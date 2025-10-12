Komentáře

Matyáš Zrno Matyáš Zrno | Komentáře
včera

Konec Filipa Turka a iluzí o českém Trumpovi

Kauza Turek nám připomněla nejen to, že minulost dožene každého a že je dobré mít v pravý čas na pravém místě na každého složku. Ale hlavně to, že Andrej Babiš nebude novým Trumpem, Orbánem nebo Ficem, a že dokonce ani Motoristé nejsou až takoví ranaři, jak se snad mohlo zdát.
Aféra kolem údajných skandálních příspěvků Filipa Turka (Motoristé) na sociálních sítích je zjevně trapná i Andreji Babišovi (ANO), který hned přispěchal s tím, že je to závažné.
Aféra kolem údajných skandálních příspěvků Filipa Turka (Motoristé) na sociálních sítích je zjevně trapná i Andreji Babišovi (ANO), který hned přispěchal s tím, že je to závažné. | Foto: Reuters

Každý člověk může leccos plácnout a Facebook je pro některé lidi jakousi náhradní hospodou, kde se toho plácne leccos; zvláště, když těch piv jeden vypije více. Tak je i dobré to brát - ostatně z každé mladické nerozvážnosti je možné vyrůst. Mladý nadporučík, který ještě v roce 1987 obhajoval vstup vojsk Varšavské smlouvy, je dnes demokratickým prezidentem, a i Ivan Bartoš v kanadách a s vlajkou Antify se změnil v politika v saku a v ministerském bouráku.

Související

"Obama je neg*." Turkův údajný rasismus na Facebooku chce řešit už i Babiš

Parlamentní volby 2025, motoristé Turek

Tak by se dalo asi mávnout nad lecčím rukou i u Filipa Turka (Motoristé). Jen kdyby toho ale nebylo tolik, systematicky, roky po sobě a nepřekračovalo to hranici černého humoru více, než je ve slušné společnosti zdrávo.

Turek se sice brání, že minimálně některé výroky nejsou jeho, ale marná sláva, ono to do sebe docela zapadá. S některými ho ostatně konfrontovala v minulosti ve svém pořadu Jana Bobošíková a bylo nakonec docela zajímavé sledovat, jak je mu to vlastně celé trapné.

Stejně trapné je to zjevně i Andreji Babišovi (ANO), který hned přispěchal s tím, že je to závažné. S Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou se sejde a dává celkem jasně najevo, že by byl raději, kdyby i Motoristy vykázal tam, kam SPD. Tedy do role strany, která dodá vládě hlasy, ale na ministerské posty nominuje nějaké víceméně přijatelné nestranické odborníky.

Související

Dřív ministry, nebo program? Babiš má pravdu, zjistil možný pondělní nobelista

Volby 2025, ANO, Babiš

Pokud tu tedy chtěl někdo dělat nějakou trumpovskou revoluci, tak se přepočítal. Andrej Babiš na to nemá, lidově řečeno, koule. Jeho reakce na Turkovu kauzu i protesty vědců proti Macinkovi na postu ministra životního prostředí ukazují, že on nebude tím, kdo tu boří systém.

Babiš je tím, kdo touží, aby ho systém akceptoval. Je to trochu jako Trump v prvním prezidentském období - bez jasného plánu a především bez ostrého konfliktu s mainstreamem. Není jako Trump 2.0 ani jako Viktor Orbán nebo Robert Fico. Ti liberální média nepotřebují, se svými voliči komunikují napřímo, nikomu se nemusí snažit zalíbit. Tenhle Rubikon ještě Babiš nepřekročil. Chce vládnout, ovšem chce vládnout v rámci existujícího systému.

Ani Turek ty koule nemá, od svých mnohých výroků se distancuje a celkově v jakémkoliv živém rozhovoru se snaží působit v zásadě tak konstruktivně, až to vypadá, že jeho instagramové "macho" alter ego je tak trochu výplodem PR.
Takže zatímco na svém Facebooku psal o "buznách, teplouších a deviantech", teď dokonce podporuje manželství pro všechny. Kdysi psal o "americké špíně", teď jezdí do USA za tamními republikány. Kdysi psal o židobolševicích, teď je přítelem Izraele…

Související

Babiš si zavařil sám. Tlačil malé strany do kouta, ale jména ministrů nemá

Petr Pavel Andrej Babiš jednání Pražský hrad

Pokud česká MAGA scéna čeká na svého Trumpa, tak si ještě musí počkat. Babiš to není, i přes červenou kšiltovku a heslo "Silné Česko". Turek to taky nebude - opravdový populista musí být teflonový a za svými radikálními výroky si stát. Turek je buď popírá, nebo bagatelizuje.

Samozřejmě, pořád je tu nějaká šance, že printscreeny jeho výroků na Facebooku jsou podvod. Jenže ta možnost je - přiznejme si - zcela minimální. Filip Turek tak navíc vypadá jako někdo, kdo si před vstupem do politiky nespočetl dvě a dvě. Může si stěžovat na to, že je to "účelovka" a že na něj někdo vytáhl připravenou složku, aby ho politicky popravil. To není úplně vyloučené.

Ovšem marná sláva: Filip Turek sám byl tím, kdo svému popravčímu dal do ruky nabitou a odjištěnou zbraň.

"Přiznejte veřejně, že jste nácek," žádal před kamerami Hřib Turka. Ten se mu vysmál (únor 2025)

„Přiznejte veřejně, že jste nácek,“ žádal před kamerami Hřib Turka. Ten se mu vysmál. | Video: CNN Prima News
 
Mohlo by vás zajímat

Česká muniční iniciativa. Zahodí Andrej Babiš deset miliard?

Česká muniční iniciativa. Zahodí Andrej Babiš deset miliard?

Deník dobrovolníka: První cesta do města, kde se Rusové cvičí v zabíjení civilistů

Deník dobrovolníka: První cesta do města, kde se Rusové cvičí v zabíjení civilistů

Trumpa nemusí mít každý rád, ale zaslouží si velký respekt

Trumpa nemusí mít každý rád, ale zaslouží si velký respekt

Učitelé, tlačte na změny ve zdravotnictví. Jinak přijdete o peníze

Učitelé, tlačte na změny ve zdravotnictví. Jinak přijdete o peníze
komentáře Názory.Aktuálně.cz Obsah komentář Volby do sněmovny 2025 Motoristé sobě ANO 2011 Andrej Babiš Filip Turek domácí politika

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

ŽIVĚ
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 4 minutami

ŽIVĚ
Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele

Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele
Prohlédnout si 14 fotografií
Rabín troubí na šofar, zatímco příbuzní a přátelé izraelského rukojmího Alona Ohela, drženého v Gaze od útoku Hamásu ze 7. října 2023, sledují zpravodajství o jeho propuštění v rámci výměny rukojmích a vězňů a příměří mezi Hamásem a Izraelem.
Lidé sledují živý přenos návratu izraelských rukojmích z Gazy na náměstí známém jako náměstí Rukojmích v Tel Avivu.
před 29 minutami
Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě se rozloučí nejen s pohádkovým platem a náhradami, ale také relativním klidem v Bruselu.
Aktualizováno před 39 minutami
Nobelovu cenu za ekonomii získali tři vědci. Zkoumají vliv inovací na ekonomiku

Nobelovu cenu za ekonomii získali tři vědci. Zkoumají vliv inovací na ekonomiku

Cena za ekonomii se uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů tohoto ocenění tvoří Američané.
před 41 minutami
"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

Ruské ministerstvo obrany popřelo informace o tom, že se u břehů Francie kvůli poruše nouzově vynořila ruská ponorka.
před 1 hodinou
Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Podívejte se na neuvěřitelnou operaci transplantace motýlího křídla. Záchrana života ohroženého druhu zaujala odborníky i laiky po celém světě.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Česká muniční iniciativa. Zahodí Andrej Babiš deset miliard?

Komentář: Česká muniční iniciativa. Zahodí Andrej Babiš deset miliard?

Další zprávy