Koňský handlíř Babiš: Třetinu úředníků vlády šoupnu do Letňan! Ušetřím. Houby ušetří

Co třeba Černín? Prodat! Byl by z něj parádní hotel, no neber to. | Foto: Ondřej Besperát

Co si Babiš představuje v Letňanech, něco jako soustavu Čapích hnízd? Unimobuňky? Co je to za nápad šoupnout tam třetinu úřadů? Pro koho je to dobré?

Je to tady, Andrej Babiš "má nápad", už ho má delší dobu, občas ho vytasí, provětrá, zanápaduje nám. Tenhle nápad se týká Prahy a Pražanů. Zatímco Miloš Zeman si z hlavního města a jeho obyvatel udělal terč odporu a nenávisti, Babiš chce pražské obyvatele trestat jinak. Naordinoval nám ideu přesunu o něco méně než třetiny úředníků (25 až 30 procent) do nové vládní čtvrti v Letňanech. Babišín či Babishin.

Ve svém "čaulidi" na Facebooku napsal: "V Praze sedí 37 000 úředníků a my máme v plánu asi 10 000 z nich přesunout na okraj Prahy, na stanici metra v blízkosti obchodního centra Letňany, v blízkosti D8 a na okruhu, což jim jednak zlepší pracovní podmínky, a za druhé, samozřejmě, bude to i pro občany a firmy výhodnější, nebudou muset chodit na úřady do centra města, kde nemají kde parkovat."

Celé to snění je úvaha koňského handlíře, který se dostal k moci. I když momentálně nejspíš nejde o snění, nýbrž o vrtění jezevčíkem, neboť Babiš jde z maléru do maléru, policie vyšetřuje zavlečení jeho údajně duševně chorého a trestně stíhaného syna do ciziny a právníci Evropské komise premiéra podezírají ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Lidé, sněte, když vám teče do bot.

Pokud nemáte čas zamyslet se nad nápadem "přesunu deseti tisíc úředníků do Letňan", může vám to asi tak dvě vteřiny připadat jako "moderní". (Maličko to připomíná geniální návrh Petra Stuchlíka, neúspěšného kandidáta ANO na primátora Prahy, vybudovat jakési sídliště pro policajty, učitelky a zdravotní sestry na Libeňském mostu, nad ním, je to ze stejné dílny, jen byl kandidát Stuchlík trochu zdrženlivější v prezentaci).

Jakmile se ale zamyslíte, udeří váš do očí arogance Babišova nápadu, "já si dělám, co chci", lhostejnost k české historii, minulosti, Pražanům, úředníkům, k hlavnímu městu a jeho vedení, jež nápad opakovaně odmítá, k budoucnosti Prahy. Kdo se nás ptal, jestli chceme jezdit na ministerstvo financí do Letňan (předtím Babiš snil, že bude v Holešovicích), kdo se ptal památkářů, jestli se mají budovy vystavěné jako úřady měnit v galerie, hotely či bytovky? Nikdo se nás neptal, z nebe se snesl Big Babiš a diktuje.

Z "kachlíkárny" udělat garáže?

Ptal se vedení Prahy, jež jeho ideu jasně odmítá. Zaráží (vlastně nezaráží) Babišova kupeckost, jeho poslední "čaulidi" začíná: "Máte tužku a papír? Měl bych pro vás investici. Za 10 miliard. Aha, jasně, a s jakou návratností. Sedíte? Návratnost 5 let. O takové by snil snad i Warren Buffett, asi nejslavnější světový investor. Ale můj plán je fakt reálný a na dosah ruky."

A ještě: "Ty úžasné kulturní památky, které vybudovali naši předkové a ve kterých sedí úředníci a ministři, pojďme proměnit na muzea a galerie, a zpřístupnit je veřejnosti. Jiné zase prodat na byty, které v Praze chybí. A za které můžeme inkasovat atraktivní cenu."

Co takhle Černínský palác? Čistě kupecky ideální ho bouchnout za velkou cenu. Pochází z roku 1675, autorem byl architekt Francesco Caratti. Ministerstvu zahraničních věcí připadl v roce 1923. Proč tam mají sedět úředníci? To by byl hotel, sakra! Prodat, velí handlířská úvaha. Nebo vnitro na Letné, "kachlíkárnu", prodat, udělat tam obchoďák, nebo garáže, nebo muzeum Babišových nápadů…

Stěhování černínských úředníků zatím nikdo nenavrhl, ale jako příklad funguje: jde přece taky o jistou "kulturu" či "kulturnost" úřadu, ta je zavazující jak pro občany přicházející, tak pro občany tam pracující.

Co si Babiš představuje v Letňanech, soustavu Čapích hnízd? Unimobuňky? A co je to za nápad šoupnout tam třetinu úřadů? Pro koho je to dobré? Na jednání se zbylými dvěma třetinami budou tedy dojíždět, vskutku maximálně efektivní. Sídla úřadů přímo souvisejí s českou státností, to Babiš necítí? Ne.

Ten výpočet zisků a nákladů si vycucal z prstu, nikdo neví, kolik by stát za budovy dostal, a stejně nikdo neví, na kolik by ta "vládní třetinočtvrť" vůbec přišla. Babiš: "Vybudovat novou vládní čtvrť pro 10 tisíc úředníků bude stát 10 miliard. Za prodej budov v centru města získáme 7,5 miliardy. Jsme 2,5 miliardy v minusu, ALE… každý rok ušetříme 0,5 miliardy za pronájem, tedy 2,5 miliardy za pět let."

Každý, kdo stavěl, zná, jak to dopadne s výslednou cenou. Připomeňme Trojský most (první most v Praze ve 21. století), Praha plánovala, že bude stát 400 milionů korun, cena nakonec překonala 1,3 miliardy. Odtud odhadněme, že vládní čtvrť přijde minimálně na 30 miliard (pokud to nebude stanový tábor).

Nejhorší je Babišova arogance, diktát diktovaný politikem, který loni tvrdil, že po tomto volebním období skončí, bude mu 67 a chce se věnovat rodině. Až bude končit, na jeho pomníku jménem Vládní Babišín nebude ani hrábnuto, premiéra však ani nenapadne jít za jinými politiky a jednat, ptát se, hledat společný zájem. Je jen jeho zájem, jeho vrtění jezevčíkem, jeho maléry mixované s nedomyšlenými, poněkud pubertálními, horkou jehlou šitými sny.