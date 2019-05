Kubera v Terezíně: Ekologie a rovnost pohlaví hrozí totalitou. Nevkusné, nechápe nic

Jaroslav Kubera (ODS) potupil terezínské oběti i Senát. Nepochopil, kde mluví, ke komu mluví. Nemá v čele Senátu co dělat.

V neděli na Národním hřbitově v Terezíně mluvil také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), jeden ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Terezínské tryzny hrubě zneužil, napadl ekology, rovnost pohlaví, politickou korektnost, a dokonce, v kontextu s vyhlazováním Židů, i multikulturalismus.

Kubera ve svém projevu pravil, že to, co nestihli nacisté, dokončili komunisté, kteří nesnášeli jakýkoliv odpor, jiný názor, nesouhlas. S tím lze jedině souhlasit. Pak však pokračoval: "Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus."

Zopakujme, šlo o terezínskou tryznu, uctění památek obětí nacismu, spolu s komunismem nejhorší totality. Pokud někdo veřejně mluví na takovém místě, pokud tam mluví český druhý nejvyšší ústavní činitel, měl by vědět, že se nepřímo obrací také k obětem, mluví i k nim, ti mrtví by s ním měli souhlasit, je to jejich místo, jejich připomenutí.

Tvrdit na tomto místě, že totalita a rasismus (!) mají dnes podobu ochrany životního prostředí, rovnosti pohlaví (jež je zakotvena v Listině základních práv a svobod a je součástí našeho ústavního pořádku), politické korektnosti a multikulturalismu, je nejen nevkusné, ale zcela neuvěřitelné. Kuberu neomlouvá, že "je takový", že je jednoduchý pán. V Terezíně nemluvil sám za sebe, ale jako předseda Senátu. Jestli něco volá po odstoupení z funkce, tak jistě tento blábol.

Potupil terezínské oběti i Senát

Začněme ochranou životního prostředí (Kubera tu svého velkého učitele Václava Klause nezapře). Česko v posledních letech zažívá velmi těžké období, ukazuje se, jak byli lesáci i zemědělci hluší a lhostejní, jak česká příroda zažívala totalitu, totalitní, lhostejný přístup. Díky tomu dnes trpíme suchem a padají smrkové lesy. Co je proboha totalitního či rasistického na snaze chránit životní prostředí? Chtít dýchat čistší vzduch?

Kubera také řekl: "Historie nám dává tisíce důkazů, že lhostejnost, pasivita, mávnutí rukou a nezájem o věci veřejné tvoří podhoubí, ze kterých se rodí zprvu autoritativní, později poznenáhlu a nenápadně totalitní režimy." Ekologové zcela jistě nejsou lhostejní. Kubera působí, jako by ve svém myšlení uvízl někdy v době před 35 lety, jako by vůbec nevnímal vážné problémy, které Česko prožívá.

O rovnosti mužů a žen, jež je zakotvena v ústavě, snad ani nemá smysl psát. Co by si asi ženy vězněné v Terezíně nebo ženy, jako byla Milada Horáková, kterou Kubera zmínil, mimo jiné česká feministka, o takových slovech asi myslely?

Tahat na tryznu politickou korektnost je mimořádně hloupé, ale ten termín aspoň nemá příliš jasnou podobu. Zato multikulturalismus, to už pochybujete o Kuberově zdravém rozumu. Během holokaustu nacisté vyhladili šest milionů Židů. Tvrdili, že jsou to podlidé, podkultura, programově ničili multikulturní soužití s Židy. Napadnout v Terezíně multikulturalismus je prostě tupost.

Kuberovy věty v Terezíně byly otřesné, nepochopil, kde mluví, že to není plkání někde na Nový rok v televizi à la "jednou třeba budu prezident, tak si to musím natrénovat". Zjevně nešlo o vtip, ostatně v Terezíně vtipkovat nejde, to místo vás sevře a chvějete se.

Kubera mluvil vážně, ty nesmysly vyslovil vážně. To je na tom to strašné. Potupil terezínské oběti i Senát. Jako předseda horní komory je dál neúnosný, měl by se pakovat. Kam se na něj hrabe Klaus junior, kam se na něj hrabe Zeman. (Ti oba jsou na tak strašné výroky moc mazaní.)