

Kontrolní otázka: Kolik lidí ročně emigruje z té zlé, nesvobodné, názory dusící Evropské unie do Putinova nesmírně svobodného, šťastného Ruska?

Poslanec Václav Klaus junior (ODS) na sebe opět šikovně připoutal pozornost, "zviditelnil se", "zatraktivnil" pro část místních obyvatel. Chce změnit trestní zákoník a pod sankcí kriminálu půl roku až tři léta, pod zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem (až 50 milionů) zakázat "mazání" příspěvků, jež jsou v rozporu s pravidly sociální sítě (s uživatelem přijatými, podepsanými pravidly).

"Mazat" by nesměl "provozovatel či správce veřejně přístupné elektronické sociální sítě umožňující uživatelům okamžité sdílení jimi vytvořeného obsahu používané více než sto tisíci registrovanými uživateli, který zasáhne do svobody projevu" tím, že odstraní příspěvek, "jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy, a to v úmyslu ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi o důležitých otázkách veřejného zájmu".

Václav Klaus junior tvrdí, že by se to týkalo "jen velkých hráčů" jako Facebook a podobné sítě, nikoli třeba médií jako iDnes, ta jsou prý "názorová", míní. Jeho nápad ve sněmovně podepsaly tři desítky poslanců "napříč spektrem".

Koho by se zákaz "mazání" týkal, ovšem ve skutečnosti není vůbec jasné, návrh Klause je klasicky, až komunisticky gumový, právní paskvil, který může dopadnout docela dobře na médium, jako je Aktuálně.cz, podmínku sto tisíc uživatelů splňujeme, používáme Facebook i jiné sítě.

Oč jde, popsal Klaus junior pro DVTV následovně: "Je to tak, že Evropská unie již donutila, už to bylo včera v médiích, tyhle velké společnosti, aby více mazaly a kontrolovaly fake news a dezinformační zprávy, čili oni na ně také nějakým způsobem působí, a já se snažím říct: prosím, v České republice ne. Jestli to děláte v Německu nebo ve Francii, tady ten prostor nechte svobodný." Velmi upřímné.

A ještě pro Deník N: "Meritum té věci je takové, že ten můj zákon míří přesně opačně než EU. Ta chystá před eurovolbami velkou kampaň, kde s pomocí skupin expertů chce zabraňovat šíření fake news. To je víceméně krok, který jednoznačně směřuje proti svobodě slova, je to snaha vytěsnit nějaké názory z veřejného prostoru. Já si myslím, že názory mají zaznívat hloupé i chytré."

Máme tedy klausovsky jasno, "zákon míří přesně opačně než EU", děkujeme, chápeme, Klaus junior, jak známo, chce z unie vystoupit a dělá spolu s Kremlem vše pro to, aby nás z ní doopravdy dostal.

Kolik lidí ročně prchá z EU do Ruska?

Celý jeho návrh změny trestního zákoníku je jedna velká fake news. Klaus říká, že "názory mají zaznívat hloupé i chytré", jenomže o to přece Evropské unii vůbec nejde, nechce se bránit proti chytrým názorům, či hloupým názorům, chce se bránit proti lžím a dezinformacím. Ano, jde o "fake news a dezinformační zprávy", ale to nejsou "názory", tvrdit to je opět čistá lež.

Celý Klausův podvod tkví ve fintě, že lži a cílené dezinformace jsou vydávány za názory. Pokud jsem poslanec na úrovni Klause a řeknu, že Země je placatá, není to názor, ale jasná lež.

I pojem "názor" je pochybný. Víme, jak Rusové ovlivňují veřejné mínění, volby a referenda v EU či USA. V Petrohradu existuje "trollí farma" (Agentura pro výzkum internetu, AII), továrna na lži, odkud jsou přes internet šířeny cílené dezinformace. Autoři falešných zpráv loni dostávali okolo 1400,- dolarů týdně, což byla na ruské poměry velice solidní mzda. Zřizují si blogy na zahraničních médiích, falešné profily na Facebooku a ty pak sytí lživými informacemi. Pracují ve dne v noci a témata, která mají šířit, si nevymýšlejí, nejsou to jejich "názory", dostávají je mailem.

Tohle je ta Klausova "svoboda projevu"? Právě proti těmto a podobným aktivitám se chce EU bránit, hledá obranné mechanismy a trollové, nebo lépe jejich zadavatelé, hledají, jak to Bruselu ztížit. A přesně o to Klausovi juniorovi jde.

Nemá vlastně smysl argumentovat tím, že třeba Facebook je soukromá firma, jež si nastavila pravidla užívání sítě, to se zdá přece navýsost jasné. (Je to však jasné v zemi, kde si poslanci odsouhlasí zdanění finanční náhrady za krádež?) Dobré je připomenout ještě jeden fakt: Facebook (Twitter a další sítě či média) nesou odpovědnost za svůj provoz. Klaus junior - hrdě pravicový poslanec, paradox - jim chce tuto odpovědnost zničit, zakázat.

Nabízí cosi zrádného a falešného, svobodu bez odpovědnosti. Svoboda bez odpovědnosti je ovšem nesvoboda a šíření nesvobody, ostatně přesně o to trollům a dezinformátorům jde. Rusko vede proti Západu hybridní válku, v níž šikovně využívá právě západní svobodu slova a západní sociální sítě. Tudy rozesílá lži, dezinformace. To nejsou "názory", to je ruská propaganda. Klaus junior ji chce podpořit změnou českého trestního zákona, který by zakázal mazat lži. Je to podobné, jako by chtěl pod sankcí vězení zakázat očkování proti tetanu. Zbaštily mu to tři desítky českých zákonodárců.

Kontrolní otázka: Kolik lidí ročně emigruje z EU do toho nesmírně svobodného, šťastného Ruska?