Kurzeintopf místo kurzarbeitu. Po požití hrozí kompletní mumifikace české ekonomiky

Také jste si mysleli, že cílem kurzarbeitu má být udržení zaměstnanosti? V jiných státech možná ano. V Česku to má být ale zpolitizovaný nástroj pro dotování firem s nejmenší přidanou hodnotou.

Vláda tvrdí, že přijala pravidla kurzarbeitu. Ale česká verze podmínek by se měla jmenovat spíše kurzeintopf. Místo apolitického automatu, který by zaměstnancům v krizi začal doplácet mzdu za zasažené firmy, tu vzniká zpolitizovaná patlanina různých přístupů, která nese minimum výhod, zato skoro všechny nevýhody.

Co nezvládla vláda, to ještě mohou napravit poslanci. Je veřejným tajemstvím, že návrh kabinetu je tak moc znásilněný, že už nevyhovuje nikomu a nejsou s ním spokojeni zdaleka ani všichni vládní poslanci z ANO, ČSSD a KSČM.

Otevírá se tedy okno příležitosti, aby rozumní koaliční i opoziční zákonodárci společně přetlačili vládu a schválili něco smysluplnějšího, co skutečně pomůže všem zaměstnancům i firmám v Česku.

Zpátky do reálného socialismu

Jedna z nejděsivějších zpráv z koronavirové krize zní, že udeří-li na státní aparát znenadání krize, dokáže se ještě vzepnout k docela dobře vymyšleným věcem, když je ovšem čas něco pořádně připravit, pak je to katastrofa.

Dobře se to dá ilustrovat právě na příkladu kurzarbeitu. Na jaře jsme ho nutně potřebovali, ovšem jako jeden z mála evropských států jsme v zákoníku práce neměli pro tyto účely nic použitelného. Takže kdesi na chodbách ministerstva práce vznikl na koleni program Antivirus. A byl to malý zázrak. Jistě se mu dá mnohé zpětně vyčítat, ale poměr cena/výkon u tohoto klíčového opatření karanténního jara nebyl vůbec špatný. A pomohl. Proto to nyní vypadá, že propady HDP za tento rok nebudou zas tak tristní a nezaměstnanost se dál drží pozoruhodně při zemi.

Jenže pak to začalo. Politici si odfrkli a začali politizovat. Lobbisti se vzpamatovali a začali lobbovat. Už debata o rozšíření Antiviru o další speciální program C před prázdninami dopadla tragicky.

A nyní se značným zpožděním tu máme konečně finální kurzarbeit, který měl všechna tato rychloopatření systémově nahradit - a jednou pro vždy nás posunout k sociálnímu státu dle západoevropských měřítek.

Výsledek je ale katastrofální a celý navržený systém vypadá, jako by ho někdy koncem 80. let sepsal Lubomír Štrougal dle závěrů sjezdu KSČ: na politický příkaz politbyra se jen jednou za čas odsype spousta peněz do těch nejméně perspektivních firem v centrálním plánování. Reálný socialismus je za rohem.

Mohl to být kurzarbeit. Ale my jsme řekli ne

Zavádět kurzarbeit je jistě velmi drahý špás. Ale nepopiratelnou výhodou pro Česko jako jeden z mála států bez tohoto mechanismu je, že nemusíme nic složitého vymýšlet. Stačilo by se podívat přes hranice, kde a jak to funguje. Výzkumníci CERGE už v dubnu sesumírovali základní přístupy k dotování ohrožených pracovních míst.

Malé opakování: Můžeme se inspirovat Německem, kde ale ovšem firmy musí také odsypávat v dobrých časech něco na speciální pojištění proti nezaměstnanosti. Spouštěč je automatický a když poklesnou odpracované hodiny alespoň u deseti procent zaměstnanců, náhrada kurz­arbeitergeldem je 60 až 67 procent příjmu po dobu až jednoho roku.

Rakušané zase systém spouští dle dohody s firemními odbory a docela vysoká náhrada je rozřazena dle výše předchozího výdělku, leč jen na tři měsíce.

A ještě vyberme třeba Švédy, kteří mají pro české podmínky asi nejlépe přenositelná pravidla: zde nastupuje automat dle různé redukce odpracovaných hodin, a to až na devět měsíců.

Výčtem evropských možností by se dalo pokračovat dál a dál, ale neunavujme čtenáře. Už nyní je mu asi jasné, že toto vše česká vláda důkladně zvážila, promyslela, prodebatovala - a neomylně splácala kusy jednotlivých evropských kurzarbeitů do nestravitelného eintopfu.

Stát má nakonec přispívat na plat zaměstnance 70 procenty jeho čisté mzdy, ale jen do výše průměrné mzdy. Tím budeme dál spolehlivě mumifikovat českou ekonomiku, protože takto prodloužíme přežívání levné pracovní síly, ale kvalifikovaného zaměstnance už z toho zaplatit nelze.

Dalším problémem je kombinace vyplácení až na rok a zároveň velmi volný režim, kdy takto firma může zadotovat ze státního až čtyři z pěti pracovních dnů. To nejde. Buď méně než rok, nebo alespoň dva dny práce - jinak tu budeme mnoho měsíců zachovávat místa, která stejně už dávno zemřela.

Do návrhu se dostávají i naprosté absurdity, třeba aby si na peníze sáhly jen české firmy. Tady ve vládní kakofonii není zatím vůbec jasné, koho se tento záchvat hospodářského nacionalismu bude týkat. A je asi už i zbytečné připomínat, že kurzarbeit nikde v Evropě neslouží k vynucené nostrifikaci ekonomiky, ale k zachování pracovních míst.

A konečně asi to nejhorší - o spuštění kurzeintopfu bude rozhodovat vláda.

Proč nikde jinde o spuštění kurzarbeitu nerozhoduje? Protože je jasné, že by tím jakýkoli kabinet na sebe v krizi strhl tlak zhruba kolem bilionu magapascalů. Ale my jsme v Česku, kde politici nic automatickým vzorečkům nechtějí přenechávat a vše zcela nepředvídatelně rozhodovat na vládě - a je jedno, zda jde o minimální mzdu, investiční pobídky či cokoliv jiného. Základní pravidlo je již všem dobře známé: buď ráno premiér vstane pravou nohou a firmu zachráníte, nebo levou, a můžete ji rovnou poslat do insolvence.

Ze spouštění kurarbeitu se tak dle vládního návrhu v příští krizi stane korupční peklo. Navíc peklo, které pohřbí to nadějné z české ekonomiky a nabalzamuje na další roky to bezperspektivní s minimální přidanou hodnotou.

Raději nic než toto

Abychom byli konkrétní, dejme si příklad. Je rok 2021, přichází třetí vlna koronaviru. Stát už je ale připraven, má schválené paragrafy o kurzarbeitu. Firmy vidí okamžitě propady zakázek a chtějí ochránit své zaměstnance. Bohužel automaticky jako v jiných evropských státech to nejde, takže musí jít šoupat podrážky na vládu.

A tak se sejde v předpokoji premiéra k neoficiální konzultaci zástupce holdingu A, který podniká v IT technologiích, je úspěšný i za hranicemi, vytváří vysokou přidanou hodnotu s kvalifikovanými lidmi, které velmi dobře platí. A pak zástupce holdingu B, který podniká v agrochemii, má dobré konexe na vládě, zisky však už nevykazuje ani za dobrých let, vše drží jen dotace a platí proto nekvalifikovaným zaměstnancům nízké mzdy.

Premiér si oba vyslechne a oznámí jim, že holding A má bohužel příliš dobře placené lidi, takže se pod strop českého kurzeintopfu nevejde. Zato ale zbude více peněz pro holding B a podobné nepříliš konkurenceschopné podniky…

Ne, tohle by opravdu nemělo nikdy nastat. Buď poslanci kurzarbeit opraví, dají šanci zaplatit i kvalifikované lidi a spouštění bude apolitické, automatické a třeba i na kratší dobu. Nebo ať to celé raději hodí pod stůl.

Ten kurzeintopf je tak špatný, že snad raději další krizi bez něj, než nekonečnou krizi s ním.