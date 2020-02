Křeček ombudsmanem. Kdo za to může? Neschopná opozice. Babiš to tu má na háku

Může za výhru Stanislava Křečka Milion chvilek pro demokracii? Budou vám to tvrdit, ale je to nesmysl. Za výhru Zemanova člověka může ODS, TOP 09, STAN a Piráti.

Kandidát prezidenta Miloše Zemana Stanislav Křeček se stal v druhém kole tajného hlasování poslanců novým českým ombudsmanem. Vystřídá Annu Šabatovou. Pán, který za bolševika psal, že "volby za socialismu jsou nesrovnatelně demokratičtější než jakékoliv volby v podmínkách buržoazní společnosti", vystřídá signatářku Charty 77.

Tady by se dalo skončit, jako ilustrace posunu, kterým sněmovna prošla po posledních volbách, to stačí. Ještě však stojí za připomenutí, že Křeček porazil Víta Alexandra Schorma, muže, který zastával post zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva. Nepochybně by byl pro roli ombudsmana asi tak stokrát vhodnější než Křeček.

Ale o to už dnes vůbec nejde. Nějaké předpoklady? Koho by to zajímalo? Je to přece politika a je jasné, že Křeček do party zapadne lépe. Nebude dělat potíže, žádná Šabatová, co hájí holky v šátku a Romy.

Výhra Křečka nás vede do černoty, do hlubin české politiky, k podstatě rozvrácené české společnosti. Nový "veřejný ochránce práv" (už by se to mělo dávat do uvozovek) byl s vysokou pravděpodobností zvolen hlasy SPD, KSČM, částečně ČSSD a hnutí ANO. Další hlasy Křečkovi přinesl předseda Trikolóry Václav Klaus a jeho poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek po zvolení Křečka tweetoval, že "sněmovna je věrným zrcadlem celé společnosti. Věrným zrcadlem je i životopis a hodnotové zakotvení nového ombudsmana. Myslím, že jsme v hajzlu." Proč tam jsme? Proč byl zvolen člověk, u něhož bylo bohatě popsáno a zcela jasné, že je na tuto funkci vhodný jedině tehdy, pokud se hledá hrobník ombudsmanovy úlohy?

Určitě uslyšíte mimo mnohé další i tuto odpověď: může za to Milion chvilek pro demokracii, protože vyhrožoval, že pokud zvolí Křečka, uspořádá další protestní demonstraci. (Na Twitteru milionáři pečlivě popsali důvody, proč je tento pán jako ombudsman zcela nepřijatelný.)

"Ombudsmana" už dávejme do uvozovek

V tomto duchu promluvil pro Aktuálně.cz poslanec ANO Patrik Nacher, původně prý "nechtěl volit nikoho", "ale po tlaku zvnějšku, zejména ze strany Milionu chvilek, jsem se rozhodl pro jednoho z kandidátů…". Po chvíli dodal, že volil právě Stanislava Křečka. Předvádí mentalitu dítěte, vy chcete tohle? Tak já to just neudělám.

Pravý důvod výhry "ombudsmana" se nachází jinde. Pro část poslanců prostě není možné volit bývalého zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva. Vadí na něm dvě věci, dělal pro "evropský" soud a ten soud hájí "lidská práva". Schorm byl nepřijatelný, protože by právě práva lidí včetně menšin, diskriminovaných jedinců a skupin, hájil. Ano, takhle už jsme daleko, sem jsme dospěli. Kdežto Křeček hájí Agrofert, brojí proti šátkům a peče s Hradem.

Volba ombudsmana znovu ukázala, že u nás neexistuje opozice. Máme jen hloučky křiklounů s nafouklým, přebujelým egem a naprosto zanedbatelnou schopností spojit se a dohodnout - tedy dělat politiku. Nezapomeňme, že i mezi poslanci ANO a ČSSD by se jistě našli poslankyně a poslanci ochotní volit špičkového kandidáta typu Schorma nebo advokáta Jana Matyse.

Kalousek tweetuje, že je sněmovna "věrným zrcadlem celé společnosti" a že "jsme v hajzlu". Nemusel chodit tak daleko, výhra bývalého lžidoktora Křečka je zrcadlem české opozice. Ta nejenže se nedokáže spojit ve volbách, když už jí nepřeje ODS a ČSSD zkřivený volební zákon, ona nezvládne ani tak banální úkol, jako se dohodnout na jednom kvalitním člověku (k dispozici byli dva) a porazit populisty namíchané s hnědými a rudými extremisty. Kdo může za Křečka? Ubohá opozice.

Už její lídry vidím, jak půjdou podupávat na demonstraci Milionu chvilek za demokracii a volat "Křeček ne". Babiš a Zeman to u nás mají trestuhodně snadné.