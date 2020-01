Šabatová se zastávala muslimky, Křeček by byl ombudsmanem Babiše a Zemana (30 let po)

Předseda Senátu Jaroslav Kubera by zrušil úřad ombudsmana i zmocněnkyně pro lidská práva jako nadbytečné. Ano, to je přesné, možná by se měla jako nadbytečná zrušit i sama lidská práva, ne?

Zas jednou vidíme, kam jsme za třicet let došli. Umožnil nám to úřad ombudsmana, v jehož čele brzy skončí Anna Šabatová, bývalá mluvčí Charty 77, žena oddaná ochraně lidských práv. Skoro se divíte, že tam ještě dnes může pracovat. Střídat ji měla Helena Válková (ANO) s minulostí zcela opačnou, nemá smysl všecky její maléry opakovat. Kvůli spolupráci Válkové s Urválkem (jak lidé vtipkují s Ur-Válkem) nominace padla a prezident Zeman navrhuje svého dalšího koně, Stanislava Křečka. Šabatová k tomu návrhu suše poznamenala: "Nepovažuji to za šťastnou volbu."

Úřad vede bývalá disidentka, odpůrkyně komunistického režimu, a střídat ji měla exkomunistka, jež spolupracovala s prokurátorem, který nesl přímou odpovědnost za desítky justičních vražd včetně popravy Milady Horákové. Válková to prý nevěděla… Přesto dál řídí radu vlády pro lidská práva a oznámila, že z funkce neodstoupí. Na jejím zasedání ve čtvrtek 16. ledna nebyla odvolána, ale dva členové rady (celkem jich je 25), advokát Tomáš Němeček a Hubert Smekal z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kvůli jejímu setrvání rezignovali.

Jak je to možné? Úplně stejně jako je možné, že máme premiéra bývalého agenta StB a samozřejmě i bývalého komunistu. Prostě to nevadí. Na Válkové je zajímavé, že více lidí (i opačného ladění, jako třeba Tomáš Němeček) potvrzuje, že radu řídí dobře. Takže ta dáma je sice morálně malér, ale pracuje kvalitně (což platilo i v době, kdy v Babišově vládě zastávala funkci ministryně spravedlnosti a soudci si ji chválili). Obrazně řečeno je to takový "lidský stroj", robot, který dobře maká, ale nemá svědomí, sebereflexi. Ty nahrazují ambice. U Babiše vidíme to samé plus řádově lepší schopnost sebeprezentace.

Tohle by se nemohlo dít, kdyby to místní občané nedovolili, kdyby to velké mase lidí nebylo jedno. Rozhodující část společnosti - jako za komančů - dál drží postoj "nechte nás být", "nic po nás nechtějte a my po vás taky nic nebudeme chtít". Nebo jinak, Helena Válková žije dál stejně jako za komunistů, nezměnila svoje postoje, změna režimu ji nepoznamenala, jen má dnes větší možnosti. Nezměna chování, nezměna přístupu k životu, minimální odpovědnost za okolí (a přitom Válková "umí makat") jsou typické nejen pro ni. Masy lidí u nás po revoluci nepřevzaly odpovědnost za svůj svět.

Když Helena Válková coby kandidátka na ombudsmanku přece jen padla, protože v Česku stále ještě najdeme nemalé množství občanů, pro které jsou spolupráce s Urválkem a tvrzení, že nevěděla, kdo to byl, nepřijatelné, prezident Zeman navrhl Stanislava Křečka.

Kámoš hlavy státu, ne diskriminovaných

Tento návrh opět přesně charakterizuje dnešek. Křeček má blízko k Zemanovi, nikoli k lidem v nouzi, k diskriminovaným občanům, k dívce ze Somálska, která chce ve škole z náboženských důvodů nosit šátek a ředitelka jí to zakázala. - Je to špatně, ombudsman nemá být "kámoš hlavy státu", ale kámoš pronásledovaných, má dělat to, co dělala Šabatová celý život.

Drobnost, jež ukazuje, že o mravy a čestnost u téhle funkce Zemanovi nejde. V roce 1996 vyšlo najevo, že Křeček neoprávněně používal titul JUDr. Ten získal až o devět let později. Jistě, nebyl sám, tituly si neoprávněně sázeli před jméno i jiní, ale proč má ombudsmanovat?

Se Šabatovou měl Křeček mizerné vztahy, Deníku N o ní řekl, že "úřad pojímala spíš jako neziskovku". Útok na neziskové organizace je dnes zřejmě jakási legitimace pro výkon veřejné funkce. Dál řekl: "A také její důraz na diskriminaci… Nejvíce právníků je tam (pozn. red.: v úřadu ombudsmana) zaměstnáno v oddělení diskriminace, přestože nám na diskriminaci prakticky nechodí žádné stížnosti. Čili podle mého názoru bude třeba zcela přestavět fungování úřadu, aby se věnoval tomu, co lidi skutečně pálí, a nikoli tomu, co někteří považují za vážný problém, ačkoliv ve skutečnosti tomu tak v té míře, jak se domnívají, není."

Důraz na diskriminaci klade zákon o veřejném ochránci práv, paragraf 1, odstavec 5: "Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací." Každý, kdo sleduje, co se u nás děje, kdo se zajímá třeba o cizince žijící v Česku, o uprchlíky, o místní lidi v nouzi, ví: diskriminace je tu problém.

Křeček sdílí hoaxy, staví se nad Romy, které hází sakumprásk do jednoho pytle, uprchlíky vnímá jako "invazi", zastává se obviněného Babiše. V Právu loni 28. 11. napsal: "Zdá se mi, že účastníci protibabišovských demonstrací neberou dostatečně v úvahu, že Agrofert není banka, do které se ukládají evropské peníze pro jejího majitele, jak to někdy na demonstracích vypadá. Ale že to jsou desítky pracovišť a dílen, kde pracují tisíce lidí a také zde berou svoji mzdu. Volání po tom, aby Agrofertu byly zastaveny dotace, jistě netěší majitele, ale málo se musí líbit i těm, kteří zde pracují. Myslíte, že touží být bez práce jen pro výkřiky několika nedostudovaných ‚hlídačů demokracie?‘" - Hle, veřejný ochránce dotací Agrofertu. Pravý opak Šabatové.

A o to vlastně jde, jak Válková, tak Křeček, i když v jiné formě, představují pravý opak Šabatové. Jsou to "normální" kandidáti, Zeman na nich ukazuje, že žijeme v normalizaci, že ani u ombudsmana (nebo naopak právě u ombudsmana) nejde o jeho odvážné celoživotní postoje, nýbrž o to, aby to byl normalizační týpek, který splyne s davem.

Podobný postoj zastává předseda Senátu Kubera, ten by zrušil úřad ombudsmana i zmocněnkyně pro lidská práva jako nadbytečné. Ano, to je přesné, možná by se měla jako nadbytečná zrušit i sama lidská práva, ne?

Útěchou nám může být, že Senát na úřad ombudsmana nabízí dva slušné, přijatelné kandidáty, vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse. I Šabatová oba považuje za vhodné adepty. Teď ještě aby byli zvoleni.