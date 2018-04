Komunista Skála podpoří Babiše a vytáhne proti kapitalistům. Kecy, kecy, kecičky

před 41 minutami

Místopředsedovi KSČM Skálovi i předsedovi ANO Babišovi jde jen o jedno jediné, ve dne v noci být u moci, být u moci, být u moci.

V posledních sněmovních volbách získala KSČM 7,7 procenta hlasů, o dva roky dřív ji volilo 15 procent. Loni propadla na celé čáře, jenže "kolo dějin" se otáčí všelijak a letos patří mezi Andrejem Babišem obletované partaje, počítá se, že podpoří jeho vládu.

Absurdita: komunisté chtějí podpořit vládu oligarchy, miliardáře, megakapitalisty, a zároveň stále dál vzdychají po socialismu a brojí proti kapitalismu. V takových paradoxech tu žijeme, nic neplatí, máloco má logiku. Postrádá ji i fakt, že mladé ANO hodlá spolupracovat se stranou, jejíž věkový průměr činí 77 let.

Komunisté se stali nesmírně přizpůsobivými, když je třeba, utlumí tvrdé požadavky, jako je vystoupení Česka z NATO. Popsal to v Respektu Leo Luzar, předseda podvýboru pro svobodu slova a média za KSČM (už to je absurdní): "V geopolitických otázkách jsem pragmatik, tam nic nezmůžeme, rozhodně je jasné, že Česko nebude vystupovat z NATO."

Komunisté taky zdařile mlčeli, když se Babišova vláda v demisi rozhodla podpořit Británii, připojila se k mnoha zemím EU a vyhostila tři ruské agenty, kteří u nás škodili pod diplomatickým krytím. Nechtěli si Babiše a ANO popudit, pokazit si šanci získat nejvlivnější postavení od roku 1989.

Čekalo se, že předseda Vojtěch Filip po drtivě prohraných volbách sbalí kufry, ale on přežil, jako po revoluci přežila celá jeho partaj. Filip má největší šanci stát se na dubnovém volebním sjezdu opět šéfem strany, získal 49 nominací ze 86 možných. Jeho klíčovým vyzyvatelem je místopředseda ÚV KSČM pro ideově politickou práci a komunikaci Josef Skála (32 nominací na předsedu). Od roku 1970 do roku 1990 člen KSČ, člen předsednictva Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže a člen předsednictva Světové rady míru, 1986 až 1990 předseda Mezinárodního svazu studentstva. Jak se říkalo v minulém režimu, "kovanej komouš".

Komunisté sice dávno nejsou revolucionáři, popolézají opatrně jako hadi, šikovně se snaží spojit s Babišem, ale zároveň dokonale využívají faktu, že od roku 1989 uběhlo mnoho let, lidé zapomínají a věci se relativizují, nic už jako by nebyla pravda. Proto se rudí vracejí ke svým starým postojům.

Skála v ČT k vydání údajného hackera Nikulina do USA: "Jestli si chceme hodně zavařit vztahy směrem na Východ, tak se nám to asi podaří. Nevím, v jakém zájmu České republiky to je." Mezi základní atributy KSČM patří podpora Putina. Nikoliv ruských komunistů, ti jsou dnes v Rusku v opozici. Další paradox.

Okupace 1968: Jen velké bububu

Citlivým tématem pro Čechy zůstává okupace v roce 1968. K té se Skála vyjádřil loni v Blesku: "Bylo to velké vojenské bububu v situaci, kdy oba bloky bránily svoje hranice a svoje systémy, i vojenskou silou. V té době probíhala válka ve Vietnamu, v Indočíně, tam byly miliony mrtvých. Tady přišlo půl milionu vojáků a udělali velké bububu. Kdyby nebylo studené války a toho všeho, tak se to nemohlo stát. Netvrdím, že to je nějaká ozdoba, to samozřejmě není, ale věci je vždycky potřeba vidět v nějakém kontextu."

(Odtud můžeme tušit, že nedávné otrávení exagenta Skripala a jeho dcery v britském Salisbury nebo dřívější sestřelení Boeingu MH17 bylo taky jen takové bububu, že.)

V listopadu 2016 Skála oplakával na webu KSČM smrt Fidela Castra: "Vlhnou i tisíce chlapských očí. Ty slzy nejsou na povel. Upřímnou soustrast, přátelé! Lítost svírá i naše srdce. Fidel dal lidem práva a svobody, které dřív škrtila prohibice v celé Americe. Kuba je bude bránit jako lev i teď. A my spolu s ní. 'Elity' mamonu, tunelovaného z cizí práce, sejdou z mysli, jen co se vytratí z obrazovek. Před Fidelem smeknou až k zemi i příští staletí."

(Od takového člověka chce elita mamonu Babiš podporu pro svou vládu. A zároveň chce KSČM elitu mamonu Babiše podporovat. Záhada hlavolamu.)

Gorbačov je pro Skálu, jak místopředseda KSČM sdělil Respektu, "pitomec, těžkotonážní křivák, co mlel o tom, že musíme skoncovat s nomenklaturními výhodami a se stagnací, a ničemu nerozuměl". Česko se stalo "kolonií monopolů a kapitálu" (opět vám naskočí Agrofert, ale komunisté to umějí disciplinovaně potlačit).

Rok 1989 podle Skály komunisté prošvihli, prý by bylo stačilo dovézt 200 tisíc korejských televizí a ojetá západní auta a nabídnout je lidem - a bylo by po touze po změně (Respekt).

Skálův plán pro KSČM: "Je normální, aby v době, kdy vyhrávají protestní hlasy, vítězil ve volbách fanklub miliardáře? Miliardář Babiš vítězí na našich levicových tématech, stejně jako je na nich úspěšný Okamura, to jsme to dopracovali. Protestní hlasy musí být naše. Chci dělat radikálně levicovou politiku, být lodivodem lidí, které ničí kapitalismus. Socialismus dlouho formoval Evropu - a zase bude!"

Místopředseda KSČM Skála bude lodivodem lidí, které ničí Babiš, a Babiš si s ním v klídku vyjednává podporu, protože ví, že dneska nic neplatí, všecko to jsou jen kecy, kecy, kecičky a Skálovi i jemu jde jen o jedno jediné, být u moci, být u moci, být u moci.