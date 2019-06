Klaus s otcem staví hnutí Trikolóra. Okamura, Sládek a Filip by se měli bát

Klaus vytáhne proti korektnosti, inkluzi, Západu, občanské společnosti. Žádný Milion chvilek pro demokracii, ne, Milion chvilek pro klausokracii.

Poslanec Václav Klaus už našel název pro své politické uskupení, které začal budovat poté, co byl vyhozen z ODS. Ponese název Trikolóra hnutí občanů. Zaregistroval ochrannou známku na Úřadu průmyslového vlastnictví a nechal si registrovat dvě internetové domény hnutitrikolora.cz a 3kolora.cz. (Obě zatím prázdné.) Pro svůj subjekt už má také poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, jež z ODS odešla hned poté, co byl Klaus vyloučen.

Je dobré připomenout, proč Klause juniora z ODS vyhodili. Českou sněmovnu, jež debatovala nad zákonem o zpracování osobních údajů, který reaguje na evropské nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), přirovnal k židovskému výboru, "který má vypravit transport, a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou". Připodobnění Evropské unie k nacistickému Německu Klause ilustruje dostatečně.

Zakládá hnutí, tedy ne stranu, to je první, čeho si všimnete. Očekávalo se, že postaví stranu, na počátku se tak vyjadřoval. Hnutí je něco jiného, nejvíc dnes připomíná "Facebook" (kde je junior velmi aktivní), společnost shluklou okolo svého guru, není potřeba program, spíš hesla, výkřiky a hlavně kritika, rozkládání, tím se dnes trefíte do nálad části (jinak šťastné) české veřejnosti. Hnutí vede, má, i Andrej Babiš, ANO je dokonalým příkladem politického guruismu, kdy jediné, co platí, je názor a chtění šéfa, to je program, který se má po všem světě šířit.

Hned na začátku tedy zklamání, Klaus mladší zřejmě nezakládá stranu, ale sobě věrnou skupinu, svou bublinu. (Jeho otec, exprezident Klaus, bude asi zklamán, ten vždy razil stranu.)

Už jsem o představách Klause psal, mnohé vyjádřil větou: "Musí tam být hospodský na vesnici, trenér fotbalistů, aby nesl ten étos, chci se obrátit k lidem až do těch vesniček." Tak určitě, hospodský a fotbalový trenér jsou nositeli "étosu" (nepátrejte jakého, jestli "Ivánku, kamaráde" je ten étos, nebo nenávist k EET a podměrečně načepovaná piva, jež ani spadlá pěna nezachrání).

Přišpendli si juniora

Základem názvu je Trikolóra: šikovně zvolené slůvko i symbol zároveň, vždyť každý ví, že trikolóra souvisí s národem, je to "národní" slovo nejen u nás, navíc, jaká marketingová výhoda, dá se přišpendlit na klopu, a ty teď nevíš, jsou to ti Češi vlastenci, nebo ti od Klausů? Nebo jsou Češi vlastenci jenom ti od Klausů? Nějak tak.

Ne, ne, Václav Klaus, syn Václava Klause, není hloupý, myslí politicky. Hned má výhodu, jednak je sám poslancem, jednak získá minimálně jednu další poslankyni pro Trikolóru (napadá mě, že možná ještě údernější by byl název Triko, prostě triko, bratři v Triku a na tom triku hlava VK juniora). Takže bude trikolóráky vidět a slyšet.

Obsah Trikolóry? Nečekejte nic složitého a nic závazného, to se dnes nenosí. Navíc každý, kdo zná Klause, jistě tuší, koho chce oslovit, že to bude od voliče někde na velmi pravé úvrati ODS mířící k extrému až po voliče Tomia Okamury, Miroslava Sládka i Vojtěcha Filipa (vystoupení z EU se v KSČM musí zatraceně líbit). V době, kdy se množí maléry Andreje Babiše, může oslovit i nacionálně, neevropsky orientované voliče ANO.

Na stránkách Klausova think-tanku Centrum pro občanské svobody nejspíš najdeme, co asi tak bude Trikolóra hlásat: nízké daně a nízké výdaje státního rozpočtu. K tomu tam najdeme popis "… chceme intenzivně mapovat a iniciovat eliminaci zbytečných, nefunkčních či vyloženě nebezpečných institucí pro svobodu občana a tím dlouhodobě snižovat státní výdaje". Sem se vejde cokoliv, od EET (logicky) až po "nevolené" (výraz Klause staršího) nevládní organizace a tažení proti nim a, samozřejmě, terčem bude jistě Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, jež působí na vnitru.

Dále: právo na život, na svobodu, na vlastnictví. A zase popis: "Primárním cílem je odhalovat a poukazovat na nové formy omezování a narušování občanských svobod." Vzpomeňme, jak chce či chtěl Klaus junior prosadit zákon, který zakázal velkým firmám mazat příspěvky třeba na Facebooku, tedy zákon nahrávající ruským trollům. Hle, svoboda.

A samozřejmě, jde přece o "konzervativní" hnutí: rodina-obec-stát. "Podporujeme klasické rodiny," čteme na stránkách think-tanku a hned nám vyskočí, že Klaus junior je dvakrát rozveden, což je zřejmě ta nová, pravá forma klasické rodiny. "Podporujeme národní zájmy." Jedním z nich je zřejmě Klausem navrhované vystoupení z Evropské unie. Za zahraniční politiku má v Trikolóře odpovídat Klaus senior. Budou naše národní zájmy formulovat Putin a Si Ťin-pching?

Klaus staví hnutí odshora, nikoli odspodu, proto musí volit systém Zeman, bude objíždět republiku, rozdávat českou (nebo snad ruskou, nahoře červená, pak modrá, po ní bílá?) trikolóru a brojit proti všemu, co mnozí jiní chápou jako pokrok (korektnost, inkluze, západní zakotvení, občanská společnost). Kdepak, žádný Milion chvilek pro demokracii, ale spíš Milion chvilek pro klausokracii, Milion úderů pod pás demokracii.