Klaus nabízí Instruktáž českého dezinformátora. Volně dostupné na DVTV (tutorial)

Osvědčeným a vysoce účinným dezinformačním prvkem je odhalování spiklenců: svět se proti nám spikl, média se spikla. Klaus čelí spiknutí vlády s neziskovkami.

Rebel 2020/2021. Co Václav Klaus nestihl do konce roku 1989, to si teď bohatě (i když levně) vynahrazuje. | Foto: ČTK

Pokud byste se chtěli zapojit do šíření dezinformací (do šíření pravdy), jako nástroj, tutorial, manuál, příručka poslouží rozhovor exprezidenta Václava Klause v DVTV. Ukazuje, jak na to jít.

Důležitá je správná volba tématu, musí to být něco, co společností hýbe. Profesor si logicky vybral covid. Další krok: býti rebelem. Lidi nezajímá někdo, kdo dodržuje vládní nařízení, žijeme dobu rebelů, viz poslance Lubomíra Volného. A nebojte se, být rebelem 2020/2021 nic nestojí, neriskujete, nezavřou vás, nezmlátí, nevyhodí z práce. Rebel Klaus chodí bez roušky a cítí se jako disident: "Když už se tomu historicky navyklo říkat disident, tak možná i to slovo je vhodné." Nehrne se do toho, ale odpůrcem režimu prostě je.

Další postup: najít si vhodný instrument, na kterém realitu převrátím na ruby. U covidu je to rouška. Klaus vysvětluje, proč ji nenosí: "Rouškování považuju za fikci, za neúčinnou věc. Je to výraz mého protestu a já myslím, že je povinností člověka, který zásadně a se znalostí řady věcí prostě odmítá tato plošná restriktivní opatření."

On jistě ví, jak rouška funguje: pokud přiléhá, zachytí až 90 procent výdechu, vlhkost se z ní odpařuje, ale není pravděpodobné, že se při rychlosti a výdechovém přetlaku z kapilár tkaniny může utrhnout kapička podobná té, kterou vydechneme bez roušky. Možná zná i prezentaci přenosu aerosolu, jak ji předvedla Linsey C. Marrová (F. Presentation Aerosols and Transmission of Respiratory Viruses 101 - Linsey C. Marr) a lze dohledat zde, je to 7. položka v Meeting Materials. Ale Klaus ví, že většina lidí tyto prezentace nezná. A hlavně: roušky jim vadí, o to jde.

Rozvíjí antiroušku: "Cestou sem jsem slyšel, že premiér chce zavádět místo roušek nějaké respirátory, jestli je to pravda, tak to znamená, že celý ten rok hry s námi s rouškami byl pouze hrou, když roušky nejsou účinné, tak možná to byla naprostá fikce." Dobrý úder.

Moderátor opáčí, že respirátor je výrazně účinnější. O. K., nepouštět se do debaty, Klaus: "Že bych měl technické znalosti o kvalitě toho respirátoru, to nemám." Moderátor: "Ale máte technické znalosti o kvalitě roušek, protože říkáte, že nefungují." A tady pozor, tohle se stane každému, že je "chycen", "přistižen", nemá argumenty.

Profesor ukazuje, jak z toho ven: "To vynechme, tadyhleten ten ostrý tón, nebo já ho budu používat taky, nezlobte se, pane redaktore, ale já jsem za 31 let v televizích a v rádiích zvyklý, aby se se mnou takhle mluvilo a já to umím opětovat. Takže takhle ne." Změní téma, obviní soupeře z útoku, použije výhrůžku. (Chce to tréning a Klaus ho má.)

Nelyžuju v protipancéřové helmě

Dezinformátora se oponenti snaží dostat. Moderátor se ptá, zda si Klaus v autě zapíná bezpečnostní pás. Míří k odpovědnosti za sebe i druhé. Klaus: "Já spíš uvádím takový ten svůj příklad, že já si neberu na lyžování protipancéřovou helmu, která se stala takovou módou v dnešní době, a říkám, že už 76 let lyžuji bez helmy." Instruktivní. Použije výraz "protipancéřová helma" (silně přehnané, proto účinné) a lyžuje už 76 let bez helmy, od čtyř let.

A hned to celé otočí, on přehánět smí, jiní ne: "Já jsem proti extrémně přehnanému principu takzvané předběžné opatrnosti, kdybychom měli tento princip dodržovat, tak nemůžeme vůbec nic, nemůžeme si sednout do auta, nemůžeme přejít ulici, nemůžeme jet na kole, nemůžeme lyžovat, to je prostě varianta, kam nás mocní tohoto světa chtějí zatlačit… ale my zas máme stejně nemilosrdnou povinnost se tomu vzpírat." Nasadí vzpírajícího se rebela, ale ne on, to vláda (mocní tohoto světa) přehání.

