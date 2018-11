Který Babiš je ten pravý? Macronův, nebo Zemanův? (Ani jeden)

Babiš v Paříži slavil sto let od konce první světové války a zároveň neslavil 36 let od doby, již StB popsala jako podpis vázacího aktu agenta Bureše.

Hektický víkend má za sebou premiér Babiš. Odletěl do Paříže, kde se spolu s osmdesáti prezidenty a premiéry účastnil oslav stého výročí konce první světové války. Krátce se setkal s americkým prezidentem Trumpem a Monika Babišová s Melanií Trumpovou. Promluvil na Pařížském mírovém fóru. Byl s manželkou pozván na večeři pořádanou francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Setkal se se světově uznávaným spisovatelem českého původu Milanem Kunderou, jemuž slíbil, že se zasadí o to, aby mu bylo vráceno české občanství.

To vše se odehrávalo nejen na historickém pozadí ukončení první světové války; v sobotu 11. listopadu 1982 podle záznamů StB přišel Babiš do vinárny U obuvníka v Bratislavě, podepsal vázací akt a stal se spolupracovníkem komunistické tajné policie (StB). Málokdo v tom může necítit hluboký rozpor, inklinace k západním státníkům versus estébácká (komunistická) prominentní minulost.

Časy minulé se u každého z nás promítají do přítomnosti. Babiš i dnes žije v rozporu, rozdvojení. Na jedné straně fascinace západními státníky (o nichž někdy můžeme mít pochyby, viz na prvním místě Donalda Trumpa, ale stále to jsou představitelé demokracie a svobody), ta touha "být s nimi", rozuměj fotit se s nimi, hlásit ona na premiéra prostinká sdělení, univerzální moudra.

A na druhé straně zcela odlišná česká realita. Spojenectví s Milošem Zemanem napojeným na Vladimira Putina a Čínu. Babišova domácí hrubost, pohrdání novináři, útoky na soupeře. Spojování s antievropskými, antizápadními, antidemokratickými partami, jako jsou okamurovci a filipovci (komunisté). Jako by tu žil jiný člověk, zde Ing. Babiš (Dr. Jekyll), venku, na Západě pak pan Hyde (pan Babiš).

Tento rozpor nelze jen tak skousnout, venku Babiš touží "západně" uspět, získat si západní obdiv (nikoli úctu), zatímco doma podporuje (a je jím podporován) nástroj ruské hybridní války, nadává na komplikovanou, nefiremní demokracii (Sněmovna jako "žvanírna"), rád by osekal počet poslanců a zrušil Senát atd. atd.

Co si z toho vybrat? Co se nás víc týká? Kterému Babišovi věřit? Tomu macronovskému, nebo tomu zemanovskému? Věřit ani jednomu je jediná rozumná odpověď.

Trampův plk a oběd imaga s imagologem

Ale zároveň jsme rádi, že letěl do Paříže, že tam má kotvu, ne v Moskvě či Šanghaji. Jsme rádi, že se v poslední době setkal s Mayovou, Merkelovou, Macronem, Mattisem, Trumpem a dalšími světopolitiky, díky bohu za to. (Mimochodem, do Paříže byl pozván Zeman, ten však dal přednost Číně, komunistovi Si Ťin-pchingovi a setkání namířenému proti USA, do Paříže musel Babiš. Buďme vděčni.)

Jak si tam premiér vedl? Opravdu je venku aktivní, tento slib plní. Podařilo se mu dostat k Trumpovi, nakonec možná Zemana předběhne i v Bílém domě. O setkání s americkým prezidentem a jeho ženou máme dvě zprávy. Od Babiše: "Řekl mi, že v České republice jsou great people (skvělí lidé)," oznámil Babiš. A prý se mu zmínil, že Česko v rámci Evropy dosahuje skvělých výsledků. - No tak jestli Trump říká, že jsou u nás "great people", tak to je fajn (s jednou "skvělou ženou" z Česka se ovšem rozvedl, že).

Monika Babišová se zas vyfotila s Melanií Trumpovou a na Instagramu se pochlubila: "Je taaak hezká, she is soooo beautiful." Tamtéž umístila fotku s Brigitte Macronovou a: "Paní Brigitte nás velmi vřele přivítala na zámku, je neskutečné milá, energická, přátelská a ještě ke všemu vypadá výborně." Tolik zprávy o vizáži manželek.

Tweet Babiše po vystoupení na Mírovém fóru: "Na pařížském Mírovém fóru jsem měl přednášku. Mluvil jsem francouzsky, spatra a řekl, že jestli chceme mluvit o míru, musí se velké světové velmoci sjednotit a část peněz, které ročně dávají na zbrojení, by měla jít na pomoc chudým zemím. Nesmíme jen mluvit, musíme jednat."

Ajaj! Óóó! Jak nekonečně moudré, nezbrojit (tedy asi ani neposílat zbraně do Saúdské Arábie a nebrat peníze od zbrojaře na prezidentskou kampaň), dát to na pomoc chudým! Tohle by člověk čekal od papeže či od Gándhího, ne od Babiše, leč dodejme: nebýt také zbraní, Sovětský svaz by nepadl a Babiš by v Paříži neřečnil.

Setkání Babiš-Kundera? Na Facebook napsal: "Mám zážitek na celý život… Hlavní slovo měla paní Kunderová, neskutečně energická dáma, která všechno řídí. Pozval jsem je k nám do Česka, kde nebyli 22 let, a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili."

To muselo být něco, Kundera, který užil pojem "imagologie" (román Nesmrtelnost), tedy vytváření obrazů (v reklamě, literatuře, životě), imagologie podle něj nahradila ideologii, a hle, spisovatel obědvá s vrchním českým imagologem, že by se přece jen rodil ještě jeden román?

Ne, tohle by bylo spíš na Franze Kafku, imagologizovaná kafkárna. Ale, prosím, nezapomínejme, pořád lepší imagologický Babiš toužící po chvále Západu než hybridotvůrčí Zeman sloužící pravému (nikoli levému) opaku.