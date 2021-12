Kreml ničí hnutí Memorial. Zůstane-li Evropa mlčet, bude křičet kamení

Bývalý poslanec, starosta Prahy 7 a pražský zastupitel Jan Čižinský (Praha Sobě) chce v příštím roce na podzim v komunálních volbách opět vést jako lídr Prahu Sobě (PS) a ucházet se o post primátora hlavního města. V úterý to Čižinský řekl na neformálním setkání. Praha Sobě je takzvanou občanskou kandidátkou, která musí sesbírat podpisy minimálně sedmi procent obyvatel daného města, aby se mohla ucházet o hlasy voličů. Praha Sobě nyní vládne v metropoli spolu s Piráty a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN).

"Chci kandidovat na primátora. Výběr budeme ale ještě řešit s našimi lidmi v městských částech, kdy se bude jednat o formu primárek," řekl Čižinský.

Nyní má PS zastupitele na magistrátu a v Praze 1 a 7. Do budoucna chce kandidovat v další asi desítce městských částí. Pro podání kandidátky musí sesbírat zmíněné množství podpisů. "Máme už 20.000 podpisů a sběr jde lépe než před minule," řekl Čižinský. Celkem musí PS získat do začátku srpna příštího roku asi 95.000 podpisů. Letos ji kritizovaly opoziční i koaliční zastupitelé za to, že podpisy sbírala ve stáncích před volebními místnostmi při říjnových volbách do Sněmovny. Čižinský kritiku odmítal.