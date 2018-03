Komunista jako maják svobody slova? Ondráček 2, poslanecký podvýbor se mění ve frašku

před 1 hodinou

Název "podvýbor pro svobodu slova" je prý matoucí. Ale kolem svobody slova a váhy slov zmatek panovat nesmí.

O tom, že Poslanecká sněmovna má i podvýbor pro svobodu slova a média, jste možná, stejně jako já, nevěděli. Dokud média nepřinesla zprávu, že jeho předsedou byl zvolen Leo Luzar z Komunistické strany Čech a Moravy. Proč je to zpráva? Protože komunisté - naposledy to bylo markantní při sporu o poslance Ondráčka - vzpomínají na časy, kdy svoboda slova neplatila, s úctou a láskou. Zpráva stojí na smutném paradoxu.

Když pan poslanec Luzar tvrdí, že "od minulého režimu jsme se zcela distancovali", je to zjevně v rozporu se skutečností. Podvýbor "pro svobodu slova" vede politik strany propojené pupeční šňůrou s časy cenzury a útisku, kdy se lidi báli říkat nahlas, co si myslí. A řada těch, co se nebáli, byla perzekvována státní mocí, nebo dokonce skončila v kriminále.

Jde o stejný problém s minulostí jako u Zdeňka Ondráčka, který jako příslušník pohotovostního pluku mlátil demonstranty a teď předsedá komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Rozdíl je jen v tom, že o poslanci Luzarovi není známo, že by se na potlačování svobody slova sám aktivně podílel. Je to "jen" komunista.

Podvýbor pro svobodu slova a média není - dosud nebyl - příliš významný. Jeden z šesti jeho členů Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) připustil, že volba komunistického poslance má symbolickou váhu, ale zároveň řekl, že podvýbor "média ani svobodu slova nekontroluje a jeho název může být matoucí".

V tom případě by se měl hodně rychle přejmenovat. Protože když si něco vetkne svobodu slova do názvu, nedá se jedním dechem akceptovat, že to nemáme brát tak úplně vážně, doslovně, protože se to "jen tak jmenuje". Kolem svobody slova a váhy slov zmatek panovat nesmí.

Na slovech zatraceně záleží. A komunista jako představitel parlamentního orgánu pro svobodu slova není jen "slovo", je to "čin".

Mimochodem, KSČM je jedinou partají, která skrze společnost Futura disponuje stranickými novinami. I proto by se v oblasti svobody slova a médií měla držet zpátky, hrozí tam nadprůměrný střet zájmů.

Mimochodem, poslanci KSČM (v čele se Zdeňkem Ondráčkem) předloni navrhovali obnovit trestný čin hanobení prezidenta republiky. "Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci." Aha: svoboda slova odsud posud.

Mimochodem, v poslední době až příliš často stojí za připomenutí, že parlament v roce 1993 přijal zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Podle paragrafu 1 odstavce 1 písmene a) "upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin". Když podvýbor pro svobodu slova řídí poslanec KSČM, je to výsměch. Další relativizace minulosti - a vlastně všeho.

Nemělo by zároveň zapadnout, že Svobodu (ach, zase ta svoboda) a přímou demokracii - Tomia Okamuru v podvýboru pro svobodu slova a média zastupuje poslanec Lubomír Volný. Z jeho středečního twitterového účtu cituji ukázku v původním znění, kdo o ni nemá zájem, ať prosím pokračuje ve čtení rovnou následujícím odstavcem: "VLASTIZRÁDCI CHYSTAJÍ ČESKÝ MAJDAN!!! BUDOU I ODSTŘELOVAČI, MOLOTOVOVY KOKTEJLY, BULDOZERY A MRTVÍ??? KAM AŽ JE HAVLÉRSKÁ PLIVÁRNA OCHOTNÁ ZAJÍT??? Koordinaci občanských iniciativ, neziskovek a aktivistů veřejně podpořila nadace Open Society Fund!!!"

Jako svérázný příspěvek k posvátné svobodě slova navrhla SPD-TO trestat "podporu ideologie hlásající nenávist", což má podle názoru Okamury (a Volného) "chránit naše životy před terorismem" ve jménu "zrůdné islámské ideologie". Prostě zakážeme islám, zalepíme mu ústa.

Ten zákon zatím prošel prvním čtením. Ale pozor, co na to náš podvýbor, maják svobody? Zůstaňte s námi!