Moderátor se ptá, jestli je to dnes jako za bolševika. (Klaus za komunistů rebel nebyl, až nyní, kdy mu nic nehrozí.) Uhne tedy dokonale, je mnoho "variant režimu politického diktátu státu oproti občanům, diktátu, který strašlivým způsobem omezuje svobodu občanskou ve všech známých hlediscích… komunismus byl pouze jednou z variant tohoto typu… Mluvím o tomto režimu a tento režim, jak je u nás a v sousedních zemích více a více zaváděn, tak ten je příkladem toho potlačování občanských svobod a neuvěřitelného vměšování se státu do životů jednotlivých lidí."

Důležité je pracovat s tezí, která se zdá logická a chytlavá. Klaus: "Žijeme v bláznivé době, kdy prvně při pandemii se neizolují nemocní, ale izolují se zdraví… já si myslím, že mají se izolovat nemocní a zdraví a nerizikoví mají mít umožněný normální život včetně toho, aby šli zítra v Krkonoších lyžovat a dneska večer aby šli do restaurace." Umění pomíjet realitu, tedy že covid roznášíte dřív, než máte příznaky.

Moderátor namítá, že Klaus může být nemocný, bezpříznakový a neví to. Odpověď: "Já myslím, že mnoho, mnoho špičkových lékařů se usmívá nad tím slovem 'bezpříznakově nemocný', to taky v historii lidstva ještě nebylo, že by byli lidi bezpříznakově nemocní." Bylo, ale to nevadí. A aby se to nerozmazávalo, Klaus jde do útoku: "Přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka nemá s nemocí covid-19 ještě bezprostředně nic společného. Jestli toto není alfa a omega vysílání televize DVTV, tak to jsem very sorry a to je pak škoda, to vnášíte lidem do hlav dezinformace."

To vy šíříte dezinformace

Aby vypadal poučeně, odborně, použije celý název "koronavirus SARS-CoV-2", následuje poloviční nesmysl (jeden den vám nic není, druhý den jste na áru) a zaútočí, DVTV šíří dezinformace. Když šíříte dezinformace, musíte druhé obvinit, že je šíří, dělejte to důsledně.

Pěkně si poradil s vakcínami, postavil skutečnost na hlavu. Moderátor pravil, že vakcinace je nepovinná. Klaus: "Ona je trošku nepovinná, ale trošku povinná, a myslím, že zítra povinná bude, možná že to nerozhodne parlament, tu povinnost, ale nejrůznější NGO vynutí, že prostě to bude v každém zaměstnání povinné, na každé akci to bude povinné, takže ta povinnost vznikne."

Moderátor návnadu spolkl, ptá se, kdo přesně by to měl vynutit? Klaus: "No tak televize vašeho typu, ty vytvoří takovou atmosféru, že nenechat se rouškovat, vakcinovat, testovat bude téměř hrdelní zločin, takhle to bude vynuceno."

Vysoce účinný prvek u dezinformací je spiknutí, svět se proti nám spikl, NGO (neziskovky) se spikly, média (DVTV) se spikla. Klaus čelí spiknutí vlády s neziskovkami. Nevadí, že tato vláda neziskovky nesnáší, o realitu nejde, to je mantra.

Moderátor se ho pokouší dostat tím, že je bezohledný, když nenosí roušku, může někoho nakazit. Tlačí Klause od sobectví osobní svobody k odpovědnosti za druhé. Klaus to smete: "No, já nevím, možná se dá nakazit tady z toho, že nemáte na ruce pancéřové rukavice, já to nedovedu posoudit, takhle se žít přeci nedá, takhle se žít nedá. Že bychom takhle skončili jakékoliv normální lidské životy a uzavřeli se do nějakých katakomb a každého izolovali, dodávali nám potravu nějakými hadičkami zvenku, no prostě tenhleten svět ne."

Logická námitka: to se přece neděje. Klaus: "To se více méně, nákroky k tomu a vším, co dneska my slyšíme, to se děje každý den víc a víc… a ty šrouby se utahují neuvěřitelným způsobem a neříkejte, že to necítíte, jenomže máte teď za úkol od svých chlebodárců, abyste říkal, že se to neděje, ale já myslím, že kdybychom si sedli někde na pivo, tak kývnete na to."

Kritické otázky jsou zadání? Klaus: "No, tak já si myslím, že vás známe už jistou dobu, takže…" Použije množené číslo, "my", naše síla, my rebelové, my svobodní, my vás známe, my jsme prokoukli vaše rejdy, spiknutí. Stejně dokonalý je konec, kdy Klaus moderátorovi řekne: "Vy jste půvabný… zejména v tý roušce vám to sluší." Důležité zakončení: úsměv dezinformačního vítěze. Instruktáž výborná, jen to chce 31 let tréningu. Ale vy to dáte.

Klaus: Bát se covidu je srabácké, žijeme v bláznivé době, bojíme se víc lidí než virů (video DVTV z 22. ledna 2021)