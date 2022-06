Konec imperiálního Macrona. Umírněnost ve Francii přestává přitahovat, slaví extrém

Francouzské volební léto je u konce. Emmanuel Macron sice obhájil post prezidenta, ale následně nezískal většinu křesel v Národním shromáždění. Místo rozkazování bude muset vyjednávat.

Před dubnovými prezidentskými volbami lídr francouzské radikální levice Jean-Luc Mélenchon oblepil zemi heslem "Un autre monde est possible", tedy že je možný i jiný svět než ten Macronův. V dubnu své motto ještě nenaplnil. Jen těsně se nedostal do finálového rozstřelu mezi centristickým Macronem a vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou.

V červnu mu to ale už vyšlo. Zformoval koalici, kde prim hrála jeho radikální levice, k níž přibral ještě socialisty, zelené a komunisty. A pod značkou NUPES získal 131 křesel v dolní komoře parlamentu. Dost na to, aby Macronova koalice Ensemble nezískala potřebnou většinu.

V Mélenchonově "jiném světě" tedy není vůbec jasné, jak bude následujících pět let vypadat funkční vládní většina. Macron si bude muset najít spojence, nejspíše z řad pravicových konzervativců. Což nebude jednoduché a vyžádá si to změny v prezidentově volebním programu.

A samozřejmě tu nejde jen o francouzskou domácí politiku. Macron se silně angažuje ve vyjednávání míru pro Ukrajinu. Nejprve hodiny protelefonoval s Vladimirem Putinem, před pár dny zase v čele "staré Evropy" přijel přímo do Kyjeva za Volodymyrem Zelenským.

Nemalé plány měl i s proměnou Evropské unie, nerozpakoval se dokonce ani podpořit znovuotevření základních smluv, aby se klub stal akceschopnějším.

To vše padne, pokud mu nepřátelsky naladěné Národní shromáždění začne doma v Pařížiblokovat cokoli, s čím přijde.

Když nikdo nemůže s nikým

O každých volbách v každé zemi bývá zvykem říkat, že jsou historické, i když se většinou následně ukáže, že byly jen jedněmi v řadě. Ale ty, které v neděli proběhly ve Francii, skutečně značí změnu v jedné ze dvou nejdůležitějších zemí Evropské unie. Ta změna ještě není zcela hotová, ale nabývá mocně na síle.

Dobře to lze ilustrovat na výsledku po sobě následujících prezidentských a parlamentních voleb. Udržení Elysejského paláce Macronem mohlo působit jako znamení, že Francouzi jsou víceméně spokojeni s proevropským mainstreamem. Po patnácti letech dokonce hlava Francie dokázala obhájit mandát.

Jenže ke stabilitě má země galského kohouta daleko. Nástup nejrůznějšího extrému dokazovaly už v dubnu úspěchy krajní levice i pravice, jež nahradila umírněné socialisty a republikány. Ve volbách do Národního shromáždění se to projevilo naplno. Celý složitý francouzský politický systém páté republiky je konstruován tak, aby prezident pokud možno získal většinu i v parlamentu a mohl tak vládnout. Jen málokdy se to nepovede. To jsou takzvané kohabitace, tu poslední už ale skoro nikdo nepamatuje, skončila v roce 2002.

Nyní se ale teorie z politologických učebnic zase stává žitou praxí. Macron prosil voliče o "solidní většinu", ti ho ale nevyslyšeli. Jeho centristická koalice získala 245 poslanců, k většině potřeboval 289. Ten rozdíl je velký.

Naopak uspěla už zmíněná krajně levicová Mélenchonova formace NUPES, které připadne 131 křesel. A velmi výrazně posílilo i Národní sdružení Marine Le Penové. Kvůli volebnímu systému přitom dekády nezvládalo přetavit svou celonárodní podporu do poslaneckých míst a většinou jich mělo na prstech jedné ruky. Nyní jich má 89, což je historický rekord.

Ke spolupráci tak Macronovi fakticky zbývá jen pravicová koalice s 64 křesly. Prezident ale bude mít těžké získat ji na svou stranu, lídr formace Christian Jacob totiž už prohlásil, že jeho noví poslanci zůstanou proti Macronovi v opozici.

Situace je tedy momentálně ještě horší, než za minulých kohabitací, kdy zvolená většina třeba nebyla prezidentská, ale aspoň existovala. V novém Národním shromáždění však nemůže vzniknout bez Macrona, k tomu se ale zatím nechce nikdo přidat.

Nechtěná výpomoc extrému

Macronova politická strategie jistě vykazuje mnohé úspěchy, ale nyní také odkryla své limity. Aktuální nájemník Elysejského paláce měl historicky blízko k francouzským socialistům, pár let byl i jejich členem. Do funkce ministra hospodářství jej vytáhl tehdejší prezident a stranický šéf Francois Hollande. Právě v této funkci pak Macron pochopil, že může prosazovat reformy, aniž by tím zcela ztratil popularitu. To ovšem socialistické straně nedokázal vysvětlit.

Založil si tedy vlastní centristické hnutí En Marche! s chytlavou nabídkou, že takovou politiku může volit pravičák i levičák. A slavil - získal nejen prezidentské křeslo, ale v roce 2017 i 350 mandátů z celkových 577. Pět let se tak nemusel s nikým v Národním shromáždění bavit, na vše měl dost hlasů.

Nyní začíná ze svého počínání platit úroky. Ovládnutím středu razantně oslabil mainstreamovou levici a pravici. Z dlouho vládnoucích socialistů a republikánů jsou nyní ministrany. Je to ale vývoj, z něhož těží také extrémy. Těm pomohl etablovat se jako hlavní opoziční platforma proti stávajícím pořádkům. Proti "systému".

Patrné to bylo už v dubnu během prezidentských voleb. Le Penová a Mélenchon získali v prvním kole přes 20 procent hlasů každý, zatímco kandidáti socialistů a republikánů ani ne sedm dohromady.

Nyní v parlamentních volbách je to ještě zjevnější. Zoufalství proevropských socialistů a zelených bylo dokonce tak velké, že se nechali zapsat jako juniorní strany do Mélenchonovy koalice, která odmítá pravidla Evropské unie a NATO.

Bojme se roku 2027

Těžko odhadovat, jak se dál politická scéna v největší zemi sedmadvacítky bude vyvíjet. Oslabený Macron bude muset každopádně v Národním shromáždění zdlouhavě vyjednávat o všech svých návrzích a plánech. Velmi nejistý osud má nyní například jeho slib, že zvýší věkovou hranici pro odchod do důchodu na 65 let. Možná se tak bude chtít o to více angažovat v unijní politice, i v takovém případě pak ale bude těžko hledat pro schválení svých vlastních evropských návrhů hlasy doma.

Ještě větší obavy ale budí výhled na příští volby, které jsou na řadě v roce 2027. Popularita Macronova centristického uskupení totiž slábne; tradiční pravice a levice se stále nedokáží zvednout; zato výrazně sílí okraje. Z toho může být za pět let velmi nepěkné druhé kolo prezidentských voleb, kde většina Francouzů dostane na výběr z velmi špatné a ještě horší možnosti.

Paradoxně tak nyní největší úkol neleží na Macronovi, ale na socialistech a republikánech. Mají pět let na to, aby se pokusili o politické vzkříšení a dokázali Macronovi sebrat hlasy, které před časem vzal on jim. Naděje, že by se to mohlo podařit, však v tuto chvíli nejsou moc velké. Minoritní socialisté se již přiklonili k extrému, republikáni sice odolávají, ale od minulých voleb ztratili další padesátku křesel.

Ve Francii po nedělní volební noci začíná přetahovaná, v níž se nehraje jen o další směřování země, ale i celého evropského klubu.