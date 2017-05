Lásky čas podle Sobotky a Babiše. Premiér: Buď chlap! Šéf ANO: Sorry jako, nemůžu

před 47 minutami

Představa, že premiér řekne „Babiš je v pořádku,“ je stejně pravděpodobná, jako že senátor Kubera rozjede protikuřáckou kampaň.

První máj rozhodně nebyl "lásky čas" pro Bohuslava Sobotku a Andreje Babiše. Na první květnový den si šli po krku se vší vehemencí, jíž jsou schopni. Babiš v Praze, Sobotka na Moravě.

Hned na startu prvomájových akcí premiér prohlásil: "Babiš by se měl zachovat jako chlap." Rozuměj v dění okolo korunových dluhopisů a náznaků, že Sobotka navrhne odvolání ministra financí z vlády.

Taktice Sobotky můžeme rozumět takto: kéž by to Babiš zabalil sám, kéž by to udělal za mě. Kdyby se šéf ANO "zachoval jako chlap", nemusel by se Sobotka sám pochlapit a požádat Miloše Zemana, ať Babiše z vlády odvolá.

Navíc, kdyby ministr financí sám rezignoval, přiznal by chybu, přiznal by, že to s korunovými dluhopisy nebylo v pořádku. To Sobotka neřekl, ale buďme si jisti, že minutu po rezignaci by to ČSSD dala Babišovi sežrat i s chlupama.

V pátek předseda ANO poslal do Sněmovny vysvětlení ke korunovým dluhopisům. K tomu Sobotka sdělil: "Já se s tím materiálem seznámím a předpokládám, že se k němu vyjádřím zítra. V posledních dnech jsem zaznamenal, že pan Babiš hodně naříká, ale myslím, že by se měl se situací vyrovnat jako chlap. Jsou to problémy, které zatěžují jeho, zatěžuje to koaliční vládu a zvyšuje to napětí v koalici. Přitom on je tím, kdo to může rychle vyřešit."

S materiálem se zřejmě seznamují premiérovi poradci (a kdovíkdo ještě), hledají chyby, mouchy, nedostatečnosti. To je v pořádku, logické. Babiš taky jistě odpověď nesepsal sám. Už v pátek však zazněly hlasy ekonomických odborníků, že vysvětlení Babiše přináší další otázky a nejasnosti, nestačí.

Sobotka míní, že jeho ministr financí "hodně naříká". Naráží tím na Babišovo tvrzení, jak jsou všichni proti němu, jak nic neudělal, vláda šlape i díky němu a on z ní nechce ven.

Nepřehlédnutelný moment: Babiš se zuby nehty ve vládě drží. Jeden by čekal, že klidně nechá Sobotku rozbít vládu, že se nechá Zemanem odvolat, aby mohl v klidu dělat kampaň, jak to nedávno sám říkal. Jenže on se ve vládě drží jako klíště. Jeho výroky, jak to dělá dobře, znějí, jakoby prezidenta prosil, ať Sobotkovi nevyhoví. (Že vyhovět musí, to Babiše nezajímá, on na tu Ústavu moc není.)

Jak to Babiš na financích dělá?

Babiš i Sobotka berou vážně staré známé pravidlo, že voliči nejen neocení rozbíječe, ale dokonce ho tvrdě potrestají.

Babišovi poradci (PR experti, o jiné tu dávno nejde) zřejmě trvají na tom, aby se v kabinetu držel. Nebo na tom z nějakého důvodu lpí on sám. Pokud je to věc PR machrů, pak asi chtějí posílit efekt "Sobotka rozbíječ". K tomu nahrává i tvrzení, že kdyby musel ministr financí odejít, ostatní za ANO by zřejmě sami nerezignovali.

Babiš na 1. máje řekl: "Nevidím nejmenší důvod, proč bych měl rezignovat. V politice mám velmi dobré výsledky. Je to zoufalá akce ČSSD, která má nějaké preference. Pan premiér se zaměřil na mě a chce mě za každou cenu dostat z politiky a já si myslím, že to je škoda, že to poškozuje tuto vládu. Ta vláda je úspěšná i díky mně."

Stylizuje se do role ochránce kabinetu. Logiku věci staví na hlavu. Nikoli jeho podivné transakce s korunovými dluhopisy a spojenými operacemi (jež se týkaly třeba firmy Profrost vyrábějící hluboce mražené pečivo), nikoli možnost, že podváděl, aby nemusel platit daně, nýbrž Sobotka podle něj poškozuje vládu.

Klasické odvádění pozornosti od podstaty věci, které na jeho voliče funguje. Znovu a znovu se je snaží orientovat jinam, od své minulosti: "V politice mám velmi dobré výsledky. Je to zoufalá akce ČSSD, která má nějaké preference." Taktika mazaná, obsahující velký díl pravdy. Sociální demokracie je na tom bídně, snaha vyhnat Babiše je zoufalý akt, on sám má coby politik skvělé výsledky, vysoké preference.

Existuje však ještě jiná možnost, o které se nemluví. Babiš může na postu ministra financí usilovně lpět i z jiného důvodu: nechce, aby teď na jeho místo přišel kdokoli jiný. Nechce nikoho nechat nahlédnout do způsobu, jakým "firmu ministerstva financí" řídí, co tam tropí, co komu nařizuje, jaké manýry zavedl. Na jeho místo by mohl přijít politik z jiné strany a mluvit, vydat svědectví.

Každého, kdo má nějaký svůj zdroj na financích, kdo slýchá zvěsti o tom, jak to tam za Babiše chodí, toto musí napadnout. A nemůže ho nenapadnout, že by nemuselo být úplně výhodné pro ANO a jeho šéfa, kdyby někdo "cizí" do útrob dnešních financí krátce před volbami nahlédl.

Sobotka se krotí, vyčkává, nabízí soupeři možnost hodit ručník do ringu, zachovat se "jako chlap", přiznat chybu. Babiš hájí hrad (vládu) a premiéra vykresluje jako ničiče-zoufalce. Možná i proto, že teď prostě z financí odejít nemůže.

Sobotka už nemá jinou volbu, nemůže couvnout, musí navrhnout jeho odvolání. Představa, že v úterý řekne: "Sorry jako, ale Babišova odpověď byla O.K.," je stejně pravděpodobná, jako že senátor Kubera rozjede protikuřáckou kampaň.

