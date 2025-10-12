Konec Filipa Turka a iluzí o českém Trumpovi

Každý člověk může leccos plácnout a Facebook je pro některé lidi jakousi náhradní hospodou, kde se toho plácne leccos; zvláště, když těch piv jeden vypije více. Tak je i dobré to brát - ostatně z každé mladické nerozvážnosti je možné vyrůst. Mladý nadporučík, který ještě v roce 1987 obhajoval vstup vojsk Varšavské smlouvy, je dnes demokratickým prezidentem, a i Ivan Bartoš v kanadách a s vlajkou Antify se změnil v politika v saku a v ministerském bouráku.
Tak by se dalo asi mávnout nad lecčím rukou i u Filipa Turka (Motoristé). Jen kdyby toho ale nebylo tolik, systematicky, roky po sobě a nepřekračovalo to hranici černého humoru více, než je ve slušné společnosti zdrávo.
Turek se sice brání, že minimálně některé výroky nejsou jeho, ale marná sláva, ono to do sebe docela zapadá. S některými ho ostatně konfrontovala v minulosti ve svém pořadu Jana Bobošíková a bylo nakonec docela zajímavé sledovat, jak je mu to vlastně celé trapné.
Stejně trapné je to zjevně i Andreji Babišovi (ANO), který hned přispěchal s tím, že je to závažné. S Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou se sejde a dává celkem jasně najevo, že by byl raději, kdyby i Motoristy vykázal tam, kam SPD. Tedy do role strany, která dodá vládě hlasy, ale na ministerské posty nominuje nějaké víceméně přijatelné nestranické odborníky.
Pokud tu tedy chtěl někdo dělat nějakou trumpovskou revoluci, tak se přepočítal. Andrej Babiš na to nemá, lidově řečeno, koule. Jeho reakce na Turkovu kauzu i protesty vědců proti Macinkovi na postu ministra životního prostředí ukazují, že on nebude tím, kdo tu boří systém.
Babiš je tím, kdo touží, aby ho systém akceptoval. Je to trochu jako Trump v prvním prezidentském období - bez jasného plánu a především bez ostrého konfliktu s mainstreamem. Není jako Trump 2.0 ani jako Viktor Orbán nebo Robert Fico. Ti liberální média nepotřebují, se svými voliči komunikují napřímo, nikomu se nemusí snažit zalíbit. Tenhle Rubikon ještě Babiš nepřekročil. Chce vládnout, ovšem chce vládnout v rámci existujícího systému.
Ani Turek ty koule nemá, od svých mnohých výroků se distancuje a celkově v jakémkoliv živém rozhovoru se snaží působit v zásadě tak konstruktivně, až to vypadá, že jeho instagramové "macho" alter ego je tak trochu výplodem PR.
Takže zatímco na svém Facebooku psal o "buznách, teplouších a deviantech", teď dokonce podporuje manželství pro všechny. Kdysi psal o "americké špíně", teď jezdí do USA za tamními republikány. Kdysi psal o židobolševicích, teď je přítelem Izraele…
Pokud česká MAGA scéna čeká na svého Trumpa, tak si ještě musí počkat. Babiš to není, i přes červenou kšiltovku a heslo "Silné Česko". Turek to taky nebude - opravdový populista musí být teflonový a za svými radikálními výroky si stát. Turek je buď popírá, nebo bagatelizuje.
Samozřejmě, pořád je tu nějaká šance, že printscreeny jeho výroků na Facebooku jsou podvod. Jenže ta možnost je - přiznejme si - zcela minimální. Filip Turek tak navíc vypadá jako někdo, kdo si před vstupem do politiky nespočetl dvě a dvě. Může si stěžovat na to, že je to "účelovka" a že na něj někdo vytáhl připravenou složku, aby ho politicky popravil. To není úplně vyloučené.
Ovšem marná sláva: Filip Turek sám byl tím, kdo svému popravčímu dal do ruky nabitou a odjištěnou zbraň.