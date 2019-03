Klausovi jr. nelze podat ruku. Po výroku o Židech by ho snad nepřijali ani do SPD

Je to pro Fialu smutné, myslel, že bude dál z Klause juniora těžit část preferencí ODS. Ale tohle nejde, tohle je z podstaty nepřijatelné, odporné.

Je mi líto šéfa ODS Petra Fialy, protože má ve straně Václava Klause juniora. Ten mu přináší hlasy (nikdo neví kolik) a taky odhání hlasy (nikdo neví kolik) a předseda si netroufne juniora se zbavit. Bylo by to "nedemokratické", slýchám argument. Klaus junior prý představuje "jeden z názorů". Jeho poslední kousek ve sněmovně, de facto přirovnání Bruselu k nacismu, ovšem není přece "názor", je to odporný žvást daleko za hranou, žvást, na který by se ani SPD nezmohla (a že je junior mucholapkou na hlasy právě tohoto typu).

Sněmovna v úterý debatovala nad zákonem o zpracování osobních údajů, který reaguje na evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation neboli GDPR, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Předlohu poslancům vrátil Senát. A junior vystoupil s tímto: "Projednáváme něco, co občané ČR nechtějí. To je nařízení EU, to sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport, a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou."

Znovu: tohle by si nejspíš nedovolil říct ani šéf SPD Tomio Okamura.

Za juniora se po ostré kritice poslanců ČSSD, lidovců i starostů omluvil předseda ODS Petr Fiala: "Jménem ODS se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus." Mimořádně trapná chvíle, Klaus se neomluvil, šéf strany se musel omlouvat za něj, věc nešlo nechat být. Klaus junior poté ještě dodal, že jeho příměr byl možná "drsný, ale sedí". Tedy se neomluvil, právě naopak.

Jak ten příměr sedí? Jak to junior podal? Brusel je něco jako Hitler, my něco jako Židé vybíraní a nakládaní do transportů smrti. Tohle sedí? Ne, to opravdu, ale opravdu nesedí. Připomínám, že Klaus junior je předsedou školského sněmovního výboru. Strašlivá představa, minimum, co má Fiala udělat, je stáhnout ho z této funkce, podporu jistě najde.

Výrok Klause je naprosto za hranou, překonává všechny předchozí blbé výplody českých politiků na téma nacismus a dnešek. Zeman v roce 1998 na schůzce sociálních demokratů pravil, že po volbách bude sociální demokracie stranické legitimace vázat do kůže členů ODS. V roce 2015 k tomu dodal, že to byla "jedna z největších pitomostí", které kdy řekl. "Už pět minut po tom jsem toho litoval." Později Mirek Topolánek mluvil o "noci dlouhých nožů" (nejen) a Lubomír Zaorálek přirovnal dalajlamu k Henleinovi. Oba se omluvili. Klaus junior nikoli.

Nedovedu si představit, že by takovou větu řekl Klausův otec, Klaus senior. Skutečně ne. Působí děsivě, že takovou větu klidně vysloví a trvá na ní syn minulého českého prezidenta. Jak se asi cítí Židé u nás i jinde žijící, když toto uslyší? A jak se na nás dívají politici z jiných zemí Evropské unie, kam taky patříme? Co jsme to za stát? Co to máme za poslance?

Je to pro Petra Fialu smutné, on si myslel, že bude dál z Klause juniora těžit část preferencí ODS. Ale tohle přece nejde, tohle je z podstaty nepřijatelné, odporné, za to, doufejme, ty náckovské hlasy nestojí. Václavu Klausovi juniorovi už nelze podat ruku (neomluvil se), popravdě by ho dnes možná nepřijali ani do Okamurovy SPD. Nemá ve sněmovně co dělat.