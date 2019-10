Komentář: Chytila Gorila Babiše? Uplácel před lety Směr? Vězíme v „polojistotě“

Český premiér a bojovník proti korupci Andrej Babiš všemi těmi mimořádně podezřelými událostmi díky skvělému marketingu proplouvá jak úhoř temným kanálem. A my žijeme v době „polovědění“, „polojistoty“, „polopravdy“.

Další problém, gigantický, řeší premiér Andrej Babiš. Slovenská média dostala nahrávku, jež nese název Gorila a trvá 39 hodin. (Jde o odposlechy slovenské tajné služby SIS z let 2005 až 2006, které zachycují rozhovory mezi spolumajitelem Penta Investments Jaroslavem Haščákem a předními politiky a podnikateli, mimo jiné také s budoucím premiérem Robertem Ficem.) Objevuje se na ní i Babišovo jméno, měl být jedním z utajených sponzorů Ficovy strany Směr. Přitom rozdíl mezi tajným a veřejným sponzorem je přesně stejný jako rozdíl mezi úplatkem a oficiálním darem.

Hned dodejme: nahrávka, kterou dostala slovenská média, zatím není ověřena. Není stoprocentně jisté, zda jde o ty samé záznamy, které slovenská policie zabavila loni při domovních prohlídkách podnikatele Mariana Kočnera, jehož obvinila z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka. Další podstatná okolnost: slovenský ústavní soud v roce 2012 akci SIS pod názvem Gorila označil za nezákonnou. Odtud plyne, že nahrávku nelze použít v trestním řízení.

Na druhou stranu je to pro veřejnost mimořádně výbušný materiál. Obnažuje zkorumpovanou slovenskou politiku, taky však ukazuje, že se Gorila zřejmě nevyhnula ani špičkové české politice. (Je-li nahrávka nezfalšovaná.) Pokud by Andrej Babiš tajně sponzoroval Ficův Směr, znamenalo by to, že Fica na Slovensku korumpoval. Přitom na českou politickou scénu šéf ANO vtrhl v roce 2011 jako neohrožený a zapálený bojovník proti korupci, naklonil si tím mnoho českých voličů a jejich přízeň si udržuje dodnes.

O údajném černém daru (rozuměj o údajném úplatku) pro Směr již od roku 2015 psal slovenský investigativní novinář Marek Vagovič. Na svém facebookovém profilu letos 21. října píše: "Zo zvukovej nahrávky Gorila vypadla aj informácia, že Fedor Flašík si mal nechať časť peňazí, ktoré vložili do Smeru utajení sponzori strany. Jedným z nich mal byť aj miliardár a bývalý eštebák, dnes český premiér Andrej Babiš. Fico následne vyhodil z kandidátky takmer všetkých Flašíkových ľudí - okrem Martina Glváča, ktorý mal silné krytie, na nej zostal len Ján Čech, ktorý však kandidoval až z 42. miesta. Keď som to prvýkrát zverejnil, Babiš neskutočne zúril. Konšpiroval, že to robím na objednávku, že som skorumpovaný a podobné drísty. Aj Flašík bol vtedy dosť podráždený, no reagoval veľmi úsečne. Fico pre zmenu tvrdil, že nebude živiť klebety. S odstupom času rozumiem, prečo boli takí vystresovaní…"

Vagovič napsal více textů o údajném černém sponzoringu Babiše, kupříkladu na aktuality.sk, kde najdete hned dva články. Taky vydal knihu nazvanou Vlastní hlavou: Jak Fico předal zemi oligarchům. Popisuje zde více velkých kauz a píše tam i o vlivu miliardáře Babiše na Ficův Směr.

Xkrát odmítnutá sprostá lež? Nebo xkrát odmítnutá pravda?

Nutno zde připomenout, co dobře popsal hlidacipes.org, případ daňové úlevy pro Babišovu slovenskou chemičku Duslo Šaľa v neuvěřitelné výši 58 milionů eur (půldruhé miliardy Kč): "Desetileté daňové prázdniny pro Duslo kabinet Roberta Fica schválil v roce 2014. Veřejnost se o tom ale dozvěděla až zpětně. Vláda tak velkou úlevu mohla potají schválit díky změně zákona, kterou parlament přijal krátce předtím. Podmínky vyhovující Babišovi pomáhali nastavit lidé, s kterými tehdejší český ministr financí dříve podnikal či pracoval."

Odtud můžeme odhadnout, jaký smysl mohl mít onen údajný černý sponzoring Směru (hovoří se o "daru" ve výši až 60 milionů korun, ale ani to není vůbec jisté, částka se jeví přemrštěná, pokud ji ovšem nespojíme s jedenapůlmiliardovou daňovou úlevou).

Jak už řečeno, slovenský investigativec Vagovič psal o Babišově údajné štědrosti již v roce 2015 a Babiš tehdy sponzoring popřel. Nyní se případ znovu objevil díky nahrávce zaslané do slovenských médií. Babiš reaguje znovu velmi podrážděně, Aktuálně.cz řekl: "Tuhle sprostou lež vypustili do médií aktivističtí, antibabišovští novináři v roce 2015 a teď se to snaží jeden z nich vracet do médií a recyklovat. Tuhle pomluvu, která je sprostou lží, jsem xkrát odmítl."

Nemáme jistotu, jak to tehdy proběhlo a zda to proběhlo. Je však jisté, že odpustit chemičce Duslo Šaľa 1,5 miliardy korun na daních (poskytnout desetileté daňové prázdniny), to je něco zcela mimořádného. Stejně tak byla mimořádná čistka ve Směru, o které referuje novinář Vagovič. A jeho léta trvající usilovná práce naznačuje, že černý sponzoring dost možná skutečně proběhl a přinesl své nevídané ovoce.

Pokud se Vagovič nemýlí, je proti tomu kauza Čapí hnízdo slaboučký čajíček. U ní se dá argumentovat, že to sice byl z laického pohledu jasný podvod, ale dělal to tu kdekdo. Černý sponzoring Směru by však byla korupce toho nejdrsnějšího, mafiánského formátu. To by se pak obraz "bojovníka proti korupci" definitivně rozplynul.

Ale, jak už napsáno výše, jistotu nemáme. Vraťme se zpět do reality: tohle se nikdy nevyšetří. Pokud slovenský Ústavní soud akci slovenské tajné služby prohlásil za nezákonnou, jsou nezákonné i její nahrávky, celá ta pravda (je-li to pravda), kterou Slovákům i nám nabízejí, je nezákonná. Nezákonná pravda.

Jako i v jiných případech by bylo nesmírně cenné, kdyby se Babiš mohl očistit. Nebo kdybychom mohli slyšet soudní verdikt: Stalo se to. Toho se však nedočkáme. Babiš všemi těmi mimořádně podezřelými událostmi díky skvělému marketingu proplouvá jak úhoř kanálem. A my žijeme v době "polovědění", "polojistoty" a polopravdy